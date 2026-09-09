Moral ist gut, Dividende ist besser: Wie deutsche Diplomatie funktioniert

Man muss den Mut von Außenminister Johann Wadephul einfach bewundern: Da kämpft ein Land seit Jahren um das schiere Überleben, verfeuert Munition an allen Fronten und bettelt in der Welt um Luftverteidigung – und der deutsche Chefdiplomat reist nach Kiew, um den Herrschaften dort erst einmal die Grundlagen solider schwäbischer Haushaltsführung zu erklären. Man stellt sich die Szene im Präsidentenpalast bildschön vor: Draußen heulen die Sirenen, drinnen präsentiert Wadephul die Excel-Tabelle: “Lieber Wolodymyr”, möchte man ihn raunen hören, “wir stehen natürlich felsenfest an eurer Seite. Für Freiheit, Demokratie und das Völkerrecht. Aber mal ganz ehrlich: Hast du eigentlich mal auf das Label deiner Haubitzen geschaut? Ist das etwa französisch?”

Es ist die hohe Kunst der christdemokratischen Außenpolitik, die uns hier offenbart wird. Warum langwierig über Friedensverhandlungen, Diplomatie oder strategische Auswege nachdenken, wenn man das Ganze doch viel eleganter als Konjunkturprogramm für den heimischen Maschinenbau aufziehen kann?

„No Support without Export“

Krieg ist schließlich erst dann ein richtiger Wertekrieg, wenn am Ende die Quartalszahlen von Rheinmetall stimmen. Dass Wadephul dieses Meisterwerk der Diplomatie ausgerechnet im Podcast von “Bild”-Vize Paul Ronzheimer platzieren musste, unterstreicht die historische Tragweite. Dem deutschen Steuerzahler – also jenem Bürger, dem man sonst bei jedem Panzerkauf erklärt, es gehe um die Rettung des Abendlandes – muss man schließlich reinen Wein einschenken: Nächstenliebe gibt es bei uns nicht auf Pump!

Und wenn wir schon die europäische Friedensordnung auf dem Schlachtfeld verteidigen lassen, dann bitte mit ordnungsgemäß in Niedersachsen gefertigter Munition. Rabattmarken gibt es ab einer Bestellung von 100 Leopard-Panzern. Zugreifen!

Reklamationsabteilung statt Friedensinitiative

Besonders charmant ist der Wink mit dem Zaunpfahl gen Kiew: “Wir haben die ukrainische Regierung gebeten, das zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass es besser wird.” Wohl dem, der solche Freunde hat. Wer braucht schon Friedensinitiativen oder diplomatische Kanäle nach Moskau, wenn man stattdessen eine Reklamationsabteilung für ukrainische Beschaffungsmaßnahmen einrichten kann?

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Frieden durch Frieden? Viel zu altmodisch! Die neue Leitlinie deutscher Diplomatie lautet kurz und bündig: Kaufen statt Handeln! Wenn die Waffen schweigen, bevor alle Auftragsbücher abgearbeitet sind, wäre dem deutschen Steuerzahler schließlich beim besten Willen nicht mehr zu vermitteln, wofür das alles gut war…