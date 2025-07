Mit ihrem Lanz-Auftritt hat sich Brosius-Gersdorf als Kandidatin selbst abgetrieben

Es gibt das treffende Sprichwort “Rechts wird man nicht, indem man den Rechten zuhört, sondern indem man den Linken zuhört.” Man muss sie einfach nur reden lassen, sie entlarven sich zwangsläufig selbst. Und in der Tat: Der gestrige Auftritt der SPD-Verfassungsrichter-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf bei Markus Lanz, gedacht als vermittelnde und wogenglättende Selbstdarstellung zur Ausräumung angeblich aufgekommener “Missverständnisse”, geriet zum kommunikativen Desaster für die Bewerberin und machte im Prinzip alles nur noch schlimmer. Nichts nur wies Brosius-Gersdorf jegliche Kritik an sich zurück und inszenierte sich als Opfer einer Medienkampagne, sondern sie bestätigte die schlimmsten Befürchtungen – womit sie sich zugleich noch als unredlich und verlogen überführte, bügelte sie doch sämtliche gegen sie erhobenen Vorwürfe hinsichtlich ihrer Positionen zu Spätabtreibungen, AfD-Verbot oder Impfpflicht als Falschdarstelungen und böswillige Verkürzungen und Verzerrungen finsterer Mächte ab. Auch beharrte sie darauf, nicht „ultralinks“ zu sein, sondern sich völlig in der „demokratischen Mitte“ zu bewegen.

In einer vorherigen Stellungnahme hatte sie behauptet: „Die Aussage, ich wäre für eine … Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur Geburt, ist unzutreffend und stellt eine Verunglimpfung dar“. Nichts davon könnte weiter von der Realität entfernt sein. Vor allem dass sie den Vorwurf vehement zurückwies, eine Abtreibungslegalisierung bis zur Geburt zu befürworten, und behauptete, nur für die Rechtmäßigkeit von Abbrüchen in der Frühphase der Schwangerschaft zu sein, muss man als glatte Irreführung der Öffentlichkeit bezeichnen, wie auch die Aussage, sie wäre zwischen den Grundrechten der Frau und den Grundrechten des Embryos ab, was dem „Mehrheitswillen der Bevölkerung“ entspreche.

Abtreibungsgrund “Belastung”

„Nius“-Chefredakteur Julian Reichelt wies in einem ausführlichen Tweet darauf hin, dass Brosius-Gersdorf in dem bewussten Gutachten, das sie als Mitglied einer von SPD und Grünen einberufenen Kommission erstellt hatte (und das nur den einen Zweck hatte, Begründungen dafür zu präsentieren, um Abtreibungen komplett straffrei zu stellen) gefordert hatte: „Auch in der Spätphase der Schwangerschaft muss der Gesetzgeber aber Ausnahmen vom Verbot des Schwangerschaftsabbruchs vorsehen und den Abbruch erlauben (Rechtmäßigkeit und Straffreiheit), wenn der Frau die Fortsetzung der Schwangerschaft unzumutbar ist … Der Gesetzgeber sollte erwägen, die medizinische Indikation partiell neu zu regeln.“ Schlimmer noch: Zur „medizinischen Indikation“ sollen nach Brosius-Gersdorfs Ansicht nicht mehr bloß lebensbedrohliche Situationen zählen, sondern etwa auch „Belastungen durch die postnatale Existenz des Kindes und der Verantwortung für das Kind nach der Geburt“.

Bei der medizinischen Indikation bestehe allerdings Neuregelungsbedarf. Sie erscheine problematisch in Konstellationen, „in denen die Gefahr für die Frau nicht in einem akut lebens- oder gesundheitsbedrohenden Befund besteht, der durch die Schwangerschaft selbst bewirkt wird, sondern aus den Belastungen durch die Verantwortung für das Kind nach der Geburt resultiert“. Im Klartext: Wenn das Kind in der Spätphase der Schwangerschaft als zu große Belastung empfunden wird, kann das als „Unzumutbarkeit“ gelten und eine Abtreibung bis zum neunten Monat rechtfertigen.

