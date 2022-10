Monet-Klimaanschlag von Potsdam: Öffentlich-rechtlichen Journalisten gefällt das

Die Barbarei der Klimafanatiker hat mittlerweile eine solche Eigendynamik entwickelt, dass man kaum noch Schritt halten kann. Seit Wochen bilden sie sich ihrem apokalyptischen Wahn ein, größere Aufmerksamkeit für ihre absurden Forderungen zu erhalten, wenn sie kulturell und finanziell unschätzbare Kunstwerke attackieren. Und wie bei jeder faschistoiden Bewegung setzen ihre Führer auf die Macht der Bilder, die unwiderstehliche Macht der Imitation und den hirnlosen Konformismus ihrer Gefolgschaft. So war bereits nach dem herostratischen Tomatensuppen-Anschlag der Untergruppe „Just Stop Oil!“ auf ein Van-Gogh-Gemälde in der National Gallery von London abzusehen, dass daraus ein neuer perverser Trend geboren wurde, der Nachahmungstäter weltweit auf den Plan rief.

Auch in Deutschland gaben sich nun die Klima-Taliban die Ehre – und drückten ihre Radikalität ebenfalls in der Übersprunghandlung eines Kunstanschlags aus, dem bereits ähnliche Aktionen in Berlin, Dresden, Florenz und Melbourne vorausgegangen waren: Am Sonntag traf es ein Gemälde von Claude Monet in der Potsdamer Galerie Barberini, das von zwei kriminellen Aktivisten der Bewegung „Aufstand der Letzten Generation“ mit Kartoffelbrei beschmierten. Unter den Rufen „Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben! Wir sind in einer Klimakatastrophe! Braucht es Kartoffelbrei, damit ihr zuhört?“ hatten die beiden Täter den Kunstfrevel verübt und waren anschließend in Gewahrsam genommen worden. Natürlich nur für kurze Zeit, nach einigen Stunden waren sie wieder frei. Wer sich darüber in diesem Rechtsstaat noch wundert, muss die letzten Jahre im Kälteschlaf verbracht haben. Wäre dieselbe Tat etwa von der „Identitären Bewegung” verübt worden, wären die Bilderstürmer dieses Jahr nicht mehr freigekommen.

Gestern gegen Lebensmittelverschwendung, heute mit Essen rumschmeißen

Was gerade den Einsatz von Lebensmitteln als Waffe gegen erhabene abendländische Kunstschätze (bei afrikanischen Kunstwerken würden sich die moralisch fehlgeleiteten Extremisten dies natürlich nie trauen!) noch absurder macht, ist, dass eine der Kernforderungen der Letzten Generation ausgerechnet unter dem Motto „Essen retten – Leben retten“ durchgeführt wurde und darin bestand, ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung zu fordern. Dafür hatten sie im Februar sogar eigens Kartoffeln auf dem Rasen des Kanzleramts gepflanzt. Nun attackieren sie Kunstwerke mit Tomatensuppe und Kartoffelbrei… und so buchstabieren wir Schizophrenie. Die Klimagruppen berauschen sich immer mehr am eigenen Fanatismus.

Der umgekehrte Whataboutism, die öffentliche Reaktion auf nicht miteinander kausal in Verbindung stehende Sachverhalte – hier ein reales Kunstattentat, dort ein diffuser behaupteter menschgemachter „Klimawandel“ – als Beweis für die Ignoranz und Gleichgültigkeit der Masse und damit zur Legitimierung kriminellen Verhaltens anzuführen, ist eine perfide Taktik, die gleichwohl Wirkung zeigt: „Was ist mehr wert für Alle?– Kunst oder Leben? Monet liebte die Natur und hielt ihre fragile Schönheit in seinen Werken fest. Warum haben viele mehr Angst davor, dass eines dieser Abbilder Schaden nimmt, als vor der Zerstörung unserer Welt selbst?“, hieß es im Statement der „Letzten Generation“ auf Twitter zu diesem neuesten Akt eines perfiden Flashmob-Vandalismus. Anscheinend meint die Klimasekte, dass nur sie noch den Planeten vor der angeblichen Klimakatastrophe retten kann – und auch gleich unterstellt Monet eine wohlwollende kongeniale Billigung des eigenen Anliegens. Geht es noch kruder?

Wohlstandsverwahrloste Täter

Wer sich die – für eine Jugendbewegung eigentlich viel zu alten – wohlstandsverwahrlosten Täter im Carola-Rackete-Habitus anschaut, die von ihrer Bewegung anschließend auf Twitter als eine Art Märtyrer gefeiert wurden, weiß Bescheid: Es ist die bleckende Fratze des sendungsbewussten neuen deutschen Herrenmenschen, der linken Wellenreiter und Moral-Brahmanen, die sich in einer eigenen Rechtfertigungslehre selbst den vermeintlichen übergesetzlichen Notstand herbeisuggerieren, aus dem heraus sie meinen, alles tun zu können. Mit dem grundgesetzlich verbrieften Recht auf Demonstrationsfreiheit ist es diesen Brigaden nicht getan; legitime Formen des Protestes sind nicht ihr Ding. Es muss möglichst illegal sein.

