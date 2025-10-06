Mit gestrecktem IS-Finger: Erdogan grüßt die Gaza-Jugend der Welt

Sowas kommt von sowas: Wer nicht hören und sehen will, der muss fühlen – und bekommt schon mal klare Signale über zukünftige Kulturgesetze des Islamofaschismus, der derzeit –auch dank einer der dümmsten Generationen, die jemals auf dem Erdball herumdümpelte– „Free Palestine“ jodeln und den Gazastreifen der Zukunft, nebst dem noch zu säubernden Restpalästina alias Israel, für die Verheißung eines neuen diversen Woodstock halten in peace , queerness and harmony. Wer mit der Klimagöre Greta – Seit‘ an Seit mit der psychopathischen Verbrecherbande Hamas – demonstriert und jüdische Terroropfer zu Tätern umhalluziniert und das alles für jung, modern und frei wie eine neue Popkultur hält, der sollte wenigstens einmal kurz innehalten und sich informieren, wer der Hass- Ideologie hinter der propalästinensischen Hamas-Bande bereits zum Opfer fiel: Gerade die Verfechter der buntmodernden Freiheit nämlich, die hier irrigerweise auf die Steinzeitislamisten projiziert werden, von abgeschlachteten westlichen Musikern und DJs bis zu Trans- und Homosexuellen, die von Hausdächern segeln.

Ein altes Menschheitsgesetz lautet: Blinder Glaube schadet nur nur, oder auch: Glaube allein macht blind. Kommt dann noch linke Schwurbel-Gerechtigkeit hinzu, ist der geistige Totalschaden irreparabel und schon rennen die Massen den falschen Götzen hinterher, die – wenn man nur Augen hat zum sehen und sehen will – ganz überdeutlich zeigen, was sie von Freiheit, Liebe und friedlicher Popkultur mit fröhlichem Individualismus halten: Gar nichts!

Ziel: Der westlichen Popkultur auf die Fresse geben

Liebe Gaza-Pop-Traumtänzer: Am Ende all eurer “Free-Palestine“-Demos erwartet euch genau das, was Ihr Israel unterstellt: Massenmord, sadistische Grausamkeit. Faschismus: Morgen sind es zwei Jahre, seit sich eure primitiven “Palestine”-Helden mit ihrem Überfall und folgendem stundenlangen Massaker am 7. Oktober 2023 vergnügten. Dieser unmenschliche, durch absolut nichts zu rechtfertigende Terrorakt der radikalislamischen Hamas im Rahmen ihres Terrorangriffs auf Israel, bei dem die schwerbewaffneten Terroristen nach Durchbrechen der Grenzanlagen das laufende Psytrance-Event Supernova Sukkot Gathering in der Nähe des Kibbuz Reʿim im Gebiet der Regionalverwaltung Eschkol angriffen wurden, forderte am Ende über 1.200 Menschenleben, darunter 344 Zivilisten und 34 Sicherheitskräfte auf dem Festival selbst, der Rest wurde in umliegenden Siedlungen abgeschlachtet. 44 Besucher des Festivals allein wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt; 16 davon waren zum Zeitpunkt ihrer Entführung bereits tot, verstarben in der Gefangenschaft oder wurden dort ermordet. 14 weitere Geiseln wurden befreit oder im Zuge von Verhandlungen freigelassen.

Und nun: Der Islamofaschist „Sultan Osmani“ Erdogan, der die Hamas aus der Türkei mit eigenen Büros, Logistik und mitmaßlich auch Waffenlieferungen bis heute unterstützt, grüßt nun die Hamas-“Free Palestine”-Versteher in aller Welt, mit dem ihm eigenen Humor des orientalischen Kopf-ab-Herrschers – und gibt der westlichen Popkultur mal ordentlich was auf die Fresse: Robbie Williams und andere „Judenfreunde“ dürfen in der Türkei nicht auftreten.

“Zionist” Robbie Williams

Eigentlich sollte Williams in Istanbul just am 7. Oktober auftreten, doch wegen angeblichen “Sicherheitsbedenken” wurde das Event nun kurzerhand gecancelt – auf Druck eines orchestrierten Pro-Hamas-Mobs, der überall in der Türkei gegen Williams auf die Barrikaden ging. Natürlich werden diese “Demonstranten” ebenso gesteuert wie Gretas Flottille und die überall in Europa auf die Straßen gebrachten “Stop Israel”-Kundgebungen, denen sich vertrottelte linke Gutmenschen und die verhetzte Früher-Klima-Jetzt-Palästinenserschal-Jugend blind anschließen: von Strategen der Hamas-Hintermänner – und zu einem nicht unmaßgeblichen Teil auch von Erdogan, der in seinen Moscheen im In- und Ausland gerade Lobpreisungen auf “gefallene Gotteskrieger” und heldenhafte Hamas-Krieger predigen ließ.

Das Erbe Atatürks, der sein Leben lang eindringlich vor dem primitiven politischen Islam gewarnt hat, hat Erdogan zerstört. Nun sind ihm bei der weiteren Islamisierung der westlichen Jugend weltlich-westliche Popstars absolut hinderlich – und daher in der Türkei, welche unter Erdogan sich wieder finstersten urmohammedanischen Zeiten zuwendet, unerwünscht. Erdogan versucht über außenpolitische Destabilisierung und den Islam, von seinem innen- und wirtschaftspolitischen Desaster abzulenken, und beschwört alte Feindbilder. Dass es Robbie Williams trifft, zeigt, wie kompromisslos er dabei vorgeht: Der auch in der Türkei beliebte Sänger wollte das Finale seiner Tour in der türkischen Metropole Istanbul feiern – doch daraus wird nun nichts. Da lacht der Sultan und schaut sich Bilder von Demos in Berlin, London oder Madrid an, wo hier und jetzt (und perverserweise vor allem morgen, wo das Gedenken an die Opfer des Massenmords vom 7. Oktober in eine globale Hassorgie gegen Israel umgewandelt wird) westliche Vollidioten für einen judenfreien Nahen Osten demonstrieren.

Weit gereifter Judenhass

Die hässlichen Hintergründe der Absage des Konzerts beweisen, dass Antisemitismus und propalästinensisches “Engagement” der sogenannten “Israelkritiker” eben doch Hand in Hand gehen: Die (staatlich erwünschte) Stimmungsmache richtete sich gegen die jüdischen (!) Familienbezüge des Musikers. In sozialen Medien wurde Druck gemacht gegen Williams und das Konzert gemacht, weil der “Zionist” Williams mit der jüdischen US-Schauspielerin Ayda Field verheiratet ist. Dass Field ebenso auch Halbtürkin ist, konnte sie vor dem Hass der Islam-Barbaren nicht bewahren. Die türkischen Hamas-Unterstützer haben ihm auch nicht verziehen, was er bei einem seiner bisherigen zwei Konzerte in der Türkei einst berichtete: Dass er und seine Frau ihre vier Kinder nämlich nach jüdischen Bräuchen erziehen würden.

Erdogan und die Hamas können wahrlich stolz und zufrieden sein, wie weit der neue Judenhass in der Welt gereift ist. Jetzt muss nur noch der nächste European Song Contest judenfrei gemacht werden. Hitler lebt, Goebbels auch.