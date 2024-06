Monheimer Bürgermeister und türkische Islamisten hetzten gegen Stürzenberger – kurz nach der Mannheimer Tat

Der Islam-Kritiker Michael Stürzenberger, der am 31. Mai dieses Jahres in Mannheim nur um Haaresbreite dem Tod durch den Messerangriff eines Afghanen entging, während der Polizist Rouven Laur sein Eingreifen mit dem Leben bezahlte, hat nochmals an einen der breiteren Öffentlichkeit weitgehend verborgen gebliebenen bodenlosen Affront gegen die Opfer des Anschlags erinnert: Daniel Zimmermann, der Bürgermeister von Monheim (Nordrhein-Westfalen), hatte dem türkischen Fernsehsender TRT nur wenige Tage vor der Tat ein vor Falschbehauptungen strotzendes Interview just über Stürzenberger gegeben – das von TRT dann just am 31. Mai, rund anderthalb Stunden nach den grausigen Vorgängen in Mannheim, auf Facebook veröffentlicht wurde. Dass es sich dabei um ein Versehen oder Schlamperei handelte und nicht um Vorsatz, darf getrost angezweifelt werden.

Zur Vorgeschichte: Stürzenberger und sein Verein „Bürgerbewegung Pax Europa“ (BPE) hatten auch in Monheim eine Demonstration gegen das dort geplante Moscheeprojekt des von der Türkei kontrollierten Ditib-Vereins angemeldet. Zimmermann faselte dazu: „Wir haben mit allen Parteien vereinbart, dass wir Monheim nicht zum Agitationsgebiet werden lassen“. Kurz darauf ließ er ein „Fest für Toleranz“ veranstalten. Zudem rühmte er sich für seine Behauptung, „dass ich rechtsextremen und islamistischen Terrorismus sowie die dahinterstehenden Weltanschauungen für gleichermaßen gefährlich halte. Beide Ideologien wollen uns weismachen, das ein friedliches und gelingendes Zusammenleben von Christen und Muslimen, von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund nicht möglich sei“. In Monheim beweise man jedoch täglich das Gegenteil, so Zimmermann in der typischen Multikulti-Naivität, die solche Massaker wie in Mannheim überhaupt erst möglich macht. Einfalt statt Vielfalt lautet hier die Devise, und eben diese naive Geisteshaltung erlaubt es der vom türkischen Staat kontrollierten politischen Vorfeldorganisation Ditib, unter dem Deckmäntelchen der Religion in Deutschland Einfluss auszuüben.

Eine Form von Zielmarkierung

Kaan Elbir, der Chefredakteur von TRT, hatte zuvor bereits wiederholt bewiesen, dass auch er genau weiß, welche Knöpfe man in Deutschland drücken muss, indem er „Islamfeindlichkeit“ als „neuartige Ausformung des Rassismus“ bezeichnete. Dies ist natürlich schon deshalb barer Unsinn, weil der Islam keine Rasse und Kritik an ihm schon allein deshalb kein Rassismus sein kann. Es handelt sich aber um ein beliebtes linkes Märchen, das Elbir und andere Muslime geschickt aufgreifen, um die Islamisierung Deutschlands voranzutreiben und zugleich zu verharmlosen. Zudem ist der “Feind“-Begriff ein Kampfausdruck zur Verunsachlichung der öffentliche Diskussion um weitreichende kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen in diesem Land. Der Vorwurf der “Islamfeindlichkeit” ist eine Form von Zielmarkierung, mit der entsprechende Personen faktisch zum “Abstich” freigegeben werden. Umso schlimmer, wenn deutsche Politiker diese fundamentalistische Denkweise aus Blödheit oder eigener Pseudotoleranz-Besoffenheit übernehmen.

In diese Kategorie fällt auch Zimmermann: Er warf Stürzenberger – der stets explizit zwischen dem religiösen, spirituellen Islam und seiner weltliche Regeln einforderten politischen Ausprägung differenziert – absurderweise und hinterhältig vor, mit seiner Gruppe auf eine “Abschaffung der Religionsfreiheit“ abzuzielen und die “Menschenwürde” zu verletzten, „weil Muslime als Menschen zweiter Klasse angesehen werden“, und dies sei „verfassungsfeindlich“, schwafelte er und ergänzte, seiner Auffassung nach sei Stürzenbergers Betätigung nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Freilich hat Stürzenberger nie und nimmer jemals Muslime als Menschen zweiter Klasse bezeichnet; doch Beweise muss derjenige, der solche Anläufe heute vorbringt, in diesem Land natürlich nicht führen. Gutmenschen dürfen nach Belieben mit Dreck werfen und ihr Gift verspritzen, ohne sich verantworten zu müssen. Da macht es auch der Umstand nicht besser, dass Zimmermann großzügig ergänzte, dies rechtfertigte jedoch “in keiner Weise die Gewalt” gegen Stürzenberger. Irrtum: für die Klientel, bei der sich Zimmermann anbiedert, rechtfertigt dies eben Gewalt. Genau darum geht es.

Das aggressive Klima erst ermöglicht

Mit seinem hetzerischen Unsinn trägt Zimmermann – wie unzählige andere – zu einem Klima bei, in dem Mordanschläge wie in Mannheim erst geschehen können. Zudem behauptete er wahrheitswidrig, Stürzenberger werde vom bayrischen Verfassungsschutz immer noch als rechtsextrem klassifiziert – obwohl dieser im Bericht von 2023 nicht mehr aufgeführt ist, worauf Stürzenberger selbst hinwies und daran erinnerte, dass seine angebliche „verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ seit 2013 immer ausdrücklich als „außerhalb des Rechtextremismus“ definiert worden sei. Die „sachliche begründete und differenzierte Kritik“ von BPE lasse „selbst bei übelster Falschinterpretation“ keinen Spielraum mehr für eine Erwähnung im Verfassungsschutzbericht. Stürzenberger erwähnte auch, dass es Zimmermann gewesen sei, der zwei islamischen Vereinigungen kostenlos Grundstücke im Wert von 900.000 Euro (!) für den Bau von Moscheen überlassen und im vergangenen Herbst behauptet hatte, das die Sorgen Monheimer Bürger vor einer Asylbewerberunterkunft auf einem Schulgelände „unbegründet“ seien.

Leider werden auch diese völlig korrekten Hinweise Stürzenbergers abermals auf taube Ohren stoßen, so wie sein Martyrium ohnehin längst komplett aus den Medien verschwunden ist: Von Anfang an wurde sein Name in der Berichterstattung über den Mannheimer Anschlag möglichst nur am Rande erwähnt, er wurde ebenso halt- wie schamlos zum “Hetzer” und “Islamhasser” gestempelt (womit dem Mannheimer Mord-Afghanen nachträglich noch Tatentlastung verschafft wurde). Das Medieninteresse verlagerte sich dann auf den wenige Tage später verstorbenen Polizisten Laur. Georg Restle, der linksradikale “Chefredakteur” (besser: Hauptagitator) des WDR-Magazins „Monitor“, brachte es gar fertig, in einem Bericht über den Mannheimer Anschlag keinen einzigen Islamismus-Experten geschweige denn Stürzenberger selbst zu befragen; dafür kamen Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde zu Wort, die einen „ursprünglichen Islam“ wollen. Zudem hat es allein am ersten Wochenende der Fußball-Europameisterschaft derart viele Gewaltexzesse gegeben, dass die Mannheimer Ereignisse längst vergessen sind – obwohl Stürzenbergers Warnungen damit täglich, wenn nicht stündlich aufs Neue bestätigt werden.