Militärischer Größenwahn und totale Wehruntauglichkeit

Kaum hat Innenminister Alexander Dobrindt Israel besucht, ist nun auch er vom neuen deutschen Kriegsfieber infiziert. Beeindruckt von den Erfolgen der israelischen Abwehrtechnik „Cyber Dome“ gegen die iranischen Raketenangriffe, die bereits seit vielen Jahren das dauerhaft unter Raketenbeschuss liegende Land vor dem Schlimmsten bewahrt, fordert er nun in Bemühung der pathologischen Russen-Paranoia einen „Cyber Dome“ für Deutschland – und stellt auch gleich einen Fünf-Punkte-Plan für einen “Cyber- und Sicherheitspakt” mit Israel auf: Beide Länder sollen die Zusammenarbeit in der Cyberabwehr intensivieren; Deutschland soll die Fähigkeiten bei der Drohnenabwehr ausbauen – wobei fraglich ist, ob es solche Fähigkeiten überhaupt hat; der Bevölkerungsschutz und das Warnsystem sollen gestärkt werden; die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste und der Sicherheitsbehörden soll ausgebaut werden; und schließlich soll noch ein Zentrum für deutsch-israelische Cyberforschung eingerichtet werden.

Von diesen Punkten wird allenfalls der letzte umgesetzt werden – denn in der Schaffung immer neuer bürokratischer Instanzen und der unproduktiven Beschäftigung mit sich selbst ist Deutschland Spitze. Hingegen erscheint es reichlich abwegig, das das Land, in dem Züge wenn überhaupt fast nur noch mit Verspätungen abfahren und ankommen, dessen Straßen sich zu Baustellenslaloms und Schlaglochpisten verwandeln und dessen Digitalisierung hoffnungslos zurückgeblieben ist – dass ausgerechnet dieses Land also in der der Lage sein soll, ziel- und punktgenau anfliegende Drohen zu neutralisieren.

Russophober Verfolgungswahn

Doch unbeirrt schwärmt der eigentlich für die innere Sicherheit zuständige Dobrindt anstelle seines Ministerkollege Pistorius, in dessen Ressorts derartige Visionen eigentlich fallen würden: „Militärische Verteidigung allein reicht nicht aus für die Zeitenwende in der Sicherheit. Um die Gesamtverteidigungsfähigkeit zu steigern, braucht es auch ein massives Aufrüsten des Zivilschutzes“. Unterstützung erhält er dabei von seinem CSU-Parteifreund, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der befand: „Deutschland braucht einen Schutzschirm mit Präzisionswaffen. Dazu gehören eine moderne Drohnen-Armee mit 100.000 Drohnen und ein Abwehrschild nach Art des ‚Iron Dome‘ mit 2000 Abfangraketen. Dazu sollten wir mit der Ukraine und Israel kooperieren und deren Erfahrungen nutzen.“ Auch Söder will kleckern statt klotzen: Er fordert zusätzlich 300 neue Kampfpanzer, 500 Schützenpanzer, mindestens 35 zusätzliche Eurofighter, „sowie 2.000 Patriots und 1.000 Taurus nur für Deutschland“. Die Freiheit werde insbesondere in der Luft und im All verteidigt, deshalb brauche es eigene Bundeswehr-Satelliten, so großspurig der bayrische Provinzfürst „Wer im digitalisierten Gefechtsfeld blind ist, kann sich nicht verteidigen“, schwadronierte er. Parallel dazu müssten Kasernen, Gebäude und Infrastruktur aufgebaut werden.

