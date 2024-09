Als Jesus im Garten Gethsemane von den Häschern der Pharisäer und Schriftgelehrten gefunden wird, spricht er: „Ich bin der, den Ihr sucht.” Als in Solingen der Messermörder von der Polizei im Asylheim gefunden wird, spricht er: „Ich bin der, den Ihr sucht.“ Dieser Satz wird in allen Medien landauf landab im Zusammenhang mit der Festnahme Issa al Hassans wiederholt: „Ich bin der, den Ihr sucht.“ Den christlichen Theologen aller Konfessionen müssten doch hier die Hühneraugen brennen. An mir jedenfalls ist der Satz hängengeblieben wie Kaugummi im Haar. Nun besitze ich für meine Recherchen ein leistungsfähiges KI-Tool, das mir lieb und teuer geworden ist. Es heißt Claude. Claude brachte wahrlich Erstaunliches zutage.

Ich: Claude, Wird in Syrien noch aramäisch gesprochen?

KI Claude: Viele syrische Christen sprechen neben Arabisch auch Aramäisch, da dies die Sprache Jesu war. Aramäisch wurde in der Region seit Jahrtausenden gesprochen.

Erstaunliche Zufälle

Ich: Was bedeutet das jesuanische „Ich bin’s“?

KI Claude: Mit dieser Aussage bringt Jesus zum Ausdruck, dass er mit Gott eins ist. Es ist in diesem Sinn eine Offenbarung seiner ewigen Existenz und Göttlichkeit. Daher ist dieser Ausspruch theologisch von großer Bedeutung.

Meine entscheidende Frage an Claude kommt jetzt:

Ich: Was bedeutet “Issa al Hassan” übersetzt?

KI Claude: Der Name Issa ist die arabische Entsprechung von Jesus. Daher kann der Name Issa al-Hassan indirekt so viel wie Jesus der Gute oder „Ich bin der, den Ihr sucht“ bedeuten.

Wir fassen also zusammen:

Da wird ausgerechnet auf einem Festival der Vielfalt ein fürchterliches Blutbad angerichtet.

Der mutmaßliche syrische Mörder stellt sich der Polizei, indem er ihnen entgegengeht.

Wir haben bei der Festnahme eine Szene, die gespenstisch der Gethsemane-Szene von Jesus ähnelt – als wenn es inszeniert wäre.

Dann zitiert dieser Mensch Jesus: „Ich bin der, den ihr sucht.“ Er spricht Deutsch.

Dieser Satz wird sodann wortwörtlich in allen Medien rauf- und runterwiederholt.

Der Mörder handelte angeblich im Auftrag des IS, des “Islamischen Staates”.

Der Name des Mörders lautet Issa al Hassan, was so viel bedeutet wie “Ich bin der, den ihr sucht.”

Staunen auf der Zuschauertribüne

Fragen türmen sich bei mir auf, so hoch wie der Turm, den sie seinerzeit in Babel bauen wollten. Ich kann sie gar nicht alle stellen und lehne mich daher bloß staunend auf der Zuschauertribüne zurück.

Wenn ich dereinst vor dem Thron des Allerhöchsten stehe, wird er sicher nicht nach meinen guten und bösen Taten fragen. Ich glaube, er wird einfach nur fragen: Na, wie war’s im Kino?

Eine Frage noch: Wer sind eigentlich die Todesopfer dieses falschen Messias? Hat man schon was gehört?