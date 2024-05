Moralischer Kollaps an deutschen Hochschulen

Die Vorfälle der letzten Tage, mit den Universitäts-Besetzungen durch linke Judenhasser einerseits und dem vom politisch-medialen Komplex künstlich aufgeblasenen Pseudo-Skandal um das vermeintlich „rassistische“ Gröl-Video einer Handvoll betrunkener Jugendlicher auf Sylt andererseits, wirft wieder einmal ein entlarvendes Schlaglicht auf die Verlogenheit und Doppelmoral der „Eliten“ in diesem Land. Geraldine Rauch, die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, hat nun offiziell zugebenen, auf Twitter antisemitische Inhalte, unter anderem eine Abbildung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu mit Hakenkreuzen, gelikt zu haben. Als dies bekannt wurde, war Rauch einen Tag lang komplett abgetaucht. Nun rang sie sich das lahme Eingeständnis ab, ihre so signalisierte Zustimmung sei ein „Fehler“ gewesen, verbunden mit der nachgerade ridikülen Behauptung, das Netanjahu-Bild mit den Hakenkreuzen „tatsächlich nicht genauer betrachtet“ zu haben. Das ist natürlich Unsinn (und mutet sogar noch unglaubwürdiger an als die erbärmlichen Ausflüchte von Antonio Rüdiger 2020, er habe seine pro-islamistischen Likes nach der bestialischen Köpfung des französischen Lehrers Samuel Paty nicht näher hinterfragt).

Die dezidiert linke Rauch, unter deren Ägide die TU zu einer woken Vorhölle umgebaut wurde und die wiederholt Professoren, die für die Freiheit der Wissenschaft eintraten, öffentlich diffamiert hat, die schon äußerlich wie eine Linksautonome auftritt und offenbar überhaupt keinen Respekt und Gespür für die Würde ihres Amtes hat, wusste natürlich ganz genau, was sie hier mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung bedachte. Denn ausgerechnet in dem linken geistigen Milieu, dem auch diese personifizierte Neuauflage des hässlichen Deutschen entsprang, ist es seit langem gang und gäbe, den jüdischen Staat mit Nazi-Deutschland gleichzusetzen (oder inflationär mit Begriffen wie “Faschismus“, kriminell okkupiertem “Lebensraum” die Siedlungspolitik und “Völkermord” um sich zu werfen, um unterbewusst so auf ganz ähnliche Weise eine NS-Entlastungsapologetik zu verbalisieren, die ihre “Erbschuld” abtragen hilft, wie dies Geschichtsrevisionisten der extremen Rechten ganz offen tun).

Rücktritt? Ach was!

Das TU-Präsidium hatte von einem „inakzeptablen Fehler“ gesprochen und die übliche Phrase abgespult, dass für Antisemitismus „an unserer Universität kein Platz sein darf“. Felix Klein, der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, kritisierte: „Wie sollen jüdische Studierende einer Universitätspräsidentin ihre Sicherheit anvertrauen, wenn diese Aussagen liked, die genau den Antisemitismus wiedergeben, wegen dessen viele Hochschulen eben keine sicheren Orte für Jüdinnen und Juden mehr sind?“ Doch Rauch ficht das natürlich nicht an. Wie im heutigen Deutschland üblich, denkt sie überhaupt nicht daran zurückzutreten; vielmehr kündigte sie an, bei künftigen Uni-Besetzungen durch Israel-Hasser „entsprechend handeln“ zu wollen. Dabei hatte sie vergangene Woche erst den Regierenden CDU-Bürgermeister Kai Wegner dafür verurteilt, dass er die Räumung der von Hamas-Sympathisanten besetzten Humboldt-Universität (HU) forderte.

Ihre Kollegin Julia von Blumenthal, HU-Präsidentin, konnte sich zu diesem Schritt nicht durchringen. Vielmehr verzichtete sie demonstrativ auf Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs und legte geradezu krampfhaft Wert darauf, „auch an der Seite derjenigen Studierenden zu stehen, mit denen mich weltanschaulich politisch sehr wenig verbindet“. Auch eine Dozentin der HU hatte zur Unterstützung der Besetzung aufgerufen. Während Antisemitin aller Couleur also ungestört und mit offener oder klammheimlicher Unterstützung von Universitätsleitungen ihr Unwesen treiben dürfen, kann hingegen eine Studentin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg von so viel Solidarität nur träumen: Wegen ihrer Beteiligung an dem Sylt-Video muss sie mit ihrer Exmatrikulation rechnen, nachdem sie bereits von der Teilnahme an Lehrbetrieb ausgeschlossen wurde.

Auf der richtigen Seite

HAW-Präsidentin Ute Lohrentz überschlug sich hier mit zur Schau getragener Empörung über das angeblich so unerträgliche Gebaren der jungen Frau. „Hätte die Dame im Video also die Vernichtung Israels gegrölt, hätte sie wohl ein Stipendium erhalten, statt von der Uni zu fliegen“, kommentierte Johannes Winkel, der Vorsitzende der Jungen Union, mit galliger, aber treffender Ironie. Es ist ganz typisch für die widerliche Heuchelei hierzulande, dass individuelles Fehlverhalten, bei dem es keinen politischen Hintergrund gab, gnadenlos bestraft wird, während fanatische und gefährliche Überzeugungstäter aber ungeschoren davonkommen, wenn sie nur auf der „richtigen“ Seite stehen.

Und was noch auf einer ganz anderen Ebene auffällt, wenn man alle diese fragwürdigen Aktionen ins Gerede gekommener deutscher Universitäten Revue passieren lässt: Blumenthal, Rauch, Lohrentz – es sind alles Frauen, die hier an der Spitze namhafter Unis stehen (und dort hinsichtlich Charakter und Format völlig fehl am Platze sind, wie sich nun zeigte). Da drängt sich doch nicht nur die Frage auf, ob es eigentlich in diesem überquotierten Gesinnungsstaat überhaupt noch männliches Führungspersonal im akademischen Betrieb gibt oder geben darf, sondern nach welchen politischen Kriterien hier die Hochschulleitungen besetzt werden. Böse Zungen unterstellen bereits, es läge am weiblichen Naturell, dass die Uni-Präsidentinnen zu weich seien, um die eigentlich dringend gebotenen harten Entscheidungen gegen gefährliche Mobs zu treffen, weshalb sie dann umso drakonischer gegen wehrlose Außenseiter durchgreifen, wenn es um harmlose, dafür ideologisch umso mehr aufgeladene Einzelfälle geht – so wie etwa bei der menschenverachtenden Diskriminierung der Biologin Marie-Luise Vollbrecht eben an der HU oder wie eben jetzt im Fall Sylt an der HAW. Vielleicht hilft da ja nur noch die Berufung von non-Binären Zwitterwesen.