Derweil faselt der wegen der irrwitzigen Steuergeldverschwendung während seiner Corona-Maskendeals wieder einmal in den Negativschlagzeilen

stehende Unions-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn angesichts der dauerbeschworenen angeblichen “russischen Bedrohung” sogar von einer deutschen oder europäischen Teilhabe am Atomwaffen-Arsenal Frankreichs und Großbritanniens. Und Bundeskanzler Friedrich Merz forderte beim „Tag der Bundeswehr“ am Samstag vor Soldaten des Operativen Führungskommandos in Schwielowsee in Brandenburg: „Wir dürfen unsere Sicherheit nicht als gegeben hinnehmen. Wir müssen mehr tun, dass wir in Freiheit, in Frieden und in Sicherheit leben können.“ Die neue Hurra-Mentalität und der neue aus russophobem Verfolgungswahn geborene Rüstungsrausch scheint den Mächtigen alle Sinne benebelt zu haben, wie desolat es um Deutschland und seine Verteidigungsfähigkeit bestellt ist – denn die bräuchte in erster Linie einmal Bürger, die einen positiven Bezug zu Nation und Landesverteidigung haben. Diese bunte Republik jedoch ist an Haupt und Füßen wehruntauglich gemacht worden und besteht aus einer dekadenten Spaßgesellschaft von weltfremden hedonistischen Zivilisten, die schon über “Mikroaggressionen” im Alltag verzweifeln. Mit denen ist kein Staat und keine Armee zu machen.

Politische Lügen

Dafür knallen die Korken bei den Rüstungsfirmen, bei denen aufgrund dieses permanenten Kriegsgeschreis geradezu Goldfieber herrscht. Das verantwortungslose und immer verrücktere Dahergeplappere einer infantilen Politcréme befeuert solche Absichten natürlich eifrig – und elektrisiert wurden dort Dobrindts neueste Marotten vom “Cyber Dome” zur Kenntnis genommen: „Der Drohneneinsatz gehört heute zum Standard der Kriegsführung in Russland, China, Iran und Nordkorea, also allen Staaten, von denen eine militärische Gefahr gegen den Westen ausgeht. Ohne Beschaffung keine Expertise. Würden unsere Soldaten in Litauen mit diesen Systemen von russischer Seite konfrontiert, verfügten sie heute über keinerlei Erfahrung damit“, schlug Julian Kelterborn, Entwicklungsdirektor des deutsch-ukrainischen Drohnenherstellers United Unmanned Systems, sogleich in dieselbe Kerbe – und machte subtil Druck: Großbritannien, Frankreich, Dänemark und die USA seien bereits mitten in der Ausbildung durch das ukrainische Militär. Deutschland habe bislang entsprechende Angebote unbeantwortet gelassen, sagte er weiter.

So ist der Zustand: Nachdem die Bundeswehr über Jahrzehnte systematisch heruntergewirtschaftet wurde, Angehörige der Truppe als Prügelknaben der Nation galten, nachdem die Jobwerbung der Bundeswehr an Schulen und Universität geächtet und stattdessen “Soldaten sind Mörder”-Kampagnen zelebriert wurden (insbesondere von den heutigen Hardcore-Kriegstreibern der Grünen), will man nun in typisch deutschem Größenwahn innerhalb kürzester Zeit zur militärischen Großmacht werden. Dafür muss die lächerliche Propagandalüge vom angeblich bevorstehenden russischen Angriff auf die NATO herhalten, bei gleichzeitiger nachhaltiger Zerstörung aller seit 1945 mühsam wiederaufgebauten diplomatischen Brücken zu dem Land, indem man die über 25 Millionen Toten durch den deutschen Vernichtungsfeldzug im Zweiten Weltkrieg nicht vergessen hat.

Platz an der Sonne 2.0

Dass unverantwortliche Stümper dieses wertvolle Kapital enger Beziehungen aus einem unerträglichen Moralismus heraus und durch sklavische Parteinahme für eine hochkorrupte Ukraine in einem Krieg, der nie der unsere war, binnen weniger Jahre vernichtet und dabei unersetzliche Wirtschaftsbeziehungen gleich mit pulverisiert haben, wird sich so oder so noch als großes Verhängnis erweisen; doch Russland in die Rolle eines expansionslüsternen Aggressors zu drängen, von einem eine militärische Bedrohung für uns ausgehe, gehört zu den absurdesten politischen Lügen der deutschen Geschichte. Wenn es diese Bedrohung dereinst gibt, dann nur als Folge der von Deutschland mitgeschürten Eskalation in der Ukraine. Wenn dieses von allen guten Geistern verlassene Deutschland zum zweiten Mal nach 150 Jahren wieder einen „Platz an der Sonne“ sucht, diesmal im Konzert der großen Militärmächte, und die eigentliche Stärke der Bundesrepublik als geschichtlich geläuterte Friedens- und Verhandlungsmacht dem narzisstischen Größenwahn fremdbestimmter provinzieller Politikerkarikaturen geopfert hat, ist das alleine schon ein Aberwitz. Dass uns dafür jedoch, abgesehen von der Fragwürdigkeit dieses Vorhabens, die elementarsten Voraussetzungen fehlen – und zwar nicht nur in logistischer, sondern vor allem auch in mentaler Hinsicht – macht die Verirrung vollkommen.