Letztlich ist der Prozess der moralischen Selbstüberrumpelung, der eine genuin-intuitiv und menschennatürlich auch von den Tätern selbst als falsch und barbarisch erkannte Handlung sanktioniert und selbst schwere Verbrechen zu etwas letztlich Sinnvollen, Guten umdeutet, in seinem Fanatismus exakt derselbe wie der Selbstbetrug, der biedere Normalbürger im Dritten Reich zu Massenmördern werden ließ. Auch wenn sich der Wahn diesmal (noch) nicht gegen Menschenleben, sondern gegen Industrie, Infrastruktur und neuerdings eben auch Weltkulturschätze richtet. Und natürlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ihre Übergriffe auch vor Menschenleben nicht mehr Halt machen werden. Wer sich ernsthaft einbildet, die Rettung der Welt liege auf seinen Schultern, wird bald auch die Rechnung aufmachen, was schon die Leben einiger Weniger gegen die von Millionen und Milliarden bedeuten, die angeblich gerettet werden, indem man einige „Klimaleugner“, „Klimasünder“, Zweifler oder Skeptiker et cetera auslöscht.

Und auch dann werden wir uns vermutlich – wie von Luisa „Wir planen, eine Pipeline zu sprengen“ Neubauer und vielen anderen – nach dem Londoner Kunstanschlag wieder sinngemäß anhören dürfen, die Tatsache, dass über solche Taten mehr geredet wird als über den Klimawandel, beweise die Berechtigung solcher Aktionen. Schon sehr bald könnten wir uns also etwa anhören dürfen: „Ein paar Menschen gingen drauf – und darüber regt ihr euch mehr auf als über die globale Erwärmung, die Millionen Menschen tötet?”

Als nächstes geht es dann gegen Menschenleben

Wie gleichgültig diesen Verirrten Menschenleben bereits heute sind, zeigen ihre Straßenblockaden, mit denen sie mittlerweile auch lebensrettende Einsätze von Krankenwagen ungerührt behindern. Die Logik solcher Bewegungen funktioniert immer nach dieser Logik. Da offenbar niemand bereit ist, ihnen Einhalt zu gebieten, werden wohl bald auch menschliche Opfer ihrer Hysterie zu beklagen sein.

Genau in diese Richtung argumentieren übrigens nicht nur Neubauer & die Front der Klimaterroristen, sondern auch ihr informelles Unterstützerumfeld gebührenfinanzierter öffentlich-rechtlicher Komplizen: So beklagte Gabor Halas vom ARD-Hauptstadtstudio: „Kann es sei, dass wir mehr über Leute reden, die irgendetwas auf Bilder kippen – als über den Klimawandel?” Und die linksextreme Grünen-Politikerin und NDR-Rundfunkrätin (!) Jessica Kordouni faselte, es gehe hier schließlich um die „Schönheit dieser Welt, die sie gemalt haben und die gerettet werden muss”. Deshalb seien „Kartoffelbrei und Tomatensuppe… absolut Kunst. Monet und Van Gogh hätten diesen Protest gemocht.“ Auch ZDF-Meteorologe und Moderator Özden Terli erhob den Anschlag zur unverstandenen Kunstaktion:

Der endlosen Liste von guten Gründen, diesen politisch indoktrinierten, propagandistischen Staatsfunk unverzüglich abzuschaffen, wurden spätestens mit diesen Äußerungen einige weitere gewichtige Argumente zugefügt.

Eines ist gewiss: Wie immer man zum Klimawandel steht, ob man an den Mensch als seinen Haupttreiber glaubt oder darin ein zyklisch wiederkehrendes Interstadial im Rahmen hochkomplexer und unverstandener natürlicher Klimaschwankungen erkennt – mit derartigen Methoden verspielen die „Klimaretter“ ihre letzte Akzeptanz auch bei den gemäßigten Teilen der Bevölkerung, die ihnen bislang noch zuzuhören und sie ernstzunehmen bereit waren. Auch dem Blindesten muss nun klar sein: Dies sind keine Helden, keine Vorbilder, auch keine Vertreter ihrer „Generation”. Es sind dekadente Egomanen, Selbstdarsteller und gemeingefährliche Psychopathen. Und ihre Gallionsfiguren gehören nicht in Talkshows, nicht in Symposien, nicht an runde Tische mit Spitzenpolitikern – sondern auf die Anklagebank.