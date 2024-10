Mileis Argentinien: Aufschwung ohne Finanzämter

Die deutschen Medien schleichen um das Thema herum wie der Teufel ums Weihwasser: Argentinien ist in die Hände eines libertären Exorzisten gefallen – und der liefert ab, nach spektakulären Kettensägen-Auftritten im Wahlkampf. Denn Milei verbucht erste Erfolge im “Kampf gegen Links”! Der sozialistische Zeitgeist wird von dem argentinischen Staatschef als das vorgeführt, was er ist und immer war – politisches Elend – und nicht nur symbolisch zersägt, mit überaus klaren Ansagen dieses außergewöhnlichen Strategen: “Wir müssen den Kulturkampf führen, ob in den Klassenzimmern als auch anderswo. Denn wenn wir die Ideen der Freiheit nicht verteidigen, werden die Linken uns übernehmen. Also heult nicht, kämpft! Es lebe die Freiheit, verdammt nochmal!” Das Prinzip Hoffnung ist dank Milei zurück, umgeben von (s)einer Aura aus Rambo und Rock’n’Roll. Fast jedes Milei-Zitat wirkt wie ein auf das am Boden liegende Deutschland gemünzter Kommentar – und er würde auch bei dem vorgenannten passen.

Denn wenn Milei mit seiner radikalmarktwirtschaftlichen Politik – in Abgrenzung zum ökolinken Nannystaat – Erfolg hat, dann wird das weltweit Folgen haben. Das prophezeiten Ökonomen unterschiedlicher Lager schon vor seinem Start. Die Linken müssen nun ganz tapfer sein: “Die argentinische Kettensäge wirkt”, liest man plötzlich auch hierzulande immer öfter – denn die guten Nachrichten aus Buenos Aires lassen sich nicht länger verheimlichen. Mileis Radikalkur zeigt verblüffende Erfolge, welche weder Freund noch Feind erwarteten. Er will das Bruttosozialprodukt verdoppeln, die Ölreserven anzapfen und möglichst alles dafür in Betracht Kommende privatisieren. Das Privatisierungsgesetz Nr. 27.742, welches im Juni im Parlament beschlossen wurde, bedeutet das Abstoßen von acht Schlüsselindustrien in den freien Markt: Der Energiekonzern Energía Argentina S.A. (ENARSA) hatte bislang Erdöl- und Erdgasexploration, Stromnetze, Staudämme und das gesamte Energiesystem in staatlicher Hand. Auch die Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) stand bisher für Kontrolle durch Bonzen und Bürokraten bei der Wasserversorgung.

Entrümpelung des Staatsapparats

Vor nichts macht Milei halt – auch nicht vor Staatsbahnen, Autobahnen, Flughäfen, Kohleminen und Kernkraftwerken. Das eben noch zerrüttete Argentinien soll als atttraktiver Platz zurück in den Weltkapitalmarkt, Milei verspricht gewaltigen Goldrausch samt progressiver Gründerzeiten. „Lang lebe die Scheiß-Freiheit„, hatte Argentiniens neuer Präsident Milei nach seinem überraschenden Wahlsieg deftig zu Protokoll gegeben und bekundet, den Sozialismus wolle er ein für allemal “ausmerzen”. Die mutigsten Strukturreformen der Welt, welche historisch kaum vergleichbares kennen, lösen alle Wahlversprechen des neuen Präsidenten ein: Der nicht minder wie hierzulande aufgeblähte und ineffektive argentinische Staatsapparat wird entrümpelt; die Zahl der Ministerien wird halbiert; der Staatshaushalt wird rigoros auf Sparkurs saniert; zehntausende Staatsbeschäftigte werden entlassen. In den Vorjahren war die Wirtschaft noch um 3,4 Prozent per annum eingebrochen – aber nach nur einem Jahr Milei gibt es im Staatshaushalt keine Defizite mehr, und das im siebten Monat in Folge.

Experten bescheinigen Milei einen Sieg über die Hyperinflation Bereits Ende des Sommers wurde die unmöglich geglaubte Sensation Wirklichkeit: Argentinien feiert in den ersten Wochen seines “neuen Zeitalters” eine Null-Inflation – die erste seit 30 Jahren. Zur Blamage unserer Linksmedien, die Milei (wie auch schon Brasiliens Bolsonaro und natürlich auch Trump) wahlweise als “rechtsextrem”, „Klimaleugner” oder “Rechtspopulisten” und sonstwie billig verunglimpfen, wird dabei gerade auch das bisherige Killerargument der “sozialen Kälte” entwertet: Denn die Renten liegen nun real um 10 Prozent höher als vor einem Jahr – während hierzulande Rentenniveau und Kaufkraft (einer besteuerten Minirente) immer tiefer sinken. Nicht nur die Börse vermeldet Kursgewinne (der Merval-Index hat sich binnen Jahresfrist verdreifacht), vor allem auch die Reallöhne (!) steigen seit vier Monaten in Folge und ihr Anstieg toppt die Inflationsrate. Verbraucherausgaben und verarbeitendes Gewerbe legen zu, für 2025 wird gar ein Wirtschaftswachstum von 5 Prozent erwartet. Der eben noch als Schrottwährung belächelte Peso, den Milei ursprünglich sogar abschaffen wollte, gewinnt auf dem Schwarzmarkt ständig an Wert.

