Leute, schnallt euch an – jetzt driftet die Weltpolitik endgültig in die Absurdität ab! Deutschland befindet sich in heller Aufregung – wegen des Leipziger “Drohnenvorfalls” vom 4. August dieses Jahres. Die alles entscheidende Frage, die durch die Berliner Flure geistert, lautet im Ernst: Löst dieses Vorfällchen jetzt etwa den Spannungsfall aus? Zur Erinnerung: Dieser Spannungsfall bedeutet nicht etwa das Einschalten der Kaffeemaschine auf hoher Stufe, sondern ist das verfassungsrechtliche Notfall-Besteck für schwere außenpolitische Krisen oder hybride Bedrohungen wie Cyberangriffe, Sabotage, Drohnen. Er greift, wenn ein militärischer Angriff zwar noch nicht stattfindet, aber unmittelbar droht.

Der Deutsche Bundestag müsste diesen Zustand mit einer satten Zweidrittelmehrheit beschließen. Die Folge? Höchste Bündnisbereitschaft, Befugnisse zur Mobilmachung, Vorratswirtschaft und die saftige Einschränkung von Grundrechten. Ein Träumchen für jeden Auto- und Bürokraten.

Der Staatsfeind im Miniformat: Das 35-Euro-Gespenst

Glaubt man aktuellen Medienberichten, sieht die Bundesregierung Moskau hinter dem Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle. Wie die „Welt am Sonntag“ und „Politico“ unter Berufung auf „drei mit dem Vorgang vertraute Personen“ berichten, plant Berlin daher nun ernsthaft, Russland offiziell für einen versuchten Sprengstoff-Anschlag verantwortlich zu machen. Zeitgleich sollen „umfangreiche Maßnahmen“ angekündigt werden.

Gehen wir auf dieses “gigantische” Bedrohungsszenario noch einmal ein und schauen uns den damaligen Sachverhalt aus der Nähe an. Laut „Tagesschau“ wurde das Fluggerät am 4. August von einem aufmerksamen Busfahrer entdeckt. Größe der Drohne laut Ermittlungsberichten: etwa 30 Zentimeter. Es handele sich um ein kleines, handelsübliches oder modifiziertes Fluggerät, gesteuert per Mobilfunk (LTE), bestückt mit einer Konservendose mit 600 Gramm des militärischen Plastiksprengstoffs Semtex. Wie bitte? 30 Zentimeter? Kommerziell? Da muss man doch glatt im heimischen Kinderzimmer nachmessen! Eine typische Einsteiger-Drohne (wie etwa meine YLR/C S99 MAX für geschmeidige 35 Euro) bringt es von Flügelspitze zu Flügelspitze auf exakt 35 Zentimeter. Im Datenblatt liest man dazu: “350 x 280 x 80 mm, Gesamtgewicht mit Akku: 150 Gramm. Maximale Flugzeit: 12 Minuten” – vorausgesetzt, es weht kein laues Lüftchen.

Physik für Regierungsberater: Zwei Stück Butter fliegen nicht von allein

Nun sind die Gesetze der Gravitation leider strenger als manche Richtlinie aus dem Innenministerium. Wie, bitteschön, soll ein 150-Gramm-Plastikflieger volle 600 Gramm Semtex transportieren? Das ist das Gewicht von mehr als zwei Stück Butter. Wer das an eine 30-cm-Drohne klebt, erzeugt keinen Tarnkappenbomber, sondern erhält einen sehr teuren Briefbeschwerer, der beim Startversuch verzweifelt am Boden krampft. Aber gut, vielleicht unterschätzen wir ja die Ingenieurskunst. Schauen wir auf die Spitzenklasse der kompakten Drohnen: die „DJI Mini 5 Pro“ für knackige 949,00 Euro. Maße: 304 x 380 x 91 mm. Eigengewicht: 249,9 Gramm. Flugzeit: 36 Minuten. Ein technisches Meisterwerk! Doch ein kurzer Blick ins Datenblatt offenbart das Ernüchternde: Die Drohne ist absolut nicht für Zusatzlasten konstruiert. Jedes zusätzliche Gramm hebelt die Flugdynamik aus.

Ich komme zum Ergebnis der Plausibilität: Null, niente, nada. Die Story kann – ganz unabhängig von der Frage der russischen Urheberschaft – nicht stimmen. Daher kurzum die Frage: Wer erzählt hier eigentlich wem ein Märchen? Gewiss gibt es Drohnen, die 600 Gramm oder deutlich mehr tragen können; bloß heißen die nicht „30-cm-Drohne“, sondern sind massiver, wiegen etliche Kilo und fallen am Himmel auf wie ein fliegendes Scheunentor.

Cui bono? Drei Verdächtige und ein Muster

Wenn die Story physikalisch auf wackligen Beinen steht, stellt sich zwangsläufig die Frage nach den Motiven. Wer profitiert von diesem mysteriösen Fundstück? Es gibt folgende theoretische Möglichkeiten:

Russland (“Hybride Kriegsführung”): Der Klassiker. Nadelstiche setzen, Verwirrung stiften – auch wenn der Einsatz von Physik-Testobjekten im Spielzeugformat eher nach Realsatire klingt. Die Ukraine (Erhöhung der Bindung): Das Interesse, Deutschland und die EU noch enger und unumstößlicher in den Konflikt hineinzuziehen, ist strategisch nachvollziehbar. Deutschland / EU (Eskalationsbegründung): Die perfekte Steilvorlage, um Aufrüstung, Notstandsbefugnisse und Verschärfungen im Inneren ohne große Widerstände durchzusetzen.

Punkt 3 erscheint als plausibelste Erklärung, zumal sie mit weiteren vorschnellen permanenten Schuldzuweisungen wegen absurder “Funde“ und “Sichtungen“ korrespondiert (man denke nur an die Drohnensichtungen vor zwei Jahren, oder an das bereits vor einem Jahr entdeckte “russische Waffendepot“ in Brandenburg, das aus zwei (!) im Unterholz vergrabenen halbvergammelten Handfeuerwaffen und etwas Munition bestand. Und Erinnert sich noch jemand an Nord Stream? Damals stand der “Schuldige”, natürlich ebenfalls angeblich Russland, schon in den ersten 24 Stunden unverrückbar fest – bevor dann Monate später die Ermittlungen plötzlich auf eine ganz andere Spur und andere Täterschaften ins Spiel brachten.

Die Doppelmoral der Reaktion

Besonders faszinierend ist die Symmetrie der Reaktionen. Bei der Zerstörung milliardenschwerer deutscher und europäischer Infrastruktur wie im Fall von Nord Stream herrschte monatelang vornehmes Schweigen und mahnende Zurückhaltung, da die Täterschaft Russlands nicht nachweisbar war. Wenn jedoch ein 30-Zentimeter-Flugobjekt auf einem Flughafenparkplatz landet, dreht sich das Diplomatenkarussell im Akkord. Das Ergebnis der Untersuchung könnte wahrscheinlich die Schließung des Russischen Hauses in Berlin, die Einbestellung des Botschafters, die Ausweisung von Diplomaten und neue Sanktionspakete sein.

Die Spirale der Eskalation dreht sichalso unaufhörlich weiter – und Deutschland marschiert mit wehenden Fahnen – und der Physik im Hinterhalt – immer näher in Richtung direkte Konfrontation. Wohlgemerkt mit einer Atommacht. Wenn nun schon der Kanzler durchdreht – wo sind dann die hochbezahlten Berater und unsere herausragenden Diplomaten? Sicherlich in New York, um die eigene Karriere zu befördern…