Mit Notstandspolitik gegen die Wirklichkeit

Es läuft nicht gut für die Bundesregierung – um nicht zu sagen gar nicht. Die Umfragen sind die eine schallende Ohrfeige, die nackte Realität im Land die zweite. Alle Versprechen haben sich in Luft aufgelöst und das Vertrauen gleich mit. Die Bürger ahnen, dass ihnen nichts mehr erklärt, sondern nur noch etwas vorgespielt wird. Die große Kompetenzsimulation, die Inszenierung von Handlungsfähigkeit löst sich auf wie eine Kulissengemälde im strömenden Regen. Man hört es überall knirschen knacken. Das Kabinett wirkt wie eine Schauspielertruppe, die weiß, dass sie bald abtreten muss, sich aber vorher noch einmal am Buffet bedient.

Reformen? Fehlanzeige. Ideen? Nicht vorhanden oder falls brauchbar, verschwiegen. Stattdessen tauchen nun immer öfter Schlagworte auf, die wieder mal nach Ausnahmezustand klingen: Bündnisfall, Bedrohungslage, Spannungsfall, Sicherheitsinteressen. Doch der Alarmmissbrauch unter Corona war zu extrem. Begriffe, die früher Panik und Wachsamkeit auslösten, bewirken heute nur noch ein müdes Achselzucken.

Denn inzwischen spürt jeder: Da ist keine Bedrohung. Sondern nur die blanke Angst der Regierenden vor der nächsten Wahl. Mancher fragt sich, ob die Regierung den Ausnahmezustand nicht viel eher im eigenen Kopf ausgerufen hat.

Bewährter Trick

Es ist in der Theorie ein bewährter Trick: Wenn nichts mehr hilft, hilft vielleicht der Notstand. Eine alte politische Regel besagt: Wer nicht mehr gewählt werden wird, sorgt dafür, dass erst gar nicht gewählt werden kann. Wir kopieren damit jetzt quasi das “System Selenskyj” in der Ukraine: So lange Krieg ist, bleibt er im Amt, Präsidentschaftswahlen sind ja angeblich nicht möglich. Doch der Trick funktioniert nur, solange man ihn mit genügend Dramatik und Pathos ausschmückt. Man ruft Verantwortung, Stabilität, Schutz – doch man meint schöden Machterhalt.

Dabei gleichen der Zustand der Demokratie und die ganze politische Landschaft längst einem Scherbenhaufen. Die Union hat sich in ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit eingerichtet. Die SPD sucht noch immer ihre Wähler. Die Grünen suchen eine neue Moral. Die FDP ihren Mut. Und über allem schwebt das unausgesprochene Geständnis: Wir haben die Kontrolle verloren. Also bleibt nur die Flucht nach vorn – in die nächste große Ablenkung. Ein bisschen Kriegsgeheul, ein paar Drohnenmeldungen, ein militärischer Anklang in den Reden. So lässt sich das Publikum beschäftigen, während im Maschinenraum die Politik auseinanderfällt.

Das eigene Denken wiederentdeckten

Bedrohung ersetzt Bilanzen, Panik ersetzt Plan. Was bleibt, ist die Leere. Denn man kann keine Gesellschaft auf Dauer mit Angst regieren. Die Menschen sehen, dass hier kein Krieg bevorsteht, sondern ein hausgemachter eigener Zusammenbruch von innen. Sie merken, dass die Schlagzeilen über angebliche Angriffe nur das Strohfeuer hilfloser Poltiker sind, die sich Zeit erkaufen wollen. Die Bürger sollen zittern, damit die Regierung noch ein bisschen länger atmen kann.

Doch Panik ist kein Programm. Wer glaubt, durch Alarmrufe Wahlen zu verhindern, der verhindert am Ende nur den Wechsel und damit die eigene Zukunft. Denn jedes Mal, wenn der Alarm abgeklungen ist, erkennen die Menschen wieder das, was man vor ihnen verbergen wollte: Die Realität und die schonungslosen Fakten.

Anfang vom Ende

Dann entdecken sie das eigene Denken wieder. Genau das will die Regierung verhindern, um sich noch etwas länger an der Macht zu halten. Und so nähert sich das Land einem Punkt, an dem der Vertrauensverlust nicht mehr reparabel ist.

Wer jetzt noch droht, hat nichts mehr zu sagen. Wer “Krieg” ruft, hat den Frieden längst verloren. Und wer Notstände erfindet, um an der Macht zu bleiben, hat schon aufgehört, Politik zu machen. Die Geschichte hat am Ende noch immer gnadenlos abgerechnet mit Regierungen, die sich aus Angst vor dem Volk an die Macht klammerten und ihren eigentlichen Auftrag verrieten. Es mag noch Monate dauern, vielleicht ein Jahr; aber der Moment, in dem eine kritische Zahl an Deutschen die Fassade durchschaut, naht. Und dieser Moment der Selbsterkenntnis wird dann, wie immer, der Anfang vom Ende sein.