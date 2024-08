Mit künstlicher Intelligenz gegen Meinungsverbrecher

In ihrem unerbittlichen Kampf gegen die Meinungsfreiheit und Stummschaltung aller nicht-linken regierungskritischen Stimmen schreckt die Ampel-Regierung erklärtermaßen auch nicht davor zurück, solche Meinungen zu verfolgen, die ausdrücklich unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. Dass dies kein leeres Geschwätz fachfremder Ministerinnen, sondern mittlerweile bitterer Ernst ist, beweist nun eine Antwort des Bundeskriminalamts (BKA) auf eine Anfrage von „Nius“. Das Portal hatte erfragt, ob bei der strafrechtlichen Verfolgung von Hatespeech auch künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz komme. Die Behörde erklärte daraufhin nun frank und frei, KI-basierte Programme würden zwar nicht zur unmittelbaren Erkennung von Hasskriminalität verwendet, man arbeite aber sehr wohl “mit verschiedensten Tools für die Datenauswertung von Bild- und Textdaten bei der Bewertung strafbarer Inhalte“.

Die KI-Programme würden dabei die „händischen Analysen“ unterstützen und könnten Hinweise auf Straftaten und Hasskriminalität in sozialen Medien erkennen: „Ein Beispiel für solche Hinweise ist Hassrede, die selbst keinen eigenen Straftatbestand darstellt“, so das BKA, das natürlich selbst nicht erklären konnte, was darunter konkret zu verstehen ist. Dieser Willkürbegriff lässt sich nämlich gar nicht rechtssicher definieren, weil er keinerlei Substanz hat und immer nur das als „Hassrede“ gilt, was denen, die den Begriff erfunden haben, gerade missfällt. Die KI-Programme würden „immer nur Vorschläge zur Einordnung machen und niemals eine Entscheidung treffen“, betonte das BKA. Dies ist jedoch keine Beruhigung, da die Menschen, die die Entscheidungen treffen, nicht weniger furchterregend sind.

KI-“Vorbeugung” von Straftaten à la “Minority Report”?

Wie wichtig der Ampel dieser Bereich ist, zeigt der Umstand, dass das Bildungs- und Forschungsministerium in den letzten Jahren rund drei Millionen Euro in das Projekt “KISTRA” investiert hat, bei dem der Einsatz von KI zur Früherkennung von Straftaten im Netz untersucht wird. „Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg von politisch motivierten Straftaten mit Internetbezug. Ermittlungsbehörden benötigen bedarfsgerechte Werkzeuge, die ein Vorfiltern ermöglichen und sie bei der Strafverfolgung unterstützen“, hieß es in der Beschreibung des Projekts, das von 2020 bis 2023 durchgeführt wurde.

Dabei wurde untersucht, inwiefern der Einsatz von KI bei der Strafverfolgung im Netz ethisch und rechtlich vertretbar ist, zugleich wurden aber auch Programme entwickelt, um Straftaten im Internet zu erkennen, zu verfolgen und ihnen “vorzubeugen”. Was klingt wie Anleihen an den Hollyood-Dystopieblockbuster “Minority Report”, wird hier zunehmend Realität: Man will also tatsächlich Meinungsäußerungen präventiv verhindern, bevor ansatzweise erkennbar ist, ob sie auch nur unter die Willkürdefinition von Hassrede fallen. Gegenüber „Nius“ erklärte das BKA, KI-Technologie zur Prävention von Hasskriminalität werde aktuell nicht eingesetzt. Aus einer Antwort des Forschungsministeriums auf eine schriftliche Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Anke Domscheit-Berg geht jedoch hervor, dass das BKA sich dafür aussprach, dass im Rahmen des KISTRA-Projekts eine Bewertung von Massendaten mithilfe künstlicher Intelligenz ermöglicht werden solle.

Beängstigende Entwicklungen

Das Munich Innovation Labs GmbH hat bereits KI-Algorithmen entwickelt, um „insbesondere Hassrede und verwandte multimediale Inhalte wie Bild- und Videodaten zu klassifizieren“; die Fernuniversität Hagen erforschte „computerlinguistische Methoden zur Analyse von Sprache, welche insbesondere für Ironie, Sarkasmus, Metaphern etc. notwendig sind“; die RWTH Aachen prüfte Eingriffsmöglichkeiten in die Online-Kommunikation, und die TU Berlin untersuchte „Akzeptanzwiderstände gegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Erkennung, Vorbeugung und Verfolgung von Straftaten“.

Hier zeichnen sich also in Summe zutiefst beängstigende Entwicklungen ab. In ihrem Zensurwahn treibt die Regierung die KI-basierte Forschung der Internet-Bespitzelung voran, um jede auch nur potentiell unliebsame Äußerung im Keim zu ersticken. Hier wird ein Unterdrückungssystem vorbereitet, das die schlimmsten dystopischen Phantasien übertrifft. Die aktuellen Vorgänge in Großbritannien, wo schon Gefängnisse geleert werden, um Platz für die in Eilverfahren verurteilten Anti-Migrations-Demonstranten zu schaffen, zeigen, wie weit gerade linke Regierungen zu gehen bereit sind, um jeden auch nur verbalen Widerstand gegen ihre Politik zu brechen.