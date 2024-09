Miosgala am Sonntag

Ja, ich hab‘s mir wieder angetan – Carmen Miosga gestern in der ARD. Und hier mein Fazit: Miosga, diese von der ARD in die Talkauswahl eingewechselte, weil so schön schnurrend daherkommende Meinungsmieze des Nachrichtenwesens, ist nun auch “angekommen”, endgültig: Und zwar im Untergeschoss des Staatsfunks. Nein, gemäßigter lässt sich dieser am gestrigen Abend gesendete Arroganzanfall beim besten Willen nicht mehr kommentieren. „Carmen Miosga diskutiert mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur.“ So wurde das ARD-Format in der Vorschau angepriesen. Was dann tatsächlich im Studio mit der als Reizfigur geladenen Sahra Wagenknecht passiert, hat mit Diskussion, Politik, Wirtschaft oder Kultur erwartungsgemäß nicht viel zu tun. Miosga will oder darf nicht diskutieren, sie soll Geständnisse erzwingen. Sie will keine politischen Inhalte thematisieren, sondern die fehlende Satisfaktionsfähigkeit ihrer Gegnerin herausarbeiten. Sie kann auch keine wirtschaftlichen Themen anreißen, denn davon hat sie keine Ahnung. Und was die Kultur angeht, ist die sichtlich stutenbissige Gesprächsführerin schon mit den Basics der Diskussionskultur gnadenlos überfordert.

Wie eine Besessene operiert Miosga die gesamte Sendung hindurch mit verbalen Abwertungen und permanenten Unterbrechungen. Es gilt, die redaktionell gesetzte Bösartigkeit und Zweitklassigkeit der Angeklagten zu unterstreichen. Körpersprachlich betont von einem Kugelschreiber, mit dem sie so unkontrolliert wie verräterisch, einem Stilett gleich, in Richtung des Opfers einsticht. Sarah Wagenknecht versucht über Raktenstationierung, über Firmenpleiten, Altersarmut, Unzufriedenheit, falsche Energiepolitik zu sprechen. Miosga insistiert auf Befehl des Knopfes im Ohr jedesmal sofort und ruft die von der Redaktion vorbereiteten Themen auf: Das Wagenknecht-Merchandising mit Tassen und Hoodies wird eingeblendet. Ein Wagenknecht-Personenkult von allen Seiten beleuchtet. Die Wagenknecht-Sprache. Die Zulässigkeit der Wagenknechtschen Wortschöpfung „Vassallenkanzler“. Die unvermeidliche Frage, ob nicht doch die AfD viel schädlicher ist als die von Wagenknecht kritisierten Grünen.

Durchbrechender Korpsgeist

Es verwundert in keiner Weise, dass die Redaktion für die zweifelhafte Performance ihrer Frontfrau auch noch vorsorglich Feuerschutz organisiert hat – durch zwei im Talk verlässliche Interessenträger: Gemeinsam Michael Bröcker und Thorsten Frei – beides latent militante Universaltransatlantiker – wird ein Triumvirat aufgestellt, das die Geladene zum Schluss regelrecht niederbrüllt. Ab und zu fällt den Ideologen vom Dienst ein, dass sie da gerade eine für das Altparteienkonglomerat unverzichtbar gewordene Koalitionspartnerin niedermachen; dann werden hastig ein paar versöhnliche Unterschiede zu den ganz Schwefligen rechts eingearbeitet, und ein Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU nach links zum BSW wird als nicht hilfreich in die politische Abstellkammer gequatscht. Aber immer wieder bricht der Korpsgeist des politmedialen Kartells durch, das sich und das abzusichernde “Weiter so” der eigenen Denkschule mit der Demokratie an sich verwechselt.

Dann doch noch so etwas wie knallharte Recherche: Die von der Redaktion angeblich angerufenen SPD-Sozialverbände, Kindergärten und Tafeln hätten keine Wagenknechtbesuche registriert – woraus die ARD repräsentativ und messerscharf schließt, dass Frau Wagenknecht eigentlich gar keine Ahnung von den Problemen im Lande haben kann. Im Kreisen um die Diskreditierung der Person geht alles Sachliche unter. Als die Auftragstiraden enden, hat Miosga mehr Redezeit als Wagenknecht. Aus dem einst gut geölten, nun sichtlich ächzenden staatsmedialen Getriebe tropft nur mehr grünbraune Giftbrühe. „Sie brauchen gar nichts mehr zu sagen!“ herrscht Miosga abschließend Wagenknecht an, als diese einen letzten Versuch macht, etwas Inhaltliches in die Anklageverlesung einzuwerfen, Kollege Zamperoni von den “Tagesthemen” aber just in diesem Moment seine übliche Cross-Promotion platzieren will. Das informierende politische Gespräch wurde hier – wie schon tausende Male zuvor – zum Tribunal, in dem der Delinquent öffentlich-rechtlich vorgeführt wird; offenbar in der Hoffnung, der wissbegierig zahlende Pöbel draußen im Land würde wenigstens diesmal etwas aus dem Unterricht mitnehmen. Wird er auch. Allerdings ganz anders, als sich das die Könner des Staatsfunks vorzustellen in der Lage sind.