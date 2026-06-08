Mit Wilhelm Busch auf linker Fährte: Ob Hafermilch, ob Gender-Stern – der Oberlehrer hört sich gern!

Ach, was muss man oft von bösen – Weltenrettern lesen …

Hier sieht man sie, in Reih’ und Glied,

Was auf dem Jahrmarkt wohl geschieht?

Der Michel schaut mit bangem Blick,

Vom linken bis zum rechten Glück.

Am Karussell der Ideologen

Wird fleißig an dem Strick gezogen;

Und wer am lautesten geschrien,

Hat meist den Schlamm dafür geliehen.

Erster Streich

Ach, wie fein und tugendsam

Ist so mancher Reitersmann!

Hebt den Finger, rein und weiß,

In der Küche kocht’s schon heiß.

Seht die Linke auf dem Plan,

Die im Geiste Marxens sann:

„Die Reichen, schießen wir hernieder!“

So tönte es laut von den Gebrüder.

Doch halt! Die Führung rief geschwind:

„Nein, nein, das wäre ja eine Sünd’!

Wir lassen sie in Fron und Plag’,

Im Gulag-Garten jeden Tag!“

Ein Knall! Ein Schrei! Das bunte Band –

Der Wohlstand flieht aus unser’m Land.

Zweiter Streich

Die Grünen stehn im Biotop,

Mit Lastenrad und Öko-Lob.

Sie sprechen sanft von Menschheitsglück,

Doch schaut man auf ihr Meisterstück:

„Das deutsche Wesen, braun und grau,

Verdünnen sie mit Saft der Au!

Bloß keine Heimat, kein Plakat,

Das stört den Multikulti-Staat!“

Da freut sich die Natur so sehr –

Der Michel hat bald gar nichts mehr.

Dritter Streich

Die SPD, die alte Tante,

Die man als Arbeiterfreund kannte,

Zeigt her ihr scharfes, strenges Wort,

„Vertreibt das Goldstück nicht vom Ort“.

Der Kanzler-Vize rief mit Fleiß:

„Wer gar nicht schwitzt im Arbeitsschweiß,

Dem bleibt der Löffel heute leer,

Den füttern wir nun nimmermehr!“

Das ist die Suppe, wohlgesalzen,

Auf der die roten Walzen walzen.

Vierter Streich

Und auf der Straße, wild und frei,

Dort hörst Du Antifa Geschrei.

Mit Steinen groß und Hirn so klein,

Schlagen sie die Fenster ein:

„Oh Deutschland, du gar miese Sau,

Wir färben deine Fresse blau!

Komm, Bomber Harris, flieg herbei,

Und mach das ganze Land zu Brei!“

Die Linken applaudier’n im Chor –

So stellt man sich die Zukunft vor!

Fünfter Streich

Nun kommt die Praxis, handgemacht,

Wenn Hamburgs Viertel wieder kracht!

Ein Auto brennt, der Laden birst,

Weil du ein Antifante wirst.

Und wehe dem, der anders denkt!

Der wird vom Hammer jäh beschenkt.

Man bricht die Knochen, bricht das Bein –

So zieht der wahre Glaube ein!

Ob Tesla-Werk, ob Eisenbahn,

Nichts mehr treibt den Motor an.

Man outet, droht und sperrt den Saal –

Alles wird zur großen Qual.

Das große Finale des Jahrmarkts-Spiels

Da steht der Michel nun im Kreis,

Ihm wird vor Angst schon kalt und heiß.

Von links die Räte, stramm und rot,

Die rufen nach dem Einheitsbrot.

Von rechts die Garde mit Trompeten,

Die wollen stolz den Boden retten,

Vergessen sind die schweren Jahre,

Die Altpartei’n lieg’n auf der Bahre.

Die Moral von der Geschicht‘

Wer mit der Nazi-Keule schwingt,

Und selbst im linken Glashaus singt,

Der merkt nicht, dass der Stein schon fliegt,

Bis alles hier in Trümmern liegt.

Ob links, ob rechts, ob frommer Wahn:

Sie fahren meist auf falscher Bahn!

Und der arme Michel spricht:

„Herrgott, schick uns helles Licht!

Regiert mich einfach ohne Schrei,

Und lasst die linke Show vorbei!“

Doch ach, das Karussell dreht weiter,

Die Narren lachen, gar nicht heiter.

Das ist der Schluss in diesem Band –

Gott schütze unser Vaterland!