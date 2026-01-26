Milei und Trump zeigen Europa die Freiheit auf

Sieh an: Der “Wertewesten” ist gar nicht mal so wertebasiert! Immer dann, wenn es wirklich darauf ankommt, haben sich die Europäer nämlich so gut wie nie an die viel zitierten Menschenrechte gehalten. Frankreich zum Beispiel: Das kultivierte Land der schrecklichen Sprache verübte nach 1948 im Algerienkrieg massive Menschenrechtsbrüche, trotz UN-Charta und Genfer Konventionen. Armee und Polizei folterten Zehntausende, zerstörten Dörfer und töteten Zivilisten in grauenhaften Massakern. Schätzungen nennen 300.000 bis 1,5 Millionen algerische Tote, viele durch Bombardements und Vergeltungsaktionen. Am 17. Oktober 1961 erschoss die Pariser Polizei etwa 200 Algerier bei einer einzigen Demo und warf die Leichen in die Seine. Der Staat deckte alles zu, Amnestien schützten Täter. Wertewesten eben.

Nicht besser lief es in Großbritannien: Um die Sechziger herum kämpfte die Krone in Kenia und Malaya mit brutalen Methoden gegen Aufstände, ignorierte fast vollständig das Kriegsrecht. In Kenia sperrte man 1,5 Millionen Mau-Mau-Verdächtige in Lager, folterte sie mit Kastrationen und Prügel – mindestens 20.000 bis 90.000 Tote waren die Folge. In Britisch-Malaya (das heute zu Malaysia gehört) zwang man im Zuge des Briggs-Plans überwiegend chinesischstämmige 500.000 Menschen in „New Villages“ und tötete Tausende durch einen perfiden Trick: Man deklarierte die Aktion als „Emergency“ – “Notlage”, um die Genfer Regeln zu umgehen (Parallelen zur Aushebelung von Grundrechten unter Verweis auf “Notlagen” in der Gegenwart sind übrigens wären rein zufällig, versteht sich…). Entschuldigungen kamen erst 2013 sowie Entschädigungszahlungen. Reichlich spät, wenn Sie mich fragen.

Milei ist der Stachel im Fleisch der Etatisten

Moralische Verwerfungen sind im “wertebasierten Westen” so neu wie die Erfindung des Wortes “Wertewesten” selbst. Mit dem neu entdeckten moralischen Unfehlbarkeitsanspruch blicken die Europäer nun in atemberaubender Selbstgefälligkeit, die sich längst zu einer pathologischen Herrenreiterattitüde gesteigert hat, auf Javier Milei und Donald Trump gerab. Das ist insofern ein Ulk der Geschichte, sind es gerade diese beiden Protagonisten und eben nicht die alten Europäer das hochhalten, was einst als westliche Werte (und hohe zivilisatorische Errungenschaft!) galt. Doch jedes Widerwort von ihnen wird als moralisch unwürdig abgetan, jede freiheitliche Idee als wert(e)los deklariert.

So hielt beim Weltwirtschaftsforum in Davos der argentinische Präsident eine beeindruckende Rede der Freiheit, über die in deutschen Leitmedien so gut wie nichts zu lesen war. Milei verteidigte darin den Kapitalismus als durchaus moralisch und gerecht, da er auf Leben, Freiheit und Eigentum baut und Unternehmergeist, Innovation und Wohlstand erst ermöglicht, die die Voraussetzungen für (moderat zu haltende) soziale Umverteilung sind. Gleichzeitig verurteilt er den Sozialismus – konkret den Wokismus – als menschenverachtende Ideologie, die Völker verarmen lässt, ihre Freiheit untergräbt und ganze Gesellschaften zerstört. Dennoch wird der libertäre Südamerikaner von links, aber auch von weiten Teilen der Linken so sehr gehasst, dass das Wort “Hexenjagd” hier lediglich aufgrund des falschen Geschlechts nicht passt.

Europa wird in der Bedeutungslosigkeit versinken

Nicht anders, wenngleich das nichts Neues ist, verhält es sich bezüglich des Staatsüberhaupts der USA. Zwar hat Trump mit einer gewissen Berechtigung Kritik auf sich gezogen, was das Thema Grönland angeht; trotzdem bleibt er mit seiner Regierung – vor allem seinem Vizepräsidenten, dem womöglich kommenden Präsidenten der Vereinigten Staaten sowie großartigen Buchautor J. D. Vance („Hillbilly Elegy“ ist ein grandioses Werk!), einer der authentischsten Kämpfer für freie Rede in unserer Zeit. Sicherlich erinnern Sie sich an die eindrücklichen Worte von Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor knapp einem Jahr, mit der er den anwesenden deutschen Politikern die Kiefer luxierte, zumindest ihrer kollektiven Mundstarre nach zu folgern.

Trotz der beispiellosen Menschenrechtsverwerfungen der Europäer in der Vergangenheit, die das Völkerrecht genau so lange akzeptierten, wie es sie nicht betraf, und der neuerlichen Bestrebungen zur Einschränkung von Presse- und Meinungsfreiheit und Oppositionsverboten zeigen Länder wie Deutschland, aber auch Frankreich und Großbritannien in einem unerträglichen moralinsauren Duktus auf jene Staaten herab, deren gewählte Regierungen sie verachten. Wenn Europa von einigen rühmlichen Ausnahmen wie Ungarn oder der Slowakei abgesehen, in Zukunft so weitermacht, wird dieser Kontinent in der völligen Irrelevanz verschwinden – und das völlig zu Recht und nur folgerichtig. Die Zeichen der Zukunft stehen auf Freiheit, und das werden die Etatisten und Salonstalinisten aus Berlin, London, Paris und Brüssel nicht aufhalten können. Das ist die eigentliche gute, tröstliche Nachricht in diesen Tagen.