Nüchtern-juristisches Geschwurbel

„Der Schwangeren geht es beim Abbruch (bis zum 9. Monat) um die Verweigerung des Austragens der Schwangerschaft, weil ihr die damit verbundenen Gefahrtragungs-, Gebär-, Verantwortungsübernahme- und Sorgepflichten eine eigene Rechtsaufgabe und zugleich Lebensneugestaltung abverlangen, die von ihr jenseits der Zumutbarkeit schlicht nicht eingefordert werden können“, heißt es weiter in dem Gutachten. Auch hinter diesem nüchtern-juristischen Geschwurbel steckt nichts anderes als die Forderung, die Ermordung eines ungeborenen Kindes bis kurz vor der Geburt zu erlauben, wenn die werdende Mutter plötzlich Panik vor der Aussicht entwickelt, ihr Leben ändern zu müssen und ihr Kind dann doch lieber nicht haben will.

Brosius-Gersdorf und ihre Genossen machten sich auch detaillierte Gedanken darüber, wie die Tötung des unerwünschten Babys konkret vonstatten gehen soll: „Mittels Fetozid kann demnach der Eintritt des Todes des Fetus als Folge der Einwirkung während der Schwangerschaft mittels intrauteriner tödlicher Mittelgabe (idR in das Herz) sichergestellt werden. Eine demgegenüber sog. palliative Geburt erfordert, das lebend geborene Kind palliativmedizinisch in den Tod zu begleiten.“ Es sei „problematisch“, dass die Zulässigkeit solcher Methoden nicht klar gesetzlich geregelt sei.

Universelle Menschenwürde als “biologistischer Fehlschluss”

In dem Gutachten wird immer wieder gefordert, Spätabtreibungen straffrei zu stellen – dies war auch der ganze Zweck dieser Kommission, in die Brosius-Gersdorf bestimmt nicht berufen worden wäre, wenn sie nicht die von SPD und Grünen gewünschten Positionen vertreten würde. Dies hat sie über Jahre immer wieder getan, unter anderem auch in einer Festschrift für ihren Doktorvater Horst Dreier: Dieser war 2008 ebenfalls von der SPD als Bundesverfassungsrichter nominiert, damals jedoch noch von der CDU abgelehnt worden – und zwar nicht wegen konstruierter Plagiatsvorwürfe, sondern dezidiert aufgrund seiner ethikfreien Positionen zur Menschenwürde, woran der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki süffisant erinnerte.

In ihrem Beitrag für die Festschrift schrieb Brosius-Gersdorf damals auch ihren mittlerweile wohl berüchtigtsten Satz: „Die Annahme, dass die Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss. Menschenwürde- und Lebensschutz sind rechtlich entkoppelt.“ Und weiter: „Die Tötung eines Menschen ohne herabwürdigende Begleitumstände, die ihm seine Subjektqualität absprechen, verletzt Art. 1 I GG [den „Menschenwürde“-Artikel des Grundgesetzes] nicht.“

Relativierungen und Verharmlosungen

Ein Schwangerschaftsabbruch, so diese furchtbare Juristin, dürfte die Menschenwürde des Embryos beziehungsweise Fetus schon deshalb nicht verletzen, „weil er nicht vom Staat, sondern von der Frau ausgeht“, meinte Brosius-Gersdorf, die weiter schrieb, in jedem Fall dürfte eine Objektivierung nur in Betracht kommen, wenn die “Subjektqualität des Einzelnen” infrage gestellt wird, etwa durch Kategorisierungen als „lebenswert“ oder „lebensunwert“, was beim Schwangerschaftsabbruch nicht der Fall sei.

Klar, dass Brosius-Gersdorf von alledem plötzlich nichts mehr wissen will. Verzweifelt versucht sie sich als Opfer zu inszenieren. All ihre Relativierungen und Verharmlosungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Brosius-Gersdorf Schwarz auf Weiß seit vielen Jahren dafür eintritt, Abtreibungen möglichst grundsätzlich straffrei zu stellen. Mit diesem Thema hat sie sich immer wieder befasst und dabei vertritt sie die lebensfeindlichen Positionen, die für Linke seit eh und je typisch sind. Außerdem setzt sie sich in einen fundamentalen Widerspruch zur eindeutigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Nach ihren eindeutigen Halbwahrheiten und Falschbehauptungen der gestrigen Lanz-Sendung dürfte sich die Zahl derer, die sie für das Amt einer Verfassungsrichterin in jeder Hinsicht absolut ungeeignet halten, drastisch vergrößert haben. Wenn die Union demzumtrotz hier nun doch noch einknicken sollte, würde sie – nach ihrer bereits verlorenen Glaubwürdigkeit – auch noch den letzten Rest ihrer einstigen christlichen Identität beerdigen.