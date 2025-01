Moralischer Narzismus im Endstadium: Deutschland versinkt in Blut und Terror, und sie demonstrieren gegen rechts

Im Flaggschiff der deutschen Nachrichtenportale, der ARD-“Tagesschau“, wurde gestern Abend wieder ein solcher Propagandaschrott verbreitet, dass uns dafür eigentlich ein Schmerzensgeld winken müssten, uns aber ganz sicher keine Rundfunkgebühren kosten dürfte. Themen: Das Unrecht im Nahen Osten, dann natürlich die Demos in deutschen Städten “gegen rechts”, die ja reflexartig nach jeder Ermordung

Unschuldiger durch psychisch gestörte Zuwanderer stattfinden – gerade so, als wären es “Biodeutsche” und “Nazis” gewesen, die in den letzten Jahren regelmäßig gemessert und vergewaltigt hätten.

Dann noch die Ernennung des amerikanischen Verteidigungsministers Pete Hegseth, der zwar ein Kriegsveteran ist, aber noch nie eine Behörde geführt habe, und der bekloppte Trump als Oberbefehlshaber… Klar, da waren hier bei uns mit der Genossin Christiane Lambrechts, davor Annegret Kramp-Karrenbauer und Uschi von der Leyen natürlich sprichwörtlich ganz andere Kaliber an der Spitze der Bundeswehr! Echte Kriegsheldinnen halt… mehr braucht man über diese “Tagesschau” gar nicht zu erwähnen. Du hältst doch diesen ganzen verqueren Mist im Kopf nicht mehr aus. Aber doch, halt: Am Schluss gab’s noch einen Kurzbericht über ein Opernhaus in Syrien. Brandaktuell… Kultur in Damaskus!

Real existierender Irrsinn

Ich frage für einen Freund: Könnten nicht Bayern, Baden-Württemberg, die Schweiz und Österreich ein eigenes Land bilden? Die Grünen in Baden-Württemberg könnten dann ja nach Hessen auswandern und dort beim Aufbau von “Berührungsräumen” in Kindergärten zwecks Frühsexualisierung mithelfen! Dieses Land ist dem real existierenden Irrsinn anheim gefallen.. Ich verstehe ja, dass die links-rot-grüne Phalanx in Politik, Behörden, Verbänden, NGOs und so weiter begriffen hat, dass ein Fall der Brandmauer sie von den mehr oder weniger fetten Futtertrögen fernhalten könnte. Aber, Freunde: Im Leben dreht sich der Wind schon mal!

Und eines noch an die Adresse der ach so coolen und toleranten Allesversteher: lch bete immer noch dafür, dass nicht eines Tages ihr es seid, die die kalte Hand Eures toten Kindes halten müsst. Eure Kinder oder Enkelkinder können nämlich rein gar nichts dafür, dass Ihr dem ganzen traurigen Elend in diesem Land seit langer Zeit Vorschub leistet.