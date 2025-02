Mileis WHO-Austritt: Die heilsame weltweite Wirkung der Trump-Revolution

Wohl noch nie zuvor haben die Wahl und die ersten Amtstage eines US-Präsidenten eine solche internationale Wirkung entfaltet wie im Fall von Donald Trump. Unmittelbar nach seiner Vereidigung legte er mit der Erfüllung seiner Wahlversprechen los und hat seither keinen Tag nachgelassen. Alleine diese Woche gab Trump nochmal richtig Gas: Er untersagte die schrecklichen Auswirkungen der Trans-Agenda im Sport und verbot mit sofortiger Wirkung die Teilnahme biologischer Männer an Frauenwettkämpfen. Auch wenn dies EU-Medien völlig anders behaupten, zeigt seine Zollpolitik Wirkung. Die Abschiebepolitik greift ebenfalls durch, nun knickte auch Guatemala ein und akzeptiert die Abschiebeflüge auch mit Menschen anderer Staatsangehörigkeit. Und im Panama-Kanal zahlen staatliche US-Schiffe ab sofort keine Gebühren mehr.

Ganz “frisch” sind Trumps neueste Austrittserklärungen: Die USA ziehen sich aus dem Hamas-unterwanderten Palästinenser-“Flüchtlingshilfswerk” UNRWA, der UNESCO und dem UN-Menschenrechtsrat zurück; dies wohlgemerkt jedoch nicht, weil der böse Trump mit den ursprünglich von all diesen Organisationen verfolgten noblen Zielsetzungen irgendein Problem hätte – sondern weil sich diese längst von ihren ursprünglichen Zwecken wegentwickelt haben hin zu ideologisiertem, machtmissbräuchlich agierenden, politisch vereinnahmten NGOs, die den nationalen Interessen der USA (und nicht nur diesen) schädlich zuwiderlaufen; Interessen, die Trump als Präsident zu schützen gelobt hat.

Beispielgebend für Argentinien

Zu den bislang bedeutsamsten Entscheidungen der Trump Revolution gehört jedoch zweifellos der Austritt aus der unsäglichen Weltgesundheitsorganisation (WHO), einer Großbehörde der UN, die zum größten Teil am Tropf privater Geldgeber hängt, vor allem des selbsternannten Philanthropen Bill Gates. Gerade die immer umfassenderen Machtbefugnisse, die die WHO sich anmaßt, haben nun dazu geführt, dass auch der libertäre argentinische Präsident Javier Milei den Austritt seines Landes verkündet hat. Grund dafür seien tiefgreifenden Differenzen in Bezug auf das Gesundheitsmanagement, insbesondere während der (Corona-) Pandemie“, erklärte ein Sprecher Mileis. Argentinien werde es nicht zulassen, „dass eine internationale Organisation in unsere Souveränität eingreift“. In der offiziellen Mitteilung des argentinischen Präsidentenbüros hieß es, die WHO sei 1948 gegründet worden, um die Antwort auf globale gesundheitliche Notfälle zu koordinieren. Sie habe dann jedoch ausgerechnet bei ihrem größten Test versagt – als sie bei der Corona-Bekämpfung „unbegründete und endlose Quarantänen“ gefördert habe. Diese hätten „zu einer der größten Wirtschaftskatastrophen der Weltgeschichte“ geführt.

