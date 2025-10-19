Mit Kopftuch gegen das Patriarchat: Wenn arbeitslose Feministinnen streiken

Am 24. Oktober 1975 streikten isländische Ladys. Die nordischen Damen organisierten einen landesweiten Ausstand, bei dem etwa 90 Prozent von ihnen die Arbeit niederlegten – sei es in Büros, Fabriken oder zu Hause –, um gegen Lohnungleichheit und die mangelnde Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Rolle zu protestieren. Dies sorgte für massive Störungen: Schulen schlossen, Betriebe kamen zum Erliegen, und Männer mussten notgedrungen Haus- und Kinderarbeit übernehmen, was diesen Tag als „Frauenstreik-Tag“ in die Geschichte eingehen ließ und langfristig zu Fortschritten wie der Wahl der ersten Präsidentin Vigdís Finnbogadóttir 1980 beitrug. Ein ziemlich wirres Unterfangen, das heute eine im Kern geistig limitierte Debatte am Leben hält, die 2025 auf die Schlagwörter “Tradwife” versus ”Findom” hört. Doch dazu später mehr.

50 Jahre später kamen Aktivistinnen aus Österreich – dem Land Adolf Hitlers, der “Omas gegen Rechts” und Josef Fritzl – auf die kreative Ausnahmeidee, erneut einen Streik der Frauen zu initiieren. Der Wiener “Standard” beschreibt dieses wahrhaftige Weltereignis so: “Aktivistinnen rufen zum Streik für das ‚gute Leben‘ auf. Frauen sollen sich vor dem Parlament versammeln und: nichts tun. Der folgenreiche Frauenstreik in Island jährt sich heuer zum 50. Mal.” Welch ein Glück, dass die Damen der Schöpfung nicht für ein „schlechtes Leben“ streiken, das wäre wenigstens konsequent. Denn schlecht kann es randlos einfältigen, dafür umso rundlicheren Feministinnen nicht gehen. So können sie von Millionenzuwendungen vom Staat rechnen, damit sie ihre unmaßgebliche politische Meinung in die Hirne des Volkes pressen, sei es über Subventionen kern gestörter NGOs oder durch das Bürgergeld, das in Deutschland nun Grundsicherung heißt. Die Tatsache übrigens, dass der “Standard”, der (laut Wikipedia) allen Ernstes nach dem Vorbild der “New York Times” konzipiert wurde, eine Dame mit Melaninüberschuss mit Kopftuch auf ihr Klickbild packt, zeigt, wie lebensnah sich die Österreicher geben:

Im Ernst? Ausgerechnet mit einem Hijab, der exemplarisch für die Unterdrückung und Sexualisierung von Frauen und Mädchen steht, möchten simple Linke also gegen das Patriarchat kämpfen? Das ist ungefähr so sinnhaft, als würden Hühner für Kentucky Fried Chicken trommeln. Diese menschgewordenen Hühner jedenfalls tun sich alles außer einen Gefallen, wenn sie ausgerechnet mit der primitiven Wüstensekte Islam für die Rechte der Frauen einstehen. Statt als alimentierte Berufslesben dem Volk auf den Geist zu gehen oder sich als “Influencerinnen” auf Staatskosten zu betätigen, empfiehlt der schreibende Mann diesen koranaffinen Suffragetten, vielleicht lieber mal auf eigenen Füßen jenseits von staatlicher Vollversorgung zu stehen oder wahlweise für Nachwuchs zu sorgen. Ein Tipp: Jeder Metzger und jede Fleischertheke eines jeden Supermarkts sucht Verstärkung, was inzwischen auch anständig bezahlt wird. „Darf’s auch a bisserl mehr sein?“ würde dann, statt „Wir befreien uns vom Patriarchat“, der Satz der Wahl. Und die Gelbwurst für die Kinder bitte nicht vergessen!

Zu wenig gebildet, zu unkreativ, zu doof

Eigentlich wünschen sich diese Damen nichts sehnlicher als einen starken Mann, der die Kohle nach Hause bringt, während sie ihre Kinder verziehen. Sie wollen also eine Tradwife sein, hassen aber gleichzeitig diesen Gedanken und bekämpfen jeden, der sich für traditionelle Rollen einsetzt. Jedoch sind sie zu wenig gebildet, zu wenig geistig stabil und zu unkreativ, um als sogenannte Findom, also eine finanziell unabhängige Frau, durchzugehen. Also brauchen sie entweder einen Mann oder den Staat. Das Ding ist, dass der Rechtfertigungsdruck von Frauen, die entscheiden, für die Kinder da zu sein (statt zu arbeiten, weil der Mann in der Lage ist, genug Geld zu erwirtschaften), in dieser grün-bürgerlichen Gesellschaft größer ist, als wenn eine Frau das Kind nach sechs Wochen in die Kita steckt und arbeiten geht. Hier liegt das Kernproblem.

Wer bin ich, dass ich Frauen wie Männern vorhalte, wie sie ihr Leben gestalten? Lebensmodelle sind individuell, und keine Gesellschaft und kein Staat hat Familien vorzuschreiben, wie sie ihr Familienleben gestalten. Was er aber sehr wohl tun kann, ist Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Aktivistinnen, die am 24. Oktober “streiken” wollen, bewirken hingegen: gar nichts. Sie sind das Abziehbild einer seit Jahrzehnten immergleichen, ideologisch verbrämten Debatte, die lediglich zur Langeweile als zu echtem Diskurs beiträgt. Eine Gesellschaft, in der die Streit- und Standpunkte nie überdacht, reflektiert und weiterentwickelt wurden und daher ewig gleich blieben, kann im Prinzip abgewickelt werden – wie die Deutsche Bahn. Und wer im Hijab gegen das Patriarchat demonstriert, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen.