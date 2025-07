Mogelpackungen im Supermarkt: Die Legalisierung der Täuschung

Der Kaufakt als Teil bürgerlicher Kultur verkommt immer häufiger zu legalisierter Täuschung. Der Bürger mutiert so zum manipulierbaren Konsumobjekt. Die Verbraucherorganisation „foodwatch“ hat Mitte Juli die “Milka Alpenmilch”‑Tafel zur dreistesten Werbelüge des Jahres gewählt und mit dem „Goldenen Windbeutel“ prämiert. Laut Rebekka Siegmann von “foodwatch” wurde der Packungsinhalt von 100 auf 90 Gramm verringert – nachdem kurz zuvor der Preis von 1,49 Euro auf 1,99 Euro erhöht worden war; eine versteckte Preiserhöhung von 48 Prozent. Täuschung statt Transparenz, so scheint die Devise zu lauten. Der Kaufakt war einst ein Ausdruck bürgerlicher Kultur, ein stiller Pakt zwischen Produzent und Konsument: Qualität gegen Geld, Ehrlichkeit gegen Vertrauen. Doch in der Ära von Skimpflation, Shrinkflation und Mogelpackungen hat sich dieser Pakt in organisierte Hinterlist verwandelt.

Der Konsument, einst als mündiger Bürger respektiert, wird zunehmend zum manipulierbaren Objekt degradiert. Von der Bibel bis zur modernen Politik durchzieht die Täuschung die Geschichte der Menschheit wie ein roter Faden – doch selten war sie so systematisch in den Alltag eingewoben wie in der heutigen Konsumkultur. Es lohnt also, die Mechanismen der Verbrauchertäuschung, ihre historischen und moralischen Wurzeln und die Notwendigkeit einer Rückkehr zur Ehrlichkeit im Wirtschaften näher zu beleuchten.

Weniger Qualität für denselben Preis

Denn die deutsche Konsumlandschaft ist eine Scheinwelt geworden. Die Schoko-Creme „Lieblings Nuss-Nougat“ von Netto sieht aus wie vor einem Jahr, schmeckt ähnlich – doch der Haselnussanteil sank von 20 auf 13 Prozent, während der Preis unverändert bleibt. Die Änderung? Versteckt im Kleingedruckten. Dies ist Skimpflation: teure Zutaten werden durch billigere ersetzt, ohne dass der Konsument es auf den ersten Blick bemerkt. Ebenso verhält es sich mit der „Zitronen Butter Sauce“ von Knorr: Der Butteranteil schrumpfte von 25 auf 10 Prozent, der Rest soll vom Kunden selbst hinzugefügt werden. Im Schmelzkäse „Milkana cremig leicht“ reduzierte Savencia den Käseanteil von 65 auf 42 Prozent – und bewirbt dies dreist als „Jetzt noch leckerer“. Solche Praktiken sind kein Ausrutscher, sondern Ausdruck einer Marktmentalität, die Täuschung zur Norm erhebt – legal, versteht sich.

Die Formel „Neue Rezeptur“ kaschiert oft die Wahrheit: Weniger Qualität für denselben Preis. Der “K-Classic-Ketchup” von Kaufland etwa tauscht doppelt konzentriertes Tomatenmark gegen einfaches aus, während Verpackung, Geschmack und Preis Kontinuität suggerieren. Nur wer Zutatenlisten archiviert – und das tun die wenigsten –, entdeckt den Betrug. Parallel dazu greift die Shrinkflation: Produkte schrumpfen still und leise. Die Verbraucherzentrale Hamburg dokumentiert dies in ihrer „Mogelpackungsliste“: „Schauma 7 Kräuter Shampoo“ schrumpfte von 400 auf 350 Milliliter, „Wasa Knäckebrot“ von 275 auf 235 Gramm, „Milka Schokolade“ von 100 auf 87 g – stets bei gleichbleibendem Preis und unveränderter Verpackung. Besonders perfide sind Luftverpackungen: Eine Tüte “Funny-Frisch”-Chips oder ein “Dr. Oetker-Frucht-Müsli” wirken voluminös, sind aber innen halb leer. Die Verbraucherzentrale klärt auf: Solange der Füllstand korrekt angegeben ist, ist dies legal. Doch wer prüft beim Wocheneinkauf Milliliter und Gramm?

Der Verlust der Kaufkultur

Einst war ein Produkt ein Versprechen: Ein Leibniz-Keks enthielt Butter, ein Danone-Joghurt echte Frucht, eine Unox-Suppe Substanz. Der Konsument zahlte für Qualität – und erhielt sie. Heute regiert die Simulation. Verpackung, Design und Werbesprüche sind auf Kontinuität getrimmt, doch die Substanz wurde ausgetauscht: Palmfett statt Butter, künstliches Aroma statt Frucht, Geschmacksverstärker statt Fleisch. Der Bürger ist kein Kunde mehr, sondern ein manipulierbares Konsumobjekt, dessen Treue Algorithmen analysieren und dessen „sensorische Akzeptanz“ ganze Marketingteams optimieren. Der Handel täuscht, der Gesetzgeber duldet, der Kunde bezahlt – und wundert sich erst spät. Auch die Verbraucherzentrale Hamburg verleiht seit Jahren eine Negativauszeichnung: die „Mogelpackung des Jahres“, ein bitterer Kommentar zur Verbrauchertäuschung. 2023 gewannen “Lorenz Saltletts Sticks”: 20 Prozent weniger Inhalt, gleicher Preis, gleiche Packung. 2022 war es Pfanni mit geschrumpften Kartoffelprodukten, 2021 Miracoli von Mars Inc., wo der Parmesan verschwand, aber die Werbung von „neuer Vielfalt“ sprach. Diese Auszeichnung ist mehr als eine mediale Randnotiz – sie ist Anklage gegen ein System, das sich von Redlichkeit verabschiedet hat.

Die Täuschung als Redlichkeitsverstoß nun ist so alt wie die Menschheit. In der Bibel mahnt das achte Gebot: „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten“ (Exodus 20,16). Wahrheit war ein göttliches Gebot, Täuschung ein Bruch der moralischen Ordnung. Im Mittelalter bestraften Zünfte Bäcker, die Brot mit Sägemehl streckten, und Händler, die falsche Gewichte nutzten. Die Ehrbarkeit des Handwerks war nicht nur wirtschaftlich, sondern kulturell verankert. Im modernen Kapitalismus jedoch hat sich die Täuschung professionalisiert: Was einst als Betrug geahndet wurde, ist heute „geschicktes Marketing“. Die Legalität der Mogelpackung – solange die Änderungen im Kleingedruckten stehen – zeigt, wie weit sich die Wirtschaft von dieser Ehrbarkeit entfernt hat.

Spiegelbild der Politik

In der Politik spiegelt sich diese Entwicklung ebenfalls. Von Platons „edler Lüge“ bis zu modernen Wahl-ersprechen von Friedrich Merz: Täuschung wird oft als Mittel zum Zweck gerechtfertigt. Doch während politische Täuschung öffentlich debattiert wird, bleibt die Verbrauchertäuschung im Alltag unsichtbar. „Kein Mensch hebt alte Produkte auf oder kennt deren Rezepturen“, sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Die Industrie spekuliert auf Trägheit, Zeitmangel und Vergesslichkeit – eine perfide Ausnutzung menschlicher Schwächen, die an politische Manipulation erinnert. Wie Wahlversprechen, die im Nachhinein als „Missverständnis“ abgetan werden, kaschieren Formulierungen wie „Neue Rezeptur“ oder „Jetzt noch besser“ die Wahrheit.

Ein konservatives Weltbild denkt vom Menschen aus – als vernunftbegabtes Wesen mit Anspruch auf Wahrheit. Der Kaufakt ist Teil der bürgerlichen Kultur: Wer zahlt, soll wissen, was er bekommt. Doch in der Ära der Skimpflation ist der Konsument kein Partner mehr, sondern ein Objekt, dessen Verhalten mit statistischen Tricks und Werbesemantik gesteuert wird. Ein Keks ist kein Keks mehr, sondern eine Simulation, optimiert für „sensorische Akzeptanz“. Diese Entkernung des Vertrauens zwischen Produzent und Konsument ist nicht nur ein ökonomisches, sondern ein moralisches Problem.

Verbrauchertäuschung ist ein Lackmustest unserer Alltagsmoral: Wer im Kleinen trickst, dem traut man auch im Großen nicht mehr. Wenn der Markt zum Ort der Lüge wird, zerfällt das Vertrauen – nicht nur in Marken, sondern in das System selbst. Die Bibel spricht von „reinen Händen und einem reinen Herzen“ (Psalm 24,4) als Voraussetzung für ein gottgefälliges Leben. Im Wirtschaftsleben bedeutet dies: Ehrliche Produkte schaffen Vertrauen, Irreführung zerstört es. Der Markt sollte ein Raum des Handels auf Augenhöhe sein, mit Handschlagqualität – auch wenn dieser Handschlag nur symbolisch auf einer Verpackung vollzogen wird.

Zurück zu Transparenz und Ehrbarkeit

Die Rückkehr zur Ehrlichkeit erfordert konkrete Maßnahmen. Erstens: Eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht bei Rezeptur- und Füllmengenänderungen, gut sichtbar und nicht im Kleingedruckten versteckt. Irreführende Hinweise wie „Jetzt noch besser“ trotz Qualitätsverlust sollten verboten werden. Zweitens: Ein öffentlich einsehbares Register, das Preis-Leistungs-Änderungen transparent dokumentiert. Drittens: Eine kulturelle Rückbesinnung auf die Ehrbarkeit des Handwerks, auf authentische Zutaten und glaubwürdige Sprache. Wenn Knorr Butter durch Luft ersetzt oder Netto Haselnüsse durch künstliche Aromen, muss dies nicht nur sichtbar, sondern skandalisiert werden. Die Politik hat die Aufgabe, den Raum für Ehrlichkeit zu schaffen.

Doch auch der Bürger muss fordern, was sein Recht ist: Wahrheit auf der Verpackung, Würde im Warenkorb. Ein konservativer Weg aus der Täuschungskultur besteht nicht in Verboten, sondern in der Rückkehr zu einer Ökonomie der Ehre. Diese beginnt mit ehrlichen Produkten und führt zu ehrlicher Politik. Skimpflation und Shrinkflation sind keine Randerscheinungen, sondern Symptome einer Vertrauenskrise. Die Verpackung ist zum Maskenspiel geworden, die Sprache darauf zur Irreführung, der Preis zur Täuschung. Wer diesen Trend nicht stoppt, zerstört nicht nur die Kaufkultur, sondern untergräbt das Fundament redlichen Wirtschaftens. Die Bibel mahnt: „Ein falsches Maß ist dem Herrn ein Gräuel, aber ein volles Gewicht ist sein Wohlgefallen“ (Sprüche 11,1). Diese Weisheit gilt auch heute. Ein Markt, der auf Täuschung basiert, verliert seine Legitimität. Ein Markt, der auf Ehrlichkeit setzt, schafft Vertrauen – und damit die Grundlage für eine lebendige, bürgerliche Kultur.