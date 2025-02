Millionen von Menschen in Gefahr: Bericht aus dem Mekong-Delta, der bedrohten Reisschüssel der Welt

Kann Vietnam, ein führender Produzent von Reis, Gemüse und Obst im Mekong-Delta, weiterhin Länder in aller Welt mit Nahrungsmitteln versorgen? Neben dem Klimawandel und der Überfischung sind der Verlust von nährstoffreichen Sedimenten durch flussaufwärts gelegene Wasserkraftwerke, Süßwasserknappheit, Landabsenkung und das Eindringen von Salzwasser weitere ernsthafte Bedrohungen für den Mekong und seine Umwelt. Der Mekong beginnt seine Reise als Rinnsal in einer schneebedeckten Region auf einer beeindruckenden Höhe von 5.200 Metern über dem Meeresspiegel in Tibet. Der Bach wälzt sich vorwärts und verwandelt sich in einen mächtigen Fluss, der sich seinen Weg durch steile Schluchten bahnt und in China auf einer Länge von 1.800 Kilometern ganze 4.500 Höhenmeter überwindet, bevor er sich in Laos wieder beruhigt.

Er durchquert China, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam. Die Gesamtlänge des Flusses beläuft sich auf enorme 4.900 Kilometer. Die Bedeutung des Flusses und die Bedrohungen, denen er ausgesetzt ist, gehen über Vietnam, das wohl am meisten von ihm abhängt, hinaus und betreffen auch andere Länder. Das Verständnis dieser Bedeutung ist entscheidend für eine breitere Perspektive auf umwelt- und geopolitische Fragen.

Vietnam ist nach Indien der zweitgrößte Reisexporteur der Welt. Das Mekong-Delta ist das landwirtschaftliche Kernland des Landes und wird oft als Vietnams Reisschüssel bezeichnet. Die Reisfelder sind ein Zeugnis des Wohlstands, das in das Gefüge der Landschaft und das tägliche Leben der lokalen Bevölkerung eingewoben ist. Die verlässliche Wasserquelle des Flusses in Verbindung mit den fruchtbaren Böden ermöglicht es den Bauern, ihre Reisfelder großzügig zu bewässern und jährlich mehrere Reiskulturen anzubauen. Die Überschwemmungen des Flusses spielen eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung des Nährstoffgehalts des Bodens. Das Mekong-Delta ist für beeindruckende 95 Prozent der vietnamesischen Reisausfuhren verantwortlich.

Im Jahr 2024 erreichte das Land einen bemerkenswerten Meilenstein mit Reisausfuhren im Wert von 5,3 Milliarden Dollar, die vor allem auf die Nachfrage aus Indonesien, den Philippinen und Malaysia zurückzuführen sind. Reis ist in vielen asiatischen Ländern der Eckpfeiler der Ernährung, aber die Zukunft der Reiserzeugung in dieser Region ist gefährdet. Die geringere Verfügbarkeit von Reis untergräbt die Ernährungssicherheit und treibt die Lebensmittelpreise für unzählige Millionen Menschen in die Höhe. Darüber hinaus zeichnet sich das Mekong-Delta dadurch aus, dass es 60 Prozent der vietnamesischen Exporte von Wasserprodukten und beeindruckende 70 Prozent der vietnamesischen Obstproduktion beisteuert.

Vietnam, das oft als “landwirtschaftliche Supermacht” angesehen wird, läuft Gefahr, diese geschätzte Position in Zukunft zu verlieren. Neben seinen reichen, gut bewässerten Böden zeichnet sich der Mekong durch eine der produktivsten Binnenfischereien der Welt aus, die Millionen von Menschen ernährt. Er ist eine wichtige Proteinquelle und Lebensgrundlage für die lokalen Gemeinschaften.

Auf einer Fläche von über 40.000 Quadratkilometern leben mehr als 20 Millionen Menschen in dieser lebendigen Region. Die Ernährungssicherheit der Reis konsumierenden Länder ist bedroht, und auch die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen, die im Mekong-Delta leben und arbeiten, ist gefährdet. Doch woher kommt diese Bedrohung? Es gibt vor allem fünf Gründe:

Steigende Temperaturen und veränderte Wettermuster aufgrund des Klimawandels führen zu lang anhaltenden Dürren und verändern die Strömungsmuster des Flusses. Von China und Laos errichtete Staudämme stören die natürlichen Abflussmuster, verringern den Wasserstand und verändern die für Landwirtschaft und Fischerei wichtigen saisonalen Überschwemmungen. Der steigende Meeresspiegel und die Landabsenkung führen dazu, dass Salzwasser in den Fluss gelangt, was die Verfügbarkeit von Süßwasser und die landwirtschaftliche Produktivität beeinträchtigt. Der unkontrollierte Sandabbau stört den Sedimenthaushalt des Flusses, der für die Erhaltung des Ökosystems und die Verhinderung von Erosion von entscheidender Bedeutung ist. Der durch Dämme und den Klimawandel verursachte geringere Wasserdurchfluss beeinträchtigt die Fähigkeit des Flusses, Landwirtschaft und Fischerei zu unterstützen.

Als Schlussfolgerung daraus bleibt festzustellen: Die nachhaltige Bewirtschaftung des Mekong ist eine wesentliche Voraussetzung für den weiteren wirtschaftlichen Wohlstand der Region. Die Länder entlang des Mekong müssen zusammenarbeiten und Verantwortung übernehmen, indem sie das kollektive Wohlergehen über individuelle Vorteile stellen, wie zum Beispiel den Bau von Dämmen und neuen Wasserstraßen, die die lebenswichtige Strömung des Flusses umleiten. Auch wenn das Potenzial für die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft beträchtlich ist, müssen auch andere Faktoren berücksichtigt werden, die für die Erhaltung des natürlichen Gleichgewichts des Flusses und seiner Umgebung eine wichtige Rolle spielen.

Die Abwendung der zunehmenden Bedrohung des Mekong würde die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen nicht nur in der Nähe des Flusses, sondern weit darüber hinaus sichern, die biologische Vielfalt schützen und eine nachhaltige Entwicklung sowie die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel in der Region gewährleisten.