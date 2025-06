Mit Wind- und Solarstrom weiter in den wirtschaftlichen Niedergang

Mit “zufälligem”, nicht planbaren Wind- und Solarstrom kann kein Land sicher und bezahlbar versorgt werden. Vor allem deutsche Politiker glauben dies aber dennoch – und die Medien verbreiten es unkritisch weiter. Tatsächlich kann es gar nicht oft genug wiederholt werden: Strom muss in dem Augenblick erzeugt werden, in dem er gebraucht wird! Der Zufallsstrom aus Sonne und Wind ist für eine sichere Stromversorgung nicht geeignet. Er kann nur begrenzt in ein Stromnetz eingespeist werden, dessen Frequenz von den großen rotierenden Turbinen und Generatoren der Kraftwerke stabil gehalten wird (“Momentan-Reserve”).

Die Kraftwerke regeln auch die Netzleistung auf den Bedarf. Die Kraftwerksleistung muss mindestens 40 Prozent betragen, damit das Netz stabil bleibt. Es ist eine Utopie zu glauben, man könne ein Land nur mit Zufallsstrom aus Sonne und Wind – daher als Fakepower bezeichnet – versorgen! Doch dieser Irrglaube ist durch ständige Wiederholung in fast allen Medien und politischen Statements im Bewusstsein großer Teilen der Bevölkerung fest verankert. Er ist überdies die Grundlage für Klimagesetze, die inzwischen sogar von der Verfassung gefordert werden.

Wind- und Solarstrom ist wertloser als Kraftwerkstrom

Viele Politiker und Journalisten betrachten unzuverlässige Fakepower und regelbaren Kraftwerkstrom als für die Momentan-Reserve gleichrangig; ein monumentaler Denkfehler, denn es werden einfach die Jahresproduktion und die installierten Leistungen verglichen. Das ist falsch. Windturbinen an Land leisten je nach Wetterlage zwischen 0 Prozent (bei Flaute) und 60 maximal 60 Prozent der installierten Leistung; die mittlere Jahresleistung liegt bei 20 Prozent. Solaranlagen haben Leistungen zwischen 0 Prozent (bei Dunkelheit) und maximal 70 Prozent bei einer mittleren Leistung von nur 10 Prozent. Hingegen können Kraftwerke ihre installierte Leistung ständig und zuverlässig abgeben und bei Bedarf kurzfristig sogar 10 Prozent Überlast liefern. Ihre Leistung kann innerhalb einer großen Bandbreite und eines großen Bereichs geregelt werden.

Fakepower ist deutlich teurer als Kraftwerkstrom – und sie hat auch noch einen geringeren Wert, weil eben eine zuverlässige und regelbare Leistung fehlt. Und die Speicherung von Strom aus Sonne und Wind, sofern überhaupt technisch und wirtschaftlich darstellbar, in Akkus, Pumpspeicherwerken, Druckspeichern oder Wasserstoff macht den Strom noch viel teurer. Zu den Kosten der Anlagen selbst – den reinen Speicherkosten – kommen noch die Umwandlungsverluste des Stroms in die chemisch oder mechanisch gebundene Energie der Energieträger. Die Verluste liegen hier bei 20 bis 40 Prozent. Und die Rückverstromung von gespeichertem Wasserstoff bringt sogar Verluste bis zu 90 Prozent mit sich. Das bedeutet, Strom aus mit Fakepower erzeugtem Wasserstoff kostet mehr als 1 Euro pro Kilowattstunde. Ein wirtschaftlich absurder, nicht zumutbarer Kostenpunkt.

Ideologie und Fachkenntnisse steuern die Energiepolitik

All das ist wissenschaftlich belegt, doch es wird ignoriert und ideologisch verleugnet. Es ist ein Trauerspiel. Die Entwicklung von Deutschland beruhte lange auf den Grundlagen von Naturwissenschaften, Logik und technischen Fakten. Nicht weltanschaulich indoktrinierte, sondern an wissenschaftlicher Weiterentwicklung interessierte Forscher führten unser Land technologisch und wirtschaftlich in die Weltspitze. Doch heute, nach 25 Jahre “Energiewende”, sind ideologische Vorstellungen maßgebend für die Energiepolitik – umgesetzt von Politikern, die vielfach als Studienabbrecher keinerlei ausreichenden Kenntnisse von naturwissenschaftlichen Grundlagen haben. Doch Ideologen meinen, stets die reine Wahrheit zu kennen; sie brauchen keine Fachleute. Stichhaltige Warnungen vor den Folgen der Politik und Änderungsvorschläge werden nicht wahrgenommen oder sogar mit Entzug von Forschungsgeldern oder beruflichen Nachteilen bestraft.

Profiteure unterstützen die Ideologen massiv: Sie kassieren mit der “Energiewende” aus den sicheren Einspeisevergütungen und vielfältigen Subventionen hohe Profite, die vorwiegend die Haushalte mit geringem Einkommen aufbringen; eine unsoziale Umverteilung von unten nach oben. Auch die neue Bundesregierung mit Friedrich Merz (CDU) und Lars Klingbeil (SPD) will die “Energiewende” zur “Weltklimarettung” weiter vorantreiben. Zur Stützung dieser energiepolitischen Geisterfahrt sind über 100 Milliarden Euro pro Jahr vorgesehen, das sind über 1.000 Euro je Einwohner. Damit werden unter anderem die Einspeisevergütungen im zweistelligen Milliardenbereich gezahlt, um den Strom scheinbar zu verbilligen. Die Stromrechnung wird so zwar geringer, aber dafür steigen die Steuern; unterm Strich bleibt immer weniger Geld. Die Stromkosten werden nur verschoben, aber nicht vermindert. Es ist eine perfide Irreführung der Stromkunden.

