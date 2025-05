Mit EU-„Jugenderfahrungsprogramm“: So will Briten-Premier Starmer seinen eigenen angekündigten Migrationsstopp umgehen

Wer sich wundert, dass der britische Labour-Premier Keir Starmer in den letzten Wochen eine scheinbare 180-Grad-Wende in der Migrationspolitik vollzog und Zurückweisungen ankündigte, findet die Antwort darauf in Donald Trump: Der US-Präsident hatte eine konsequente Zurückweisung von Migrationsströmen zur Bedingung für die neuen Zollabkommen gemacht. Doch Starmer und seine linken Transformationspolitiker sind nun einmal linke Umvolkungsfanatiker, von denen es auch in Deutschland eine ganze Menge gibt – und diese können, egal wo im globalen Westen, gar nicht genug von der “Überwindung” der europäischen und abendländischen Identität bekommen, weshalb sie die unlimitierte Masseneinwanderung überwiegend junger, sexuell aktiver und wehrfähiger Männer vorantreiben und so demographische Fakten schaffen. Suspekt erschien es da, dass ausgerechnet Starmer, unter dem die Islamisierung in Großbritannien mit Siebenmeilenstiefeln voranschreitet, lediglich für verbesserte transatlantische Handelsbeziehungen dieses bevölkerungspolitische Großprojekt begräbt.

Nun zeigt sich: Das hatte er wohl nie vor. Parallel zur Ankündigung seines migrationspolitischen Kurswechsels fand man nämlich eine List, um die von Trump erzwungene Kehrtwende zu unterlaufen – und dabei ist den Briten ausgerechnet die geschmähte und verlassene Europäische Union behilflich. Die nun zwischen Großbritannien und der EU getroffenen Vereinbarungen, mit denen beide Brüssel und London just jetzt im Eiltempo eine umfassende Neuausrichtung ihrer Beziehungen normieren (und damit das umsetzen, was in den neun Jahren seit der Brexit-Entscheidung bislang undenkbar schien), sollen es richten: Wesentlicher Teil des Abkommens ist nämlich das sogenannte „Ausgewogene Jugenderfahrungsprogramm“, welches es unter 30-Jährigen aus Großbritannien und der EU erlauben soll, “für eine begrenzte Zeit im jeweils anderen Land zu arbeiten, zu studieren, Freiwilligenarbeit zu leisten oder zu reisen“ – soweit die offiziellen Reisegründe. „Die Europäische Kommission und das Vereinigte Königreich sollten auf ein ausgewogenes Programm für Jugenderfahrungen zu gemeinsam zu vereinbarenden Bedingungen hinarbeiten“, heißt es weiter in dem Dokument. Ziel soll ein „spezieller Visumspfad“ mit “für beide Seiten akzeptablen” (sprich: nach oben unbegrenzten) Teilnehmerzahlen sein.

Verklausulierte Wiedereinführung der EU-Freizügigkeit

Tatsächlich geht es dabei jedoch ersichtlich um etwas ganz anderes – nämlich die verklausulierte Wiedereinführung der Freizügigkeit in der EU, die Großbritannien – als einer der Hauptmotive des Brexit – mit seinem EU-Austritt beendet hat. Auch wenn Starmer dies vehement bestreitet, weisen Kritiker wie Nigel Farage, der Vorsitzende der Partei Reform UK, darauf hin, dass die nun mit Hochdruck durchgedrückte Regelung diesem Zweck dienen soll – und damit auch der legalen Übersiedlung von in der EU “geparkten” Migranten auf die Insel Vorschub leisten soll. Faktisch wird damit die von Starmer erst kurz zuvor angekündigte massive Verschärfung der Einwanderungspolitik nicht nur aufgeweicht, sondern in ihr Gegenteil verkehrt. Dafür spricht ebenfalls, dass der Briten-Premier bislang einen Mobilitätsvertrag mit der EU eben stets mit dem Argument abgelehnt hatte, dieser käme einer Wiederherstellung der Freizügigkeit in der EU zu nahe. Kritischen Beobachtern macht Starmer indes nichts vor; auf X war etwa dieser Kommentar zu lesen: “Falls Sie es noch nicht wussten. Das Abkommen mit Europa über die ‚Jugendmobilität‘ ist eine Möglichkeit, Einwanderer, die sich derzeit legal in europäischen Ländern aufhalten, ins Land zu lassen. Das Vereinigte Königreich wird überschwemmt werden und Starmer wird behaupten können, dass sie nicht illegal sind.”

Auch wenn es offiziell heißt, durch die Wiederannäherung sollen Handelshemmnisse beseitigt werden, man wolle auf gemeinsame Lebensmittel- und Pflanzenschutzstandards hinarbeiten und Großbritannien wolle – natürlich – ebenfalls vom europäischen Rüstungsboom profitieren, ist das Echo in Großbritannien geteilt. Während einige von einer erfreulichen und vorteilhaften Wiederannäherung sprechen, sehen andere eine Unterwerfung unter die EU und eine faktische Aufhebung des Brexit. Vieles deutet jedenfalls darauf hin, dass Letzteres das das eigentliche Ziel dieses Abkommens ist, bei dem es sich einstweilen noch um eine bloße Absichtserklärung handelt. Angesichts der antidemokratischen Machenschaften in ganz Europa und fast überall wankender Eliten trägt der gesamte Deal die Handschrift einer heimlichen Aushöhlung des Brexit und eines weitgehenden faktischen Wiederbeitritts Großbritanniens – inklusive der Flutung mit mehr Migranten, die über die weitgehend sperrangelweit offenen EU-Außengrenzen nach Europa kommen. Die zugehörigen Phrasen klingen schon allzu vertraut: Starmer spricht von einer „neuen Ära in unserer Beziehung“, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen faselte – wieder einmal – von einem „historischen Moment“. Das lässt Schlimmstes erahnen.Mit dem EU-„Jugenderfahrungsprogramm“ umgeht Briten-Premier Starmer seinen angekündigten Migrationsstopp