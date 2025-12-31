Milliardenbetrug in Minnesota: Die Trump-Regierung zieht erste Konsequenzen

Der unglaubliche Fördermittel-Betrug in Minnesota, dessen Aufdeckung gerade so richtig heftig durch sämtliche Medien in den USA geht und den auch der linke Mainstream nicht mehr unterm Teppich halten kann, nimmt immer fatalere Ausmaße an. Milliarden Dollar an Steuermitteln wurden als Zuschüsse für angebliche Einrichtungen der Kinderbetreuung eingesackt – vornehmlich von der somalischen Community, die in diesem Bundesstaat unter Obama konzentriert angesiedelt wurde und so der fragwürdigen islamischen Einwanderin Ilhan Omar zu ihrem Sitz im House of Representatives verhalf.

Gestern hat nun der stellvertretende Minister des Ministeriums für Gesundheit und menschliche/soziale Dienste (HHS), Jim O’Neill, erste Maßnahmen verkündet. Er gab bekannt, man habe mit sofortiger Wirkung sämtliche alle Bundeszahlungen für Kinderbetreuung an den Bundesstaat Minnesota eingefroren. O’Neill veröffentlichte die nachfolgende Erklärung.

„Den Geldhahn zugedreht”

“Sie haben wahrscheinlich von den schwerwiegenden Vorwürfen gelesen, dass der Bundesstaat Minnesota in den letzten zehn Jahren Millionen von Steuergeldern an betrügerische Kindertagesstätten in ganz Minnesota gezahlt hat. Heute haben wir drei Maßnahmen gegen den offensichtlichen Betrug ergriffen, der in Minnesota und im ganzen Land offenbar weit verbreitet ist:

Ich habe unser System zur Verteidigung der Ausgaben für alle ACF-Zahlungen aktiviert. Ab heute müssen alle ACF-Zahlungen in ganz Amerika begründet und mit einer Quittung oder einem fotografischen Nachweis belegt werden, bevor wir Geld an einen Bundesstaat überweisen. Alex Adams und ich haben die Personen identifiziert, die in der hervorragenden Arbeit von Nick Shirley genannt werden. Ich habe von Gouverneur Tim Walz eine umfassende Prüfung dieser Zentren verlangt. Dazu gehören Anwesenheitslisten, Lizenzen, Beschwerden, Untersuchungen und Inspektionen. Wir haben eine spezielle Hotline und E-Mail-Adresse für Betrugsmeldungen unter der Webseite www.childcare.gov eingerichtet. Ob Sie Eltern, Anbieter oder Mitglied der Öffentlichkeit sind, wir möchten von Ihnen hören.

Und wir haben den Geldhahn zugedreht und sind dabei, den Betrug aufzudecken.“

Seit „Black Lives Matter“ traut sich keiner mehr an Schwarze ran

Offensichtlich konnte der Betrug nur unter der direkten oder indirekten Mitwirkung beziehungsweise durch aktives Wegsehen der Regierung von Minnesota unter dem demokratischen Gouverneur “Tampon-Tim” Walz (dem einst von “Kamelhaar” Harris auserkorenen Vizepräsidentenkandidaten) gedeihen. In dem Bundesstaat, in dem 2020 die George-Floyd-Proteste von “Black Lives Matter” in bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen gipfelten und “Persons of Color” seither aus Sorge vor erneuten Unruhen polizeilich und justiziell nur noch mit Samthandschuhen angefasst werden, fiel es einer veritablen somalischen Mafia besonders leicht, ihre Machenschaften zu etablieren. So war es den Betrügern möglich, über mehrere Jahre “Kinderbetreuung” zu praktizieren, ohne dass irgendwelche Kinder auch nur anwesend gewesen wären. So etwas kann nur funktionieren, wenn der Staat – die Verwaltung – es vorsätzlich unterlässt , die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen durchzuführen. Hätte es behördliche Kontrollen gegeben, dann wäre beispielsweise aufgeflogen, dass in einem quasi leerstehenden Gebäude, in dem es noch nicht mal einen Campingkocher gab, keine 18.000 Mahlzeiten für Kinder zubereitet wurden.

O’Neill’s Statement deutet auch an, dass man mittlerweile annimmt, in anderen US-Bundesstaaten könnte es ähnliche Betrügereien geben. Deswegen müssen nun ab sofort fundierte Nachweise gegenüber dem HHS erbracht werden, bevor auch nur noch ein Cent an Fördermitteln ausgereicht wird; das gilt nicht nur für Minnesota, sondern für alle Staaten. Man darf jedenfalls gespannt sein, was in der nächsten Zeit noch so alles an Skandalen auffliegen wird. Den Menschen in den USA jedenfalls bleibt mittlerweile die Spucke weg. Erst nach und nach erkennen sie, was für ein Dreck sich in den letzten Jahren, vor allem unter der Obama- und dann der Biden-Administration, in den Amtsstuben angesammelt hat.