Mit Subventionen wird Strom nicht billiger!

Die “Energiewende” hin zu Wind- und Solarstrom soll weiter mit hohen staatlichen Subventionen und Beihilfen gestützt werden. Der Industrie soll mit subventioniertem Strom geholfen werden, betrieblich genutzte Elektro-Autos sollen mit hohen Zuschüssen Käufer locken. Dies und vieles mehr geschieht in dem Glauben, Fakepower sei gleichwertig mit Kraftwerkstrom; ein gravierender Irrtum.

Stromkosten können nur durch Beendigung der “Energiewende” reduziert werden, die mit vielen Gesetzen und Verordnungen mit tausenden Paragraphen durchgesetzt werden soll.

Viele Paragraphen sollen den Ausbau der Sonne- und Windstromanlagen schnell vorantreiben. Als Vorwand dient das Erreichen der “Klimaziele”, dazu kommen die Subventionen und andere Unterstützungen für die Profiteure. Mit dem Wegfall all dieser Gesetze würde die Verwaltung im Bund, den Ländern und Kommunen wieder deutlich verschlankt, denn diese Gesetze durchzusetzen und zu überwachen, erfordert viel Personal und Kosten.

Abgaben auf CO2-Emissionen vernichten Industrie und Wohlstand

Außerdem müssen die Steuern und Abgaben auf CO2-Emissionen sofort abgeschafft werden. Die politische Aussage, höhere CO2-Emissionen würden zu einer “kritischen Erwärmung der Erde” führen, ist bis heute absolut unbewiesen; als Tatsache sicher belegt hingegen ist, dass CO2 lebensnotwendig ist, dass Pflanzen es brauchen und dass sie bei einem höheren CO2-Anteil der Erdatmosphäre – wie es ihn übrigens die längste Zeit der Erdgeschichte gab – stärker wachsen. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Würde die “Energiewende” – und Klimaschutzpolitik den CO2-Gehalt der Luft immer weiter verringern, müssten Mensch und Tier verhungern. Es wird daher Zeit, den CO2-Gehalte in der Luft nicht als Katastrophe zu verteufeln, sondern realistisch zu bewerten.

Das gilt auch für die „Wirtschaftsweisen“, die die Bundesregierung beraten. Professor Veronika Grimm als Mitglied dieser Gruppe will die “Energiewende” angeblich “marktwirtschaftlich“ durchsetzen. Steuern und Abgaben auf CO2-Emissionen sollen steigen, bis die mit Kohle, Gas oder Öl betriebenen Kraftwerke unwirtschaftlich sind und schließen müssen. Dies ist keine Marktwirtschaft, sondern ein massiver Eingriff in die Marktwirtschaft zur Vernichtung unserer Wirtschaft und unseres Wohlstandes. Doch die EU will die ständig weiter steigende Abgabe auf CO2-Emissionen EU-weit auf Beschluss des EU-Parlaments einführen. Damit wird der Strompreis in Europa in unwirtschaftliche Höhen steigen und die Wirtschaft vernichten. Eine Ausnahme könnte Frankreich mit seinen Kernkraftwerken sein.

Zurück zur Marktwirtschaft!

Eine wirtschaftliche Stromversorgung für alle kann es nur in einer Marktwirtschaft geben: Jeder muss das Recht haben zu entscheiden, welche Versorgung für ihn optimal ist. Kontrollieren sollte der Staat nur, ob fairer Wettbewerb herrscht. Dazu gehört auch, die Restriktionen für die Fracking-Förderung von Gas und Öl aus den deutschen Lagerstätten aufzuheben. Mit diesen heimischen Energieträgern könnte Deutschland seine Abhängigkeit und damit Erpressbarkeit vom Ausland erheblich reduzieren. Es muss der Regierung wieder klar werden: Wer Zugriff auf Energie hat, hat Macht. Ohne Energie und auch mit unzuverlässiger Energie – eben Fakepower – sind wir machtlos und verteidigungsunfähig.

Dennoch besteht die Regierung weiterhin darauf, die CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen zu “beenden”. Sie will weiterhin die Kohlekraftwerke schließen, obwohl diese den günstigsten regelbaren Strom mit Momentan-Reserve liefern. Mit dieser widersinnigen Haltung kann es zu keiner nachhaltigen Minderung der Strompreise kommen. Betriebe werden zwingend weiter abwandern oder müssen Insolvenz anmelden. Die Kaufkraft der Bevölkerung sinkt. Der wirtschaftliche Niedergang geht weiter.

Zurück zu fossilen Brennstoffen!

Wir brauchen endlich eine energiepolitische Umkehr, zurück zur Normalität – und eine Regierung, die die grünideologische “Energiewende” und den Klimaschutz ohne Scheuklappen auf den Prüfstand stellt; die Kohle, Erdöl und Erdgas nicht länger dämonisiert und die eine Marktwirtschaft ohne Restriktionen zur Versorgung mit sicherer und bezahlbarer Energie garantiert. Die großen globalen Player des 21. Jahrhunderts, die Industriegroßmächte USA, China, Indien und Russland, haben das verstanden.

Ihre günstige Stromversorgung basiert auf Kohle-und Gaskraftwerken, ergänzt durch Kern- und Wasserkraft – und ihre Wirtschaft wächst und gedeiht. Fakepower, also Sonne- und Windstrom, spielt in diesen Ländern eine allenfalls subsidiäre und untergeordnete Rolle, die die Netzstabilität nicht gefährdet. Müssen wir erst einen Tage oder noch länger andauernden totalen Blackout erleben, bis wir in Deutschland das Ausmaß unserer Verirrung begreifen und sich die Regierungspolitik endlich ändert?