Mit Impfschäden fürs Impfen werben?

Die Corona-„Pandemie”, die nie eine war, ist de facto vorbei. Die vorherrschende Omikron-Variante ist weitgehend harmlos. Wie bei jeder Erkältungskrankheit und selbst harmlosen früheren Epidoden der saisonalen Grippe sind allenfalls hochselektive Personengruppen aufgrund ihres Alters oder schwerer Vorerkrankungen durch eine Infektion gefährdet. Während von Corona als Ursache (nicht als zufällig ertestete Begleiterscheinung) für Hospitalisierungen oder Todesfälle trotz krampfhafter statistischer Tricks keine Rolle mehr spielt, schließen Berichte über Impfschäden und weltweite Nebenwirkungen durch die Decke – und haben ein solches Ausmaß angenommen, dass selbst etablierte Medien und die Politik daran kaum mehr vorbeikommen.

In dem Maße aber, in dem sich die Jahrhundertkatastrophe einer auf falschen Versprechen und unseriösen Zulassungsstudien gegründeten Impfkapagne nicht mehr totschweigen lässt und Berichte über die beispiellose Anzahl an Nebenwirkungen immer mehr an die Öffentlichkeit drängen, steht die Corona-Politik unter ihren regierenden Impflobbysten zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Vor allem Bundesgesundheitspsychopath Karl Lauterbach gerät in Gefahr, dass sein Propagandagebäude final einstürzt. Das, und nur das, ist der Hauptgrund für seine skandalöse – in Wahrheit nicht, wie bisher angenommen, rund 32 Millionen, sondern 80 Millionen Euro teure – Propagandakampagne unter dem Motto „Ich schütze mich!„. Diese nämlich verfolgt offenbar nichts anderes als den perfiden Zweck, die gesundheitlichen Schäden, die erst durch die Impfung ausgelöst wurden, als „Long Covid” – also als Folge einer Corona-Infektion – umzuetikettieren. Dies legt alleine schon die Tatsache nahe, dass Lauterbachs Kronzeugen der Kampagne selbst vorbildlich geimpft sind – und damit mit dem eigenen Leib Pate dafür stehen, dass die Impfung, für die sie die Werbetrommel rühren, nichts gebracht hat. Schlimmer noch: Sie haben sich trotz „Schutz“ nicht nur die Infektion eingefangen, sondern diese verlief offensichtlich deutlich schlimmer als bei nicht Geimpften.

„Long Covid“ als Alias für Impfschäden

Die Kampagne wurde am Freitag vorgestellt, wobei Lauterbach sich Hilfe von der linksradikalen „Spiegel”-Autorin und Antifa-Anhängerin Margarete Stokowski

holte. Diese berichtete, dass sie sich nach ihrer dritten Impfung im Januar mit Corona infiziert habe und seither angeblich an „Long Covid” leide. Dieses Thema soll nun zur neuen, bislang unterschätzten Bedrohung aufgeblasen werden. Stokowski beklagte, es gäbe zu wenige Ärzte, die sich der Gefahren von „Long Covid” bewusst wären, dessen Symptome irrtümlich mit denen eines Burnouts gleichgesetzt würden. Lauterbach schloss sich dieser Litanei an, wobei er inzwischen nach jedem Strohhalm greift, um an seinem Narrativ festhalten zu können. Dabei schreckt er nicht einmal vor der Forderung zurück, nun auch noch Menschen, die sechs Monate nach ihrer Corona-Infektion an einem Herzinfarkt gestorben sind, der Corona-Todesstatistik zuzuschlagen, um die angebliche Gefahr der langfristigen Folgen einer Infektion mit der harmlosen Omikron-Variante noch mehr zu überzeichnen. Der Epidemiologe Friedrich Pürner erklärte dazu, dass dieser Zusammenhang „jeder statistischen und wissenschaftlichen Grundlage“ entbehre. Das Gleiche müsse dann logischerweise auch für die Impfung gelten.

