Mitschnitte des neu ausgehandelten Zusammenlebens in Echtzeit

Den mobilen und stationären Kameras der westlichen Aufmerksamkeitsgesellschaft entgeht heute kaum noch etwas. Seit Jahren schon sieht man auf YouTube in zigtausendfacher Version dieselben einzigartigen Bilder in europäischen Städten: Männer reißen sich die Klamotten vom Leib, laufen nackt und brüllend auf Straßen und Plätzen hin und her, treten wahllos gegen Fahrzeuge, springen auf Motorhauben und Autodächer, werfen Terrassenmobiliar und Pflanzkübel um, zerdreschen Wartehäuschen und Werbetafeln, hängen an Laternen, Ampelmasten und auf Bäumen, klettern auf Hausdächer, um von dort stundenlang Passanten zu bewerfen. Auf Flughäfen, in Bussen, Zügen, in Notaufnahmen und Fastfood-Restaurants sieht man sie das Personal aus dem Nichts heraus mit Tritten und Faustschlägen traktieren. In Schulen eifert der Nachwuchs jeglichen Geschlechts um vergleichbare Meriten.

In Supermärkten werden von dürren Gestalten feixend Verpackungen geöffnet, man trinkt, frisst und stellt das halbaufgebrauchte Zeug anschließend wieder in die Regale zurück. Weinflaschen werden von einschlägigen Genussfreunden gern mit gezieltem Armeinsatz und diabolischem Grinsen zu Dutzenden auf den Fliesenboden befördert, wo sie in Scherben zerspringen und vor den interessiert filmenden Mindestlohn-Kassiererinnen ein klebriges Trümmerfeld bilden. Auch gern hochauflösend festgehalten: Marodierende Horden überrennen Ladengeschäfte, raffen in Sekundenschnelle alles, was greifbar ist, und machen sich, vor Vergnügen kreischend, auf und davon. Viele Ladenketten haben kapituliert und beschränken sich darauf, die zweistelligen Umsatzverluste durch Diebstahl einzukalkulieren. Das Personal ist angewiesen, sich nicht zu wehren. Angezeigt werden die täglichen Klauereien nur selten. Die Aufklärungsquote ist marginal.

Missbrauchte und geschächtete Weidetiere

Auf Bahnhöfen werden unter Jubel Obdachlose angezündet, Frauen gezielt Betontreppen heruntergetreten oder hin und wieder auch mal spontan vor einfahrende Züge gestoßen. Gleich reihenweise werden Frauen tot aufgefunden, die – so ist jedesmal unschwer zu vermuten – irgendwo ein letztes Mal auf ihren “entehrten” Ex-Partner getroffen waren. Zurück bleiben Kinder, von denen man ahnt, wo ihre Entwicklung hingeht. Von Kameras hingegen noch weitgehend unbemerkt werden hier und da achtzig- und neunzigjährige Seniorinnen in ihren Wohnungen oder Pflegestationen gefesselt, vergewaltigt und beraubt. Auf öffentlichen Straßen rettet sie vor solchen Übergriffen auch kein Rollator mehr. Es bleibt einfach kein Auge trocken im Land grenzenloser Vielfalt. Und nein: Das war nicht “schon immer so”.

Von Infrarotkameras beobachtet werden auf Weiden, in Wildgehegen und Ställen jetzt neuerdings auch hunderte Fälle andersartiger Vergnügungen: vollzogene Sodomie. Aus Pietätsgründen wird das natürlich mehr oder weniger aus der öffentlichen Diskussion ausgeblendet. Die Tierschutzfraktion ist ja auch mit Walen, Wölfen, Fledermäusen und Feldhamstern befasst. Mitunter reicht es den gelangweilten Helden der Neuzeit auch, Streicheltiere mit gezücktem Handy durchs Gelände zu jagen und in besonders unterhaltsame Panik zu versetzen. Wenn Schafe und Ziegen nicht missbraucht werden, werden sie je nach kalendarischer Eignung vielleicht geklaut, geschächtet, zerteilt und die Reste anschließend in Müllsäcken irgendwo in Papierkörben entsorgt. Manchmal findet man auch humanoide Einzelteile, die professionell zerlegt sind, aber dann natürlich erst beim Auffinden gefilmt wurden.