Deregulierung als Schlüssel

Selbst der Internationale Währungsfonds (IWF) lobt Argentinien unter Milei: “Die Umsetzung des Programms hat zu einer beträchtlichen Reduzierung der Inflation und des Haushaltsdefizits geführt. Es gibt auch Anzeichen für eine beginnende Erholung der Aktivität und der Reallöhne”, sagt IWF-Sprecherin Julie Kozack in ihrem Oktober-Briefing. Dem IWF schuldet das marode Land immerhin noch mehr als 40 Milliarden Dollar, Washington hat soeben Zinserleichterungen abgenickt. Mileis Auftritte vor Unternehmern avancieren zu Events. Geschickt inszeniert er sich dabei als eine Art Prediger ökonomischer Popkultur, der landesweit ultimativ dazu auffordert, die größte Strukturreform in der Geschichte Argentiniens zu unterstützen, um Wohlstand zu schaffen. Wie aus Lehrbüchern des lupenreinen Liberalismus predigt er die Chancen und Möglichkeiten des Investments in einem deregulierten Staat – so etwa bei Tagungen von Unternehmensverbänden. Den Investoren singt er dabei schönste Lieder: “Für uns ist derjenige, der Geld verdient, kein Übeltäter, sondern ein sozialer Wohltäter. Wir verfolgen ihn nicht, sondern wir unterstützen ihn, wir applaudieren ihm!” Dies sind Sätze, die man hierzulande, in der Habeck-Untergangszone, gerne mal hören regierungsseitig würde.

Milei schimpft zudem lautstark über Bürokratie (!) und Günstlinge des Staatswesens, deren lähmendes Treiben er schlicht mit Korruption gleichsetzt. 50.000 Beschäftigte des fetten Apparats wurden bereits entlassen. Statt dessen kann Schwarzgeld zurück in den Geldkreislauf; dafür winkt eine Steueramnestie – und, siehe da, plötzlich sind die liquiden Dollarreserven um etliche Milliarden Dollar gestiegen. Es sind dröhnende Worte, die bis nach Berlin und Brüssel schallen und die Eliten des globalen Westens das Fürchten lehren. Und bei alledem nenntn mit dem zeitlosen Unwort “Sozialismus” das Kind beim Namen und ohrfeigt damit auch die deutsche CDU – die mit der DDR-Trojanerin Merkel als beinharter Kommunistin der eigenen Partei, ihrem Land und der EU nachhaltigen und höchstwahrscheinlich irreparablen Schaden zugefügt hat. Während hierzulande die Verfettung des öffentlichen Dienstes und Bürokratie in politischer Kleptokratie wuchern (in den nicht einmal drei Jahren Ampel explodierten die Regierungsbeamtenstellen wie nie zuvor), trifft Mileis neueste Maßnahme das Zentrum des Monsterstaates.

Den Finanzamt-Moloch zerschlagen

Denn soeben kam der absolute Knaller aus Buones Aires: Soeben zerschlug Milei die nationale Steuerbehörde AFIP, quasi das argentinische Finanzamt. An seine Stelle wird eine erheblich verkleinerte Zollbehörde treten. Das bedeutet unter anderem, 34 Prozent weniger Planstellen (!) als im alten Finanzbehördenapparat – bei zugleich radikaler Kürzung der Gehälter für deren Mitarbeiter. Was dazu bislang ans Licht der Öffentlichkeit geriet, ist spektakulär und wirft die Frage auf: Könnten ähnliche Überdimensionierungen und offensichtlich überflüssigen Beamtenverkrustungen nicht auch bei uns bestehen? Und ist Mileis Vorgehen – auf welche Art und Weise auch immer – nicht ein warnender Hinweis auf die anwachsende Gier auch deutscher Finanzbehörden?! Die deutschen Wuchersteuern, mitsamt offener und verdeckter Mehrfachbesteuerung, welche massenhaft Unternehmen die Flucht ergreifen lässt, bekommt man beim Betrachten Mileis jedenfalls nicht aus dem Sinn – zumal hierzulande die Steuerlast nochmals höher liegt. “Tichys Einblick” berichtet, das höchst umstrittene sogenannte „Hierarchiekonto“ werde abgeschafft. Auf dieses flossen bisher 0,65 Prozent der von der Steuerfahndung eingenommenen Mittel: “Das Geld wurde dann an den Behördenleiter und die Direktoren verteilt. Auf diesem Weg verdiente der AFIP-Chef (inklusive seiner regulären Bezüge) umgerechnet mehr als 28.000 Euro monatlich. Die Direktoren kamen immerhin noch auf rund 16.000 Euro”.

Milei kämpft auch unseren Kampf. Vor der versammelten globalistischen Elite in Davos kritisierte er deren “Agenda 2030”, die laut Umschreibung Klaus Schwabs über die Menschen besagt: „Du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein.“ Der 53-jährige Staatschef hält dies für puren Sozialismus: „Ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, daß der Westen in Gefahr ist.“ Der Advokat des Teufels, WEF-Schwab, war sprachlos über Mileis Rede. Denn klar ist: EU und BRD setzen exakt diese faktisch satanische Agenda um. Derweil avanviert Milei zum Hoffnungsträger nicht nur für Südamerika. Wir sollten für weitere Erfolge beten – denn an Freiheit haben wir unterm Brüsseler Diktat bereits ganz erheblich eingebüßt. Daher: Es lebe die Freiheit, verdammt nochmal!