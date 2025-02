Miss Germany als Testimonial woker Gleichmacherei: Alle sind jetzt gleich schön (und gleich klug)

Erst kürzlich wurde die neue Miss Germany gekürt. Hässlich ist sie wirklich nicht – aber irgendwie sahen die früheren Gewinnerinnen eben doch eine Spur hübscher aus. Auch im letzten Jahr sah die Siegerin eher wie eine Hausfrau von nebenan aus als wie eine Schönheitskönigin. Tatsächlich steckt ein System dahinter: Denn die Miss Germany wird eben nicht mehr anhand ihres Aussehens bestimmt. Auf der Website des Veranstalters heißt es nun: „Miss Germany ist die Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Unser Antrieb ist, weibliche Vorbilder zu kreieren, um Empathie für eine Welt in Balance zu fördern. Wir entdecken, vernetzen und fördern weibliche Talente. Dafür schaffen wir ein Netzwerk für Frauen, die als Vorbild agieren und eine weltoffene und moderne Gesellschaft prägen.“

Mittlerweile gibt es die Kategorie “Founder”, “Mover” und “Leader”, die sich an Frauen richten, die Firmen gegründet haben, Führungspositionen einnehmen oder die sich in einer Männerdomäne durchgesetzt haben. Die diesjährige Siegerin ist Medizinerin, die sich mit den Praxisanwendungen von künstlicher Intelligenz befasst. Das ist ohne Frage ein großes Verdienst. Aber dafür wäre eher ein brancheninterner Preis angemessen als der Titel der Miss Germany. Man mag diese Entwicklung nur als kleines Ärgernis abtun; schließlich gibt es ja wirklich größere Probleme im Land. Tatsächlich aber ist sie nur ein weiteres Indiz dafür, dass sich Deutschland langsam zum totalitären Staat entwickelt. Denn auch im Dritten Reich und in der DDR waren Schönheitswettbewerbe nicht beliebt.

“Mehrgewicht” statt Übergewicht

Schon vor über 10 Jahren zeigte sich die Grünen-Politikerin Marianne Burkert-Eulitz (die übrigens genau so aussieht, wie man sie sich vorstellt) verärgert über Misswahlen: „Bei Miss-Wahlen werden grundsätzlich Menschen unserer Gesellschaft ausgeschlossen. Jugendliche, die nicht groß und schlank sind, werden ausgegrenzt. Das entspricht doch nicht dem Menschenbild. Was sagt es über die Qualität der Menschen aus? Es werden Schönheitsideale propagiert, die längst überholt sind. Wir leben in einer vielfältigen und heterogenen Gesellschaft, die ein anderes Menschenbild lebt.“ Damals war dieser woke Rigorismus eher noch eine exotische Randerscheinung; doch mittlerweile hat sich diese Haltung auch im Mainstream etabliert.

Auch in der Sendung „Germanys Next Topmodel“ haben es “curvy” (vulgo: dicke) Frauen bis aufs Siegertreppchen geschafft. Im Jahr 2000 galt Übergewicht noch als etwas Negatives und als Unterschichtenphänomen, doch mittlerweile ist dieses Manko wenn auch nicht gesellschaftlich, so doch im woken Menschenbild akzeptiert – und wer das anders sieht, “diskriminiert” und betreibt ”bodyshaming”. Heute soll man übrigens korrekterweise auch nicht mehr Übergewicht, sondern “Mehrgewicht” sagen, weil die betreffende Personen eben nur mehr wiegt – als reine, vermeintlich wertfreie Beschreibung. Die Bezeichnung “Übergewicht” hingegen würde nicht nur betonen, dass die Person viel wiegt, sondern eben dass sie zu viel wiegt – und enthält somit eine Wertung. Und Wertungen sind im egalitären Totalitarismus verpönt.

Das linke Ideal vom Einheitsmenschen

Mittlerweile wird auf Fluggesellschaften Druck ausgeübt, übergewichtigen Personen nur ein Flugticket in Rechnung zu stellen, selbst wenn sie zwei Sitzplätze belegen – auch wenn für die Fluglinie dadurch ein zahlender Passagier entfällt und auch beim Kerosin nichts eingespart werden kann. Letzterer Punkt ist ganz amüsant, weil er für Konflikte in der woken Community sorgt: Denn dicke Personen befeuern den Klimawandel, bedingt die größere Körpermasse doch einen höheren Treibstoffverbrauch und somit mehr CO2-Emissionen.

Immerhin ist die aktuelle Miss Germany wenigstens eine echte, will sagen: biologische, Frau. In den Niederlanden, in Portugal und im US-Bundesstaat Nevada wurden bereits Transfrauen (ergo: biologische Männer) als Missen gewählt. In Deutschland war 2023 eine Transfrau in der engeren Auswahl. Hinter der Ablehnung von Schönheitswahlen steht das linke Ideal vom Einheitsmenschen: Alle Unterschiede sollen eingeebnet werden. Männer und Frauen unterscheiden sich nun mal in ihrem Charaktereigenschaften und in ihrem Fähigkeitenprofil. Dass sie andere Lebenswege, sowohl familiär als auch beruflich einschlagen, ist daher kaum verwunderlich. Aber eine Frauenquote – eine Männerquote wird üblicherweise nicht gefordert – soll alle Differenzen beseitigen. Analog dazu wird ja auch schon eine Migrantenquote für den Arbeitsmarkt gefordert.

Wenn jemand dumm ist, kann man nichts machen

Auch dass manche Menschen eher clever und andere eher nicht sind, ist Linken ein Dorn im Auge. Gleichheit soll erreicht werden. Würde das Bildungssystem versuchen, jeden optimal zu fördern, wäre an diesem Ideal auch nichts einzuwenden – denn das entspräche dem wünschenswerten Prinzip der Gleichheit am Start, bei den Ausgangsbedingungen – aber eben nicht am Ziel. Jeder Lehrer wird bestätigen: Wenn ein Schüler zu dumm ist, kann man nichts machen. Die linksgrüne Bildungspolitik geht daher einen umgekehrten Weg: Die Anforderungen für die Bildungsabschlüsse werden immer weiter herabgesetzt. Je einfacher das Abitur, desto mehr Schüler können es erreichen. Das ist die Gleichheit (besser: Gleichmacherei) im Ziel. Wenn mittlerweile über 50 Prozent eines Geburtenjahrgangs die Studienberechtigung erhalten, dann müssen zwangsläufig auch jede Menge Personen mit unterdurchschnittlicher Intelligenz darunter sein.

Und noch etwas: Egal ob Schönheit oder Intelligenz – bis heute scheint immer noch keinem Linken aufgefallen zu sein, dass die sich die beiden Ideale der Vielfalt und der Gleichheit diametral widersprechen…