Pürner war es auch, der als einer der explizitesten Vertreter seiner Zunft aussprach, was hier passiert: Dass nämlich das Offensichtliche geleugnet werden soll. Es handele sich „im Kopf (um) einen Denkfehler, weil wir Impfung von Haus aus mit etwas Positivem verbinden, und dazu neigen, Krankheiten mit anderen Krankheiten in Verbindung zu bringen, aber nicht mit einer Impfung. Dieses Denkmuster nützt Lauterbach offenbar aus.“ Er habe den Verdacht, dass es sich „um ein gigantisches Ablenkungs- und Vertuschungsmanöver“ handele, bei dem Folgen der Impfung als Folgen der Corona-Infektionen abgetan werden sollen. Es sei letztlich unmöglich, zwischen beidem zu unterscheiden. Doch genau in dieser Manipulation der öffentlichen Meinung erblickt Lauterbach offenbar den letzten Ausweg, um das Impfdesaster in großem Stil zu vertuschen. Wie immer erhält er dabei tatkräftige Unterstützung von den öffentlich-rechtlichen Medien.

Hirschhausens Geschwurbel

Pünktlich zu Beginn von Lauterbachs Kampagne lieferte auch die ARD in Person ihres Fernseharztes und Moderators Eckhart von Hirschhausen einen ausführlichen Beitrag unter dem Titel „Long-Covid – die Pandemie der Unbehandelten“, die gleichfalls das düstere Bild von „Long Covid” als einer angeblich sträflich vernachlässigten Gefahr zeichnet. Von „Menschen, die kaum Gehör finden“, „Ärztinnen, die ihren Patientinnen und Patienten gern helfen würden, doch denen die Unterstützung fehlt“, „verzweifelten Betroffene, die sich selbst helfen“, „umstrittenen Therapien“ und „Ärzten, die Long Covid immer noch für ein Psychoproblem halten“ (was es fraglos ist) ist in dem Film die Rede. Genau dasselbe, allerdings mit ungleich plausiblerer und logischer Fundierung, könnten die Opfer der Impfnebenwirkungen sagen – die allerdings, wie immer, stummgeschaltet und ausgespart werden.

Schäbigerweise scheut sich TV-Selbstdarsteller Hirschhausen noch nicht einmal, Werbung für Blutwäsche als angebliche Therapie gegen „Long Covid” zu machen. Bei Medizinern löst dies Entsetzen aus: „Diese Behandlung wurde für Menschen entwickelt, die zu hohe Blutfettwerte haben“, erklärte etwa Carmen Scheibenbogen, Leiterin der Immundefekt-Ambulanz an der Berliner Charité. Es gebe zwar Hinweise, dass auch kleine Gerinnsel damit entfernt werden können – aber bislang „keine sicheren Belege, dass sie Patienten mit Long-Covid hilft“. Die Behandlung ist nicht nur in ihrer Wirksamkeit äußerst umstritten, sondern kostet auch bis zu 3.000 Euro, die die Patienten aus eigener Tasche bezahlen müssen. Hirschhausen, der trotz Mehrfachimpfung an Corona erkrankt war, führt diese Behandlung sogar an sich selbst durch. Damit wird eine weitere ethische Grenze überschritten. Im Netz wird der TV-Arzt daher bereits als Quacksalber und unseriöser Scharlatan abgetan.

Lebende Gegenbeweise

Wie auch Stokowski, Lauterbach und seinen medialen Helfern in ihrer Erklärungsnot, scheint auch Hirschhausen nicht einmal mehr bewusst zu sein, dass er selbst mit seiner „Long-Covid”-Dramatisierung der lebende Gegenbeweis zu den falschen Versprechungen ihrer eifrig weiterpropagierten Impfkampagne sind: Lauterbach selbst, Stokowski, Hirschhausen und wohl auch die Prominenten, die Lauterbach zukünftig aufbieten wird, erkrankten allesamt nach mindestens drei Impfungen an dem Virus, gegen das sie angeblich geimpft sind. Nachdem längst empirisch bewiesen ist, dass die Impfungen nicht ansatzweise vor Ansteckung mit Corona schützen, zeigen nun die angeblichen „Long-Covid”-Symptome, dass sie auch nicht vor schweren Nachwirkungen einer Erkrankung schützen – womit das letzte Argument der Impfbefürworter bröselt, die Impfung hätte sie ja wenigstens vor schweren oder tödlichen Verläufen geschützt.

