Mit dem Zweiten halluziniert man besser: Das ZDF erklärt den grundlos meckernden Deutschen, wie gut es ihnen doch eigentlich geht

Deutschland bricht zwar kulturell, wirtschaftlich und gesellschaftlich zusammen; doch die gebührenfinanzierten Staatsmedien, die diesen Niedergang seit vielen Jahren propagandistisch befeuert haben, tun alles, um die längst offensichtlichen Ausmaße des Verfalls weiter zu verschleiern. Und jetzt dichten sie den Absturz sogar in einen veritablen Höhenflug um: Die ZDF-„Journalistin“ Sina Mainitz wollte den ewig miesepetrigen Deutschen endlich einmal klarmachen, wie gut es ihnen doch eigentlich geht. Sie sollten endlich mit dem ständigen „Gemecker übers Wetter, Inflation, Krisen“ aufhören. Alles ist eine Frage der Einstellung, das Bewusstsein bestimmt das Sein: Als Testimonial ihrer These kontaktiert Mainitz den „Verhaltensökonomen“ Dominik Enste, der sich beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit den Themen “Wirtschaftsethik und Lebenszufriedenheit” beschäftigt und zum Zeitpunkt von Mainitz‘ Anruf gerade seinen Urlaub auf einer nicht näher bezeichneten Nordseeinsel genoss.

Von dort lieferte Enste sodann Reflexionen aus einer Parallelwelt: „Wir sind immer noch eines der Länder mit der besten Gesundheitsversorgung weltweit“, schwafelte er. Dass das Gesundheitssystem – auch und gerade wegen der seit zehn Jahren anhaltenden Massenmigration – kurz vor dem Kollaps steht, dass man hierzulande monatelang auf Facharzttermine warten muss (wenn man überhaupt noch welche bekommt), dass unzählige Krankenhäuser vor dem Bankrott stehen; dass die ärztliche Versorgung, vor allem auf dem Land, immer schlechter wird und die Pflegekosten explodieren, hat sich offensichtlich nicht bis zu ihm herumgesprochen.

“Liste des Guten”

Zu den weiteren wunderbaren Errungenschaften, über die die undankbaren und grantigen Deutschen gefälligst froh sein sollten, zählen laut Enste, dass wir weniger Geld für Handytarife als noch vor vielen Jahren ausgeben würden, „verhältnismäßig günstig in den Urlaub“ fliegen würden und ein Riesen-Angebot an Musik oder Filmen kostengünstig streamen könnten. Offenbar kennt der Mann nicht das Preisgefälle zwischen Deutschland und den meisten anderen EU-Ländern, wo eine unbegrenzte mobile Datenflatrate teilweise für weniger als ein Fünftel der deutschen Preise zu haben ist. Außerdem könnten Kleinkinder früher in frühkindliche Bildungseinrichtungen geschickt werden, im Rhein könne man heute schwimmen, weil er sauberer sei als noch vor 20 Jahren. Bei soviel Schwärmerei ging Mainitz das Herz auf: „Die Liste des Guten könnte man noch länger fortsetzen, allein: es fehlt bei vielen Deutschen an innerer Zufriedenheit!“

Die wahren Gründe für das Gemosere liefert sie gleich mit: Es gebe „den Katzenjammer nach der Corona-Pandemie, ein minimales Wirtschaftswachstum dieses Jahr, Krieg innerhalb Europas“. Aber die allermeisten Dinge hätten sich hierzulande doch gut entwickelt, fabuliert Enste ernsthaft weiter, bevor schließlich die an Wahnsinn grenzenden Sätze absonderte: „Warum kommen so viele Menschen nach Deutschland? Weil sich die meisten Menschen hier wohlfühlen und Vertrauen in die Institutionen haben. Wir sind ein Rechtsstaat, wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigen und die Demokratie.“ Die Wahrheit ist natürlich eine andere – und die liegt nicht wie bei “Akte X“ irgendwo da draußen, sondern offen auf der Hand: Die meisten Menschen kommen nach Deutschland, weil sie von den hiesigen Sozialleistungen angelockt werden, die auch von dieser Regierung noch im Ausland angeboten werden. Die meisten Menschen fühlen sich hier eben nicht mehr wohl; Millionen von Leistungsträgern sind bereits abgewandert und das Vertrauen in die Institutionen nimmt immer weiter ab. Und um die Demokratie ist es hierzulande immer öfter ähnlich gut bestellt wie in der letzten Republik auf deutschen Boden, die sich “demokratisch” nannte.

Staatspropagandisten in ihren Elfenbeintürmen

Der AfD wirft Enste vor, dass sie „von den negativen Botschaften“ und „von der Spaltung der Gesellschaft und von Krisensymptomen“ besessen sei und davon profitiere. Seine „Studien“ würden dabei jedoch zeigen, dass diese Spaltung „de facto gar nicht messbar“ sei. Dann fordert er auch noch, der ÖRR müsse verteidigt werden, verbunden mit der Suggestion, andernfalls gehe nämlich die Demokratie unter. Mainitz‘ Skript endet mit dem Satz: „...und dann lachen wir beide – Enste spaziert weiter am Nordseestrand entlang, hemmungslos optimistisch, dass die Deutschen bald wieder zufriedener werden. Gründe dafür gibt es genug.“ Man könnte resümieren, beim ZDF habe man wenigstens Humor; doch dies ist keine Realsatire, es ist bitter ernst gemeint. So nehmen die Staatspropagandisten in ihren Elfenbeintürmen allen Ernstes dieses Land wahr. Den Deutschen, die die wahren “Segnungen” der neuen Zeit mit ihrer ideologischen Durchdringung und linkem Gesinnungspharisäertum erleben müssen – beim Gang durch endbereicherte und verfallende Innenstädte, bei Fahrten in verspäteten Zügen oder beim Blick auf die Abzüge auf ihren Gehaltszetteln – rotzt man hier noch grinsend ins Gesicht.

Der ZDF-Beitrag zeigt wieder einmal, welch hanebüchenen Unsinn man bereit ist, seinen Zuschauern zuzumuten; er bietet keinen Einblick in die Verhältnisse in Deutschland, sondern nur in die bizarre, völlig entrückte Gedankenwelt zweier Systemschranzen. Das hohle Geschwafel eines „Wissenschaftlers“ und einer vom Geld der Zwangsgebührenzahler mehr als üppig versorgten Journalistin soll den Menschen Sand in die Augen streuen und sie über die desolate Realität im Land täuschen. Die bedenkliche Lage ist kein Trugbild, erzeugt von schlechter Laune oder negativer Voreingenommenheit, sondern ein objektiver Befund. So wie dieses Land durch die ÖRR-Brille sah auch die DDR bis zu ihrem Untergang in ihren Hofmedien aus, als ebenfalls bis zum letzten Atemzug die angeblichen Erfolge des Sozialismus bejubelt und alle Kritiker als Miesmacher und Defätisten beschimpft wurden. Das ZDF bestätigt einmal mehr, dass es längst selbst in diesem geistigen Wandlitz angekommen ist.