Gemäß dem Römischen Statut von 1998 könne das Quarantänemodell durchaus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden, so Milei. In Argentinien habe die WHO „eine Regierung unterstützt, die Kinder von der Schule fernhielt, Hunderttausende von Arbeitnehmern ohne Einkommen ließ, Geschäfte und kleine und mittlere Unternehmen in den Bankrott trieb und uns dennoch 130.000 Leben kostete“. Alle Beweise würden heute zeigen, dass die Rezepte der WHO nicht funktionierten, „weil sie das Ergebnis politischer Einflussnahme sind und nicht auf Wissenschaft basieren“. Zudem habe die Organisation ihre Unfähigkeit bewiesen, ihren Ansatz zu ändern: “Anstatt Fehler zuzugeben, zieht sie es vor, Kompetenzen zu übernehmen, die ihr nicht zustehen, und die Souveränität der Länder zu begrenzen.“ Es sei dringend notwendig, „dass die internationale Gemeinschaft überdenkt, wofür supranationale Organisationen existieren, die von allen finanziert werden, aber ihre gestellten Ziele nicht erreichen, sich stattdessen internationaler Politik widmen und versuchen, sich über die Mitgliedsländer zu stellen.“

Nebulöse Selbstentmachtung des Souveräns endet

Milei bringt hier mit wohltuend klaren Worten das Scheitern und die Gefährlichkeit der WHO auf den Punkt. Wer seine Ausführungen mit dem neurotischen, offensichtlich von lobbyistischen Mächten beeinflussten und in jeder Hinsicht gegen die Interessen der deutschen Bevölkerung gerichteten Gequatsche eines notorischen Lügners und globalistischen Gesundheitssozialisten im Amt des Bundesgesundheitsministeriums vergleicht, der als Haupttäter der Corona-Unzeit noch immer im Amt ist, dem kann nur die Zornesröte ins Gesicht steigen.

Der finanzielle Verlust eines argentinischen WHO-Austritts wiegt mit nur 8 Millionen Dollar freilich nicht annähernd so schwer wie der der USA, deren Beitrag zur WHO zuletzt bei 260 Millionen Dollar lag; allerdings zeigt Mileis Schritt, den er ohne das Vorbild Trumps sicherlich nicht vollzogen hätte, dass überall im Westen der Widerstand gegen das globalistische Regime wächst, dessen Ziel es ist, demokratische Prozesse und die Souveränität der Nationalstaaten auszuhöhlen und immer mehr Macht auf intransparente und niemandem verantwortliche internationale Großorganisationen zu verlagern. Auch in Europa gibt es erste Anzeichen dafür, dass man nicht mehr bereit ist, sich diese nebulöse Selbstentmachtung des Souveräns, der Bürger, weiterhin gefallen zu lassen: Vergangene Woche legte der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini dem Parlament ein Gesetz vor, das ebenfalls den Austritt aus der WHO vorsieht.

Harte Zeiten für Globalisten

„Italien darf sich nicht länger mit einem supranationalen Machtzentrum herumschlagen müssen, das von den italienischen Steuerzahlern großzügig finanziert wird und Hand in Hand mit den multinationalen Pharmaunternehmen geht. Lasst uns diese 100 Millionen verwenden, um die Kranken in Italien zu unterstützen und unsere Krankenhäuser und Ärzte zu finanzieren!“, teilte Salvini dazu mit.

Es sind wahrlich harte Zeiten für die Globalisten angebrochen – wenn auch natürlich (noch) nicht im willfährigen Deutschland, wo eine marodierende politische Clique eilfertig bereit ist, das eigene Volk in noch stärkerem Ausmaß zu entrechten. Dazu gehört auch die Unterstützung des WHO-Pandemievertrags durch die Reste-Ampel, die das Ziel verfolgt, die Deutschen der Pharmamafia hörigen Bürokraten auszuliefern, welche dann völlig willkürlich Gesundheitsnotstände ausrufen und Impfpflichten und andere Zwangsmaßnahmen verhängen können, ohne dass das eigene Parlament sich noch dagegen wehren könnte. Nicht umsonst gehört “die nächste Pandemie“ zum fixen Ording der Bundesregierung. Trumps und Mileis Beispiel gibt Hoffnung, dass auch bei uns eine bereits entstandene Dynamik weiter zunehmen wird, die die ideologiegetriebenen, regulierungswütigen und ihr eigenes Land verachtenden Wahnsinnigen in Berlin aus ihre Ämtern fegt.