Öffentliches Defäkieren und bunte Straßenschlachten

Wieder andere zweibeinige Wesen spezieller kultureller Prägung reinigen sich mitten am Tag seelenruhig und zufrieden ihre Hintern nach öffentlichem Verrichten der Notdurft an öffentlichen Hydranten, Trink- oder Springbrunnen. Alles ist eben jetzt etwas lockerer geworden – und lauter. Schreiende Gruppen liefern sich untereinander routiniert ablaufende Straßenschlachten, bei denen Stühle, Tische, Stangen, Schaufeln und Handtaschen zum Einsatz kommen. In und vor Freibädern kommen gern Messer und Fahrradschlösser zur Anwendung. Aufgeschlitzte Körper und gebrochene Knochen werden anschließend in defizitären Krankenhäusern auf Kosten gleichermaßen defizitärer Krankenkassen „notoperiert“, wobei das spezielle Dankeschön für die Hilfe in der Regel aus fortgesetzten Belagerungen durch die Sippe, unverdrossenen Drohungen und aggressivem Gestikulieren besteht. Notaufnahmen in Hotspots der Gegenwart werden deshalb jetzt grundsätzlich von Sicherheitspersonal bewacht, ebenso wie schon seit längerem Geldtransporte oder Synagogen.

Zu geeigneten Anlässen – gewonnene oder verlorene Fußballspiele, Kampftag der Arbeiterklasse, Silvester, Clanboss-Beerdigungen oder Clanboss-Hochzeiten – verabreden sich gern Interessierte in westdeutschen Stadtzentren, um mal so richtig mutige Zerstörungs- und Gewaltorgien zu feiern. Geschäfte, Restaurants, Autos, Scooter, Ampeln, Verkehrsschilder, Pflasterflächen, Brunnen, Bänke, Pflanzen, zufällige Passanten: Selten bleibt dabei etwas so, wie es war. Es ist ordentlich was los in „UnserenDemokratien™” des bunten Westens.

Ergebnisse des Experiments

Jetzt sind sie halt schon mal da: Zum neuen westeuropäischen Alltag gehören jetzt täglich Hunderte Morde, Tausende Totschläge, Vergewaltigungen und Raubüberfälle. Der rasant wachsende Drogenmarkt bietet den hierfür ab und zu noch nötigen psychedelischen Background, der dann von besonders einfühlsamen Richtern gern als „psychische Störung” oder “Auffälligkeit” strafmildernd berücksichtigt werden kann. Das beruhigt. Inzwischen kommen nun jeden Tag sehr viele “auffällige” Schießereien, Auftragsmorde und Bombenanschläge hinzu. Dabei haben die täglich neu ausgehandelten Beziehungen der bunten Gesellschaft eine praktische und eine statistische Seite. Letztere ist sonnenklar: Rein empirisch gesehen, wird alles stetig friedlicher und besser.

Es bedarf hier keiner „Verallgemeinerung“ und auch keiner Relativierung durch all die Freundlichkeiten, die in international besetzten Universitäten, Forschungsinstituten, Theatern und Musikorchestern so vorgelebt werden. Man muss keine konkreten Tätergruppen beschreiben. Es führt kaum irgendwo zum Umdenken. Natürlich sind „nicht alle so„! Wer sehen will, was ungesteuerte Migration für die arbeitenden Bevölkerungen Europas gebracht hat und was eben nicht, für den dürfte dieser Beitrag vollkommen überflüssig sein. Jeder wird die Ergebnisse des Experiments ausschließlich anhand seiner ganz persönlichen Interessenlagen abwägen und beurteilen. Unabhängig davon kann man in all den Videos mit den verzückten Gesichtern der Akteure etwas durchaus Überraschendes sehen: Der Rausch von Macht, Gewalt und Zerstörung bietet bestimmten “Kulturen” offenbar die pure Lebensfreude.