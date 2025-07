Misstrauensvotum gegen von der Leyen: Wohl aussichtslos, aber keinesfalls vergebens

Das vom rumänischen Europaabgeordneten Gheorghe Piperea initiierte Misstrauensvotum gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird ja nun am Donnerstag zur Abstimmung kommen – und alleine schon die erhebliche EU-weite mediale Resonanz war dieses Manöver wert, selbst wenn es scheitern dürfte, wird dadurch doch ein Schlaglicht auf die schillernde Figur der CDU-Politikerin geworfen, die bislang mit allem durchkam und dreist alle Skandale einfach wegggrinsen konnte. In Pipereas Antrag werden einige der größten Verfehlungen von der Leyens als Gründe angeführt: der dubiose Corona-Impfdeal im Umfang von ca. 35 Milliarden Euro, den sie eigenmächtig mit Pfizer-Chef Albert Bourla abschloss und dessen Hintergründe sie bis heute nicht offenlegen will, obwohl sie sogar gerichtlich dazu angewiesen wurde; die Beeinflussung der rumänischen Präsidentschaftswahl und die Planung eines Verteidigungskredits in Milliardenhöhe unter Umgehung des Parlaments.

Wie auch bei den Skandalen aus ihrer Ministerzeit in Deutschland, wies von der Leyen gestern vor dem EU-Parlament sämtliche Vorwürfe zurück. Zum Impfstoff-Deal behauptete sie: „Nennen wir es beim Namen: Es sind einfach Lügen“, empörte sie sich. Es habe „keine Geheimnisse, keine versteckten Klauseln und auch überhaupt keine Verpflichtung für die einzelnen Mitgliedstaaten zur Bestellung“ gegeben. Jeder ausgehandelte Vertrag, einschließlich der Preise und Mengen der Vakzine, sei in den Hauptstädten geprüft worden. Piperea beschuldigte sie, Elemente aus dem „ältesten Rezeptbuch der Extremisten“ zu nutzen. Diese wollten „die Gesellschaft polarisieren“ und „das Vertrauen in die Demokratie mit falschen Behauptungen untergraben“. Man dürfe Piperea nicht „in seine Welt der Verschwörungen und angeblichen finsteren Machenschaften aus Brüssel“ folgen. „Wir dürfen niemals zulassen, dass Extremisten und Verschwörungstheoretiker diese Geschichte fälschen“, so von der Leyen.

Das Kartell wird zusammenhalten

Interessanterweise bediente sich hierbei von der Leyen eines altbewährten “Rezeptbuchs”, nämlich der altbekannten Methodik aller Autokraten, die ihre eigenen Vergehen bar jedes Unrechtsbewusstseins vertuschen wollen – nämlich eben ihre Kritiker Ankläger als Lügner, Hetzer, Spalter, Verschwörer, Demokratiefeinde, feindliche Agenten aus dem Ausland und so weiter zu diffamieren und sich selbst als verfolgte Unschuld zu inszenieren, die nur das Beste gewollt habe und zum Dank dafür nun von finsteren Mächten angegangen wird. Sie redet von “Lügen”, entkräftet aber drängendste Fragen von Justiz und Parlament bis heute nicht, vor allem nicht die Frage, warum sie die mit Bourla ausgetauschten Textnachrichten, trotz zahlloser Aufforderungen, sie endlich offenzulegen, seit Jahren mit Zähnen und Klauen unter Verschluss hält, wenn es an dem Deal doch angeblich überhaupt nichts zu beanstanden gab. Diese beantwortete sie natürlich auch gestern nicht. Stattdessen erging sie sich in einer Verleumdungsarie gegen Piperea und die Abgeordneten, die dem Antrag auf das Misstrauensvotum zugestimmt haben.

Auf gewisse Weise ist von der Leyens unverschämte Verteidigung spiegelbildlich zu der von Jens Spahn, der zeitgleich in Deutschland wegen seiner mit den EU-Impf-Bestellorgien wesensverwandten Maskendeals unter Beschuss steht: Zugegeben wird gar nichts, das Offengelegte wird dementiert oder verleugnet und natürlich ist die Aufarbeitung, wenn sie Konsequenzen fordert, nur eine finstere Kampagne politischer Gegner. Und: beide Unionspolitiker, von der Leyen wie Spahn, haben das System auf ihrer Seite. So ist es denn auch nahezu ausgeschlossen, dass das Misstrauensvotum gegen die EU-Kommissionschefin übermorgen Erfolg haben wird. Das Parteienkartell hält auch auf europäischer Ebene zusammen. Die Europäische Volkspartei (EVP) und die Sozialdemokraten haben bereits klargemacht, dass sie gegen den Antrag stimmen würden. Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber von der CSU, selbst einst durch von der Leyen schamlos kaltgestellt, erweist sich als treuer Parteibüttel und entblödete sich nicht, zu behaupten: „Dieser Antrag ist ein Versuch von Putinfreunden, die EU zu spalten und zu schwächen. In diese Falle dürfen wir nicht tappen.“ Bei diesen aus früheren sozialistischen Systemen nur allzu bekannten verkrusteten Strukturen verwundet es also nicht, wenn von der Leyen ihre unselige Karriere fortsetzen können wird. Doch immerhin: Aber allein die Tatsache, dass es zu diesem Votum kommt, ist eine weitere schwere Niederlage für sie. Und es offenbart vor der europäischen Öffentlichkeit abermals die Verkommenheit des Brüsseler Apparates.