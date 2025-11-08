Miss-Germany-Wahl in Deutschland: Vom Schönheitswettberb zum Panoptikum

Wer sich noch wundert, warum Deutschland mittlerweile weltweit als Clownsland unter allen Nationen gilt, muss sich dazu nur einmal die woke Zeitgeistanpassung der Miss-Germany-Wahlen vergegenwärtigen. Für die Ausrichtung dieser einstmals hochrenommierten gesellschaftlichen Top-Veranstaltung gelten mittlerweile Kriterien, die mit deren früheren Charakter rein gar nichts mehr zu tun haben. So zählen beim Miss-Germany-Wettbewerb inzwischen völlig neue “Anforderungen”:

Es handelt sich um keine “klassische Schönheitswahl“ mehr;

Betont wird das Selbstverständnis als “Empowerment-Plattform” für Frauen mit “Haltung, Engagement und Persönlichkeit”.

Das inoffizielle Motto lautet: “Be who you want to be”.

Auch die Bewertungskriterien haben mit den für einen weiblichen Schönheitswettbewerb typischen Kriterien fast nichts mehr gemein. Weder erfolgt irgendeine Bewertung der körperlichen Schönheit (eigentlich das Hauptkriterium jeder Misswahl!) nach von einer zumeist männlichen Jury bewerteten Parametern wie Figur, Ebenmaß und Sex Appeal mehr – und dementsprechend gibt auch keine Badeanzug- oder Bikini-Runde mehr. Stattdessen kann heute jeder – von der Rollstuhlfahrerin bis zur burkaverschleierten Muslima, von der zigfach operierten Transperson bis zum zutätowierten und/oder -gepiercten Freak – “gender”-unabhängig “Miss Germany” werden. Denn es geht es nur noch um

“Persönlichkeit und Werte”: Authentizität, Haltung, soziale Verantwortung;

“Lebensgeschichte & Vision”: Wie steht die Teilnehmerin für ein Thema, Projekt oder gesellschaftliche Veränderung?;

“Kommunikationsfähigkeit”: Die Fähigkeit öffentlich aufzutreten, frei zu sprechen, Inhalte zu vertreten;

“Engagement”: Das Eintreten für am Gemeinwohl orientierte und/oder unternehmerische Projekte;

“Charisma & Selbstbewusstsein”: Wichtig ist die Ausstrahlung, keine Äußerlichkeiten oder Oberflächlichkeiten wie physische Attraktivität und Schönheit.

Deutschland nicht mehr kompatibel

Zum Vergleich dazu nachfolgend die Maßstäbe, die beim internationalen Wettbewerb zur Miss Universe auch weiterhin gelten, dem (den nationalen Wahlen übergeordneten) internationalen Titel. Dieser ist nach wie vor ausgerichtet als ein traditioneller, würdevoller und glamouröser Schönheitswettbewerb mit globaler Medienwirkung. Gefragt sind hier Schönheit, Eleganz und Persönlichkeit, wobei die Kandidatinnen eine Kombination aus Außenwirkung, Intelligenz, Eloquenz, sozialem Engagement und Bühnenpräsenz verkörpern müssen. Im Fokus steht das Konzept „Confidently Beautiful“, sinngemäß etwa: “selbstbewusste Schönheit”.

Entsprechend könnten die Bewertungskriterien nicht unterschiedlicher sein als das, was in der linkswoken, weltanschaulich hoffnungslos abgedrifteten Bunten Republik Deutschland von den Miss-Germany-Kandidatinnen verlangt wird. Bei der Wahl zur Miss Universe gelten nämlich folgende Schwerpunkte:

Erscheinungsbild: Körperliche Präsenz (Schönheit, Ästhetik, Maße,, Eleganz, Stil, Fitness);

Charisma und Bühnenpräsenz: Auftreten, Ausstrahlung, Kameraerfahrung;

Medienkompetenz und Persönlichkeit: Schlagfertigkeit und Höflichkeit im Interview, Intelligenz, Umgang mit sozialen Themen.

“Social Impact”: Engagement für gesellschaftliche Themen (dieses Kriterium ist allerdings ausdrücklich nachgeordnet);

Modische Präsentation: Abendkleid-, nationale Tracht- und Swimwear-Runden.

Mit diesen Kriterien ist das in Deutschland praktizierte Modell der Miss-Germany-Wahl nicht mehr kompatibel, weshalb wir auch nicht mehr am Miss-Universe-Wettbewerb teilnehmen (als eines der wenigen Länder mit Ausnahme der islamischen Staaten, bei denen Misswahlen seit jeher verpönt sind). Das beweist ein Blick auf folgende Karte:

Die Grafik zeigt sehr eindrucksvoll, dass international weiterhin das gefragt ist und sowohl von Publikum als auch Teilnehmern gewünscht und begehrt wird, was seit jeher Miss-Wahlen und Schönheitswettbewerbe ausgemacht hat. Deutschland bewegt sich also nicht nur in der Klima- und Energiepolitik, sondern auch mit seinen kulturmarxistischen und identitätspolitischen Verirrungen in einer Sackgasse.