Tatsächlich dürfte es sich in den allermeisten Fällen eben nicht um „Long Covid”, sondern um reine Folgen der Impfungen handeln – worauf schon der zeitliche Zusammenhang hindeutet. Dies muss jedoch mit allen Mitteln vertuscht werden, und Lauterbach setzt offenbar darauf, dass ihm dies mit Hilfe von beliebten Prominenten wie Hirschhausen gelingt, die nun in seinem Sinne ein riesiges Ablenkungsmanöver starten. Ein 80-Millionen Euro-Ablenkungsmanöver auf Steuerzahlerkosten, nota bene, wobei sich die Frage stellt, wofür dieses Geld eigentlich draufgeht: Machen sich hier wieder irgendwelche Beraterfirmen, Agenturen oder politisch wohlgelittene Spezis die Taschen voll? Fließt das Geld als Honorar an die Promis, die sich als Lauterbachs „Impf-Nutten“ hergeben? Oder werden dafür Werbeplätze in den Medien gebucht, die ohnehin von früh bis spät redaktionelle Impfpropaganda im Regierungssinne betreiben?

Epochaler Gesundheitsskandal

Fakt ist, dass hier ein epochaler Gesundheitsskandal vertuscht werden soll. Und dieser reicht sogar noch viel weiter: Weil nicht nur solche Symptome und Nebenwirkungen unter den weltweit -zig Millionen schädlichen Impffolgen auftreten, die sich zu „Long Covid“ umdichten lassen, sondern eben massenhaft immer mehr Todesfälle – wobei vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Myokarditis vor allem auch bei jüngeren Männern gehören (die „Sekundentote“ von Leistungssportlern lassen grüßen!) -, und weil die Übersterblichkeit steigt und steigt und steigt, was auch Karl Lauterbach nicht leugnen kann: Da bauen Lauterbach und seine Impfschergen auch auf diese Feld vor – und versucht schonmal, alle Herztoten, die zuvor einmal Corona hatten (was – bei derzeit schon fast 40 Millionen bisherigen Infektionen in Deutschland – bald auf jeden zutrifft) als „Corona-Tote“ deklarieren zu lassen. Es ist dasselbe Spiel wie bei „Long Covid“: Die offensichtlichen Folgen einer verbrecherischen Massen-Experimentalimpfung werden der Krankheit in angelastet, vor der die Impfung eigentlich schützen soll.

Solange nicht die Katastrophe einer wirkungslosen und schädlichen Impfkampagne als eigentliches Problem erkannt wird, sondern ein Virus, das keinerlei epidemiologische Relevanz mehr hat (und das, sofern es nie bekannt geworden wäre und man nie darauf getestet hätte, niemals jemandem aufgefallen wäre), wird die Opferzahl weiter und weiter steigen. Dabei wäre das einzig Angebrachte und Überfällige ein sofortiger Stopp der gesamten Impfkampagne, durch Widerruf aller „bedingten“ und Notfallzulassungen. Und zwar weltweit.

Auch Gates steckt in der Bredouille

Nicht von ungefähr geriet Bill Gates, als glühender Verfechter der Impfungen, in einem kürzlichen Interview mit dem Sender CBS in sichtliche Verlegenheit, als er von der Moderatorin gefragt wurde, ob die Impfungen „sicher” seien. Gates druckste peinlich herum, versuchte, das Problem auf die amerikanische Aufsichtsbehörde Food and Drug Administration (FDA) abzuwälzen, die sich des Themas annehmen und sich die Entwicklung angeblich „genau ansehen” werde. In seiner wirren Antwort behauptete Gates, die Nebenwirkungen seien nicht „super schwer“ und würden keine permanenten Schäden verursachen. Als die Moderatorin nachhakte und noch einmal klarstellte, dass jeder, der eine hohe Impfdosis erhalten habe, an Nebenwirkungen leide, blieb Gates bei dieser Ausrede. Seiner Körpersprache war eindeutig zu entnehmen, wie unangenehm ihm das Thema war.

Die Impflüge kommt also offenbar weltweit ins Rutschen. Es bleibt abzuwarten, wie lange Lauterbach mit seiner Nebelkerze „Long Covid” noch durchkommen wird. Je länger die bittere Wahrheit verdrängt wird, umso höher treibt die Politik den Preis dieses historischen Irrtums.