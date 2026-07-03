Missverständnis KI: Frage mich und ich sage Dir, wer Du bist

KI erscheint vielen Zeitgenossen als Rettung der taumelnden westlichen Welt. Aber Vorsicht: Wenn KI für den Normalbürger so nützlich wäre, warum ist dann so viel Propaganda für ihren Einsatz nötig? Tatsächlich liefern KI-Anwendungen Antworten, um Fragende auszuforschen und Fake-News zu implementieren. „KI“ ist mit „künstlicher Intelligenz“ falsch übersetzt. Wenn sich heute der englische Sprachgebrauch nicht nur durch Wortübernahmen, sondern auch durch die Hintertür in die Begrifflichkeit einschleicht, ist es gut zu wissen, was eigentlich gemeint ist. Das Bedeutungsspektrum von „Intelligenz“ und „Intelligence“ weicht spätesten seit den 1960er Jahren voneinander ab. Während „Intelligenz“ lediglich die kluge Verarbeitung von Informationen (Verständnis, Erkenntnis) beinhaltet, meint „Intelligence“ auch die Akquisition von jeglichem Wissen: je geheimer, umso wertvoller. Die CIA = (“Central Intelligence Agency”) ist kein Klub der klügsten Köpfe. Es ist ein Geheimdienst, der Informationen zum Vorteil der jeweiligen Machthaber sammelt.

Wer sich KI-Antworten ansieht, stellt nicht nur schnell fest, dass Antworten vielfach nicht zutreffen, sondern auch, dass das Präsentierte abhängig von Formulierung und dem in der Frage enthaltenen Wissensstand ist. Kleine Nuancen genügen, um Antworten in ihr Gegenteil zu verkehren. Der Fragende weiß dann gar nichts mehr. Die KI hat dagegen den Fragenden gleichzeitig durchleuchtet. Als Schein-Dienstleister erfährt die KI mehr über den Fragenden als ihre Antworten preisgeben. Aus Fragen lässt sich das Persönlichkeitsprofil des Fragenden unverfänglicher ermitteln als mit Fragebögen oder Abhör-Tools. Und Wissen über Andere ist Macht. Die „KI“ simuliert Klugheit, um Informationen aufzusaugen. Das Missverständnis einer „Intelligence“-Lobby in deutschsprachigen Landen wird durch die angloamerikanische Seite bewusst ausgenutzt: Der Name der Firma “Intel” etwa lässt zwei Ableitungen mit unterschiedlicher Bedeutung zu. Einerseits die offizielle Erklärung aus der Übernahme von „Integrated Electronics“, andererseits aber auch die Abkürzung von „Intelligence“ im Sinn von Aufklärung und Spionage. Wo „Intel Inside“ draufsteht, ist Überwachung des Nutzers zumindest eine Option.

Begriffe formen das Denken

Bundesrepublikanische Bürger mit ostdeutscher Vergangenheit haben auch hier wieder einen Vorteil gegenüber ihren westdeutschen Mitbürgern: In der DDR gab es als Einrichtung des dortigen Kulturbundes die sogenannten “Klubs der Intelligenz”. Offiziell sollte damit in „Zentren offener geistiger Auseinandersetzung mit der Intelligenz“ das kulturelle Leben des neuen Staates entwickelt werden. Zum Ende des „Arbeiter- und Bauernstaates“ bestanden 1989 170 Klubs in allen größeren Städten mit jeweils zwischen 100 und über 2000 Mitgliedern. Tatsächlich handelte es sich aber um Anziehungspunkte für denkende Menschen, die in der Gefahr standen, ihren Verstand zu gebrauchen, um der gewünschten Unmündigkeit zu entkommen. Unter der Vorspiegelung freier Diskussion und Begegnung begrüßte man in offiziellen Stellungnahmen der Klubs die Politik der Partei- und Staatsführung der DDR. Die Klubs waren eine Honigfalle der Staatssicherheit – ähnlich wie die sogenannte KI heute.

„KI“ bedeutet also nicht das, was sie zu sein vorgibt. Es bräuchte einen Begriff, der den Inhalt widerspiegelt. Unser Wortschatz ist der Käfig, in dem wir denken: „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“, hatte der Philosoph Ludwig Wittgenstein vor über einem Jahrhundert formuliert. Übernimmt man die Begriffe, selbst wenn man die Lügen dahinter entlarvt, hat man schon verloren. Denn alleine die Wiederholung der falschen Worte sorgt für deren Verbreitung. Dies ist vielleicht der tiefere Grund, warum nicht längst alle kritischen Stimmen unterbunden werden. Die alternativen Medien leisten ungewollt einen nicht zu unterschätzenden Beitrag dazu, falsche Narrative in Gehirnen zu verankern. Woche für Woche stolpern viele Beiträge dem von ihnen verachteten Mainstream hinterher, indem sie die Worthülsen zerpflücken, damit aber gleichzeitig am Leben erhalten. Es ist anstrengend, jede Begrifflichkeit zu hinterfragen. Dennoch ist dies entscheidend, will man nicht im Labyrinth der Lüge gefangen sein. Nennen wir „KI“ doch einfach „KÜ“, für “künstliche Überwachung“ (ohne involvierte Personen); dann sind wir uns immer der wahren Funktion und Aufgabe dieser Errungenschaft bewusst. Denn so, wie es kein richtiges Leben im falschen gibt, kann man mit falschen Begriffen keine richtigen Gedanken fassen.

Univ.-Doz.(Wien) Dr. med. Gerd Reuther ist Medizinaufklärer und Medizinhistoriker. Seine Frau Dr. phil. Renate Reuther ist Historikerin und Anglistin.