Nicht nur die Bundeswehr, das ganze Land ist in den letzten Jahrzehnten völlig ruiniert worden und in jeder Hinsicht unfähig zur Selbstbehauptung geschweige denn -verteidigung. Es ist kein Zufall, dass hierzulande Parteien und Politiker das Zepter schwingen, die zu Deutschland ein im harmlosesten Fall reserviertes, schlimmstenfalls hasserfülltes Verhältnis haben, es als negativ und belastet betrachten und daher seine “Überwindung” auf allen Ebenen betreiben – durch Souveränitätsverlagerung auf supranationale Institutionen von EU, IStG, NATO und UN bis WHO, durch Machtverschiebung zu NGOs und Milliardärsstiftungen, durch Bekämpfung jeglicher freiheitlicher, patriotischer und konservativer Kräfte und vor allem durch eine unwiderrufliche “Veränderung” der Gesellschaft durch Masseneinwanderung (vulgo “Umvolkung”).

Was ist hier noch verteidigungswürdig?

Und deshalb sind all die Planspiele über Hochrüstung auch keine Maßnahmen einer Herstellung nationalen Wiedertüchtigung und Wiederherstellung von Wehrfähigkeit, sondern die Erfüllung von externen Erwartungen, Deutschlands Rolle in einem westlichen Gesamtambiente zu stärken, das dann nach den jeweiligen Wünschen fremder Strippenzieher gegen beliebig definierbare Feinde zum Einsatz gebracht wird – und die Entscheidung darüber, wo genau, wird wie bisher nicht in Berlin fallen. Ginge es hier wirklich um Deutschland, dann müssten die rückgratlosen Opportunisten und à-la-carte-Moralisten im regierenden Parteienkartell, auch Merz, Söder und vor allem die Grünen und alle, die sich in feuchten Träumen über Drohnen, Panzer und Geschütze ergehen, erst einmal sagen, was an diesem Land überhaupt noch verteidigenswert sein soll: Millionen illegaler Migranten, die Deutschland vielfach ebenso hassen wie jene degenerierte Politikerkaste, die sie ins Land geholt hat? Ein “zu Deutschland gehörender Islam”, der lieber heute als morgen das Kalifat ausrufen würde? Oder all die unzähligen Kostgänger eines übernutzten Sozialstaats, die es nach Strich und Faden ausplündern und für ihre ideologischen Amokläufe missbrauchen?

Für nichts davon würden selbst die verbliebenen Deutschen, die hier noch ihre Heimat sehen, in den Kampf ziehen – weil dieses Land kulturell, mental und wirtschaftlich am Ende ist. Weil Deutschland nur noch ein geographischer Begriff und ein Besiedelungs- und Plünderungsgebiet für die halbe Welt ist. Und weil jeder insgeheim ahnt oder spürt, dass wir den eigenen Untergang gerade live miterleben: Von der deutschen Identität ist de facto nichts mehr übrig, seine Infrastruktur ist marode, seine Bevölkerung hoffnungslos überaltert, überall herrschen Gleichgültigkeit, Frust und Verzweiflung, betäubt in einem gespenstischen Klima der Scheinnormalität, in der (noch) verbreiteter Konsum, Wohlstand und glänzende Fassaden darüber hinwegtäuschen, dass hier die letzte Substanz verfrühstückt wird.