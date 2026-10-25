Mit dem FlixBus ins Kriegsland: Pendlerzirkus auf Steuerzahlerkosten

Man lernt ja nie aus. Uns wird seit Jahren morgens, mittags und abends von Politik und Leitmedien gebetsmühlenartig erklärt, die Ukraine stehe vor dem absoluten Kollaps, das ganze Land sei eine einzige Hölle aus Feuer, Schutt und Asche, und wenn wir deutschen Bürger nicht sofort jeden Cent unseres Ersparten für die „Verteidigung unserer Demokratie“ opfern, steht Putin morgen persönlich in Buxtehude. Also schnallen wir frierend den Gürtel über dem dicken Winterpullover enger, während die Gaspreise durch die Decke schießen, zahlen brav unsere Rekordsteuern und überweisen Jahr für Jahr fleißig Unsummen – seit Kriegsbeginn mehr als 100 Milliarden – für Waffen, Munition und Backschisch – und halten den ukrainischen Staat am Laufen.

Und weil Deutschland ja bekanntlich das Sozialamt der Welt ist, haben wir ganz nebenbei über eine Million Ukrainer direkt ins Kuschelbett des Bürgergeldes geholt – samt Vollkasko-Krankenversicherung, Unterkunft und Taschengeld, ohne dass auch nur ein einziger Cent jemals in die Sozialkassen eingezahlt werden musste. Weitere Schlappe 10 Milliarden Euro kostet uns dieser Spaß pro Jahr, macht also bisher rund 50 Milliarden Euro, die noch obendrauf kommen. Aber heutzutage zählt man solche Peanuts ja gar nicht mehr. Es geht schließlich um die Haltung. Und da erklärt uns Fritze Merz doch allen Ernstes: „Kein Euro, der in die Ukraine fließt, fehlt bei den Sozialausgaben und den Bildungsausgaben in unserem Land.“

Der Shuttle ins gelobte Land

Doch wer in diesen Tagen mal wieder an einem ganz normalen Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB) deutscher Großstädte vorbeischlendert, reibt sich verwundert die Augen. Da stehen sie wieder aufgereiht, die grünen Flitzer der Nation alias FlixBusse. Nicht etwa drei Ausreißer in der Woche, nein: Täglich rollen rund 95 (!) Busfahrten von Deutschland mitten hinein in den angeblichen kriegerischen Hexenkessel. Und die Reiseziele lesen sich nicht wie eine Evakuierungsroute, sondern wie der Fahrplan einer osteuropäischen Sightseeing-Tour: Kiew, Lwiw, Riwne, Odessa und andere Großstädte. Nicht selten, um den Anschlussbus nach Charkiw, Saporischschja, Cherson, Dnipro oder Tschernihiw zu erreichen – alles Städte, über denen laut Reisewarnung des Auswärtigen Amtes dauerhaft das Damoklesschwert des Untergangs schwebt.

Das Schönste daran: Die Busse sind rappelvoll. Ausverkauft. Ein grandioses Schauspiel: Hunderte Menschen stehen entspannt mit Koffern und Mitbringseln an der Haltestelle und freuen sich auf die Heimfahrt ins Kriegsland. Ein echter Abenteuertrip Richtung Etappe oder sogar Front – oder vielleicht doch nur der ganz normale Pendelverkehr zwischen dem deutschen Versorgungs-Paradies und der Heimat?

Ein Korruptionsfaß ohne Boden

Apropos Heimat: Während die deutschen Steuerzahler den Gürtel so eng schnallen müssen, dass ihnen die Puste ausgeht, blüht in der Ukraine offenbar das Wirtschaftswunder. Schon innerhalb der ersten zwei Kriegsjahre hat sich die Zahl der offiziellen Einkommens-Millionäre im schicksalhaft ums Überleben kämpfenden Demokratievorkämpferstaat Hrywnja auf wundersame Weise mehr als verdoppelt – von gut 8.400 auf über 17.000 im Jahr 2024. Man muss die Feste eben feiern, wie sie fallen. Oder sicher einfach nur Zufall.

Als treudoof zahlender Michel jedenfalls kommt man da aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Doch nur kein Neid: Wer könnte es den Herrschaften auch verdenken? Man reist bequem nach Deutschland, holt sich die steuerfinanzierte All-Inclusive-Pauschale ab, legt ein paar Scheine auf die hohe Kante, packt die Taschen voll und fährt mit dem FlixBus in die alte Heimat zurück, um das Erwirtschaftete daheim zu investieren. Gelegenheit und Möglichkeit. Anschließend geht’s gleich wieder zurück ins gemachte deutsche Nest, und so weiter und so fort fort Ein geniales Geschäftsmodell. Und wir Vollidioten legen uns derweil mit Russland an, überziehen es mit Sanktionen, die vor allem uns selbst schaden und wärmen uns im Winter an den frostigen Gedanken unserer leeren Gasspeicher.

Es reicht – Schnauze voll

Wenn jemand behauptet, er fliehe vor Lebensgefahr und Verfolgung, und wir als Solidargemeinschaft gewähren ihm Schutz und Milliarden an Hilfsgeldern, dann ist das eine Sache. Wenn derselbe Schutzsuchende aber völlig entspannt im FlixBus Urlaub im vermeintlichen Kriegsgebiet macht oder dort Verwandte besucht, dann stimmt hier gewaltig etwas nicht. Bloß: Die meisten Ukrainer hier bei uns kommen gar nicht aus den eigentlichen Kriegsgebieten, sondern aus dem Westen und der Mitte des Landes.

Und wo ist der Großteil der Ukrainer aus den eigentlichen Kriegsgebieten hingeflüchtet, beziehungsweise welches Land hat die meisten ukrainischen Flüchtlinge von allen aufgenommen? Richtig, das ist Russland. Das Land des Angreifers ist Hauptfluchtland. Spätestens hier müsste eigentlich der eine oder andere stutzig werden. Wir deutschen alimentieren hier auf Kosten unseres Sozialstaats ein Scamming- und Abzocksystem monströsen Ausmaßes, während unsere Waffen den Krieg verlängern und unsere Hilfszahlungen an Kiew Selenksyjs Profiteure reicher und reicher machen.

Wer als Flüchtling Heimurlaub macht, ist raus

Die Lösung könnte denkbar einfach sein – aber eben nicht unter dieser Regierung: Einstellung aller Milliardenzahlungen – und wer ab sofort freiwillig in die Ukraine fährt will, aus der er angeblich wegen Angst um sein Leben geflohen ist, der bekommt ein One-Way-Ausreise-Ticket ohne Wiederkehr. Dasselbe gilt übrigens für alle Pendler in die Ländern, in denen ihnen angeblich Gefahr für Leib und Leben oder politische Verfolgung droht: Wir brauchen eine glasklare Linie für jeden, der einen Heimaturlaub antritt, in ein Land aus dem er angeblich fliehen musste, hat sein Recht auf Asyl, subsidiären Schutz und deutsche Sozialleistungen auf der Stelle verwirkt. Punkt, Aus, Ende.

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Dass man überhaupt über so etwas noch diskutieren muss, ist eigentlich unvorstellbar. Doch in Berlin verhallen die Argumente ungehört. Die schwarz-rote Koalition und alle Parteien außer der AfD sitzen das Thema aus. Auch hier zeigt sich: Es ist höchste Zeit, dass in Berlin wieder gesunder Menschenverstand Einzug hält. Sonst ist es am Ende der deutsche Steuerzahler, der endgültig den Bus verpasst.