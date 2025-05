Morgenvisite im Irrenhaus

Gerade komme ich von der Morgenvisite im deutschen Irrenhaus zurück und erlaube mir zu berichten, wie sich der allgemeine Krankheitsverlauf in der Anstalt entwickelt und wo möglicherweise Genesungsfortschritte zu verzeichnen sind. Begonnen haben wir heute morgen mit dem Besuch der Station 23: Dort ist die Selbsthilfegruppe des Landes Berlin untergebracht. Die Patienten dieser Gruppe wurden trotz langer Verweildauer in unserer Einrichtung zum Tragen von Namensschildern ermuntert, da sich zum Beispiel kaum jemand an den Namen des Nicht-Regierenden Bürgermeisters oder der Senatorin für das marode Berliner Bildungssystem erinnert.

Am 8. Mai diesen Jahres allerdings lief besagte Berliner Therapiegruppe wieder zu großer Form auf: Weil Berlin nach Ansicht der Gewerkschaftsleitung zu wenige Feiertage hat, hatte man kurzerhand diesen Tag, den 8. Mai, den Tag der bedingungslosen deutschen Kapitulation, zum Feiertag erklärt. In Berlin – und nur in Berlin. Was hat die Klinikleitung zuvor nicht alles versucht, die Berliner Selbsthilfegruppe davon zu überzeugen, daß es doch unter normalen Menschen etwas ungewöhnlich sei, den Tag der eigenen desaströsen Totalniederlage zu feiern! Mittels Videoanimation und diversen Rollenspielen wurde den Patienten verdeutlicht, wie seltsam es