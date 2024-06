Mit WHO-Lügen in die nächste “Pandemie”? Mexiko dementiert Vogelgrippe-Toten

Letzte Woche verbreiteten sämtliche Medien die Meldung, in Mexiko sei erstmals ein Mensch an der Vogelgrippe gestorben. Für die internationalen Virus-Hysteriker, die es nicht erwarten können, die nächste „Pandemie“ herbeizuphantasieren, war dies natürlich ein gefundenes Fressen. Allerdings machte die mexikanische Regierung dem schnell einen Strich durch die Rechnung. Die Behauptung, der betroffene 59-jährige Mann sei der Vogelgrippe zum Opfer gefallen, wurde öffentlich zurückgewiesen. Tatsächlich sei er wegen Atemwegserkrankungen behandelt worden und habe zudem an Diabetes und Nierenproblemen gelitten.

Bei einer Probe, die man ihm entnommen habe, sei das Vogelgrippe-Virus festgestellt worden, er habe jedoch weder mit Vögeln noch sonst in einem Bereich gearbeitet, wo man damit in Berührung komme. Zudem seien bisherige Infektionen bei Menschen immer sehr mild verlaufen. Bisher gebe es keine Hinwiese auf eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. In der Stellungnahme wurde die Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Mann sei an der Vogelgrippe gestorben, als „sehr schlecht“ bezeichnet. Dies sei schlicht falsch und gelogen.

Dasselbe Muster wie bei Corona

Hier wiederholt sich also bereits wieder das üble Spiel aus der Corona-Zeit: Obwohl die Todesursache nicht feststeht oder sogar erwiesen ist, dass das Virus nicht die Ursache war, spricht man einfach von einem Virenopfer. Bis heute weiß man nicht und wird auch nie wissen, wer tatsächlich an oder lediglich mit Corona gestorben ist. Es geht allein darum, das Märchen von der Gefahr angeblich ständig drohender Pandemien zu verbreiten und die Menschen in einer stets latenten Angst zu halten. Die WHO, die sich mit allen Mitteln diktatorische Machtbefugnisse durch die Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften und einen Pandemievertrag verschaffen will, die in abgemilderter Form im Mai teilweise verabschiedet wurden, steht bereits in den Startlöchern, um ihre vermeintliche Unverzichtbarkeit für die globale Gesundheit zu beweisen.

Dabei ist sie längst selbst zu einer Gesundheitsgefahr geworden, weil sie die staatliche Souveränität aushebeln und überall nach Belieben Gesundheitsnotstände ausrufen will, um dann die komplette Politik in den betreffenden Ländern zu übernehmen. Die Corona-Hysterie war die Generalprobe dafür. Vor diesem Hintergrund ist auch der voreilig ausgerufene Vogelgrippe-Todesfall in Mexiko zu sehen. Die nächste „Pandemie“ kommt also auf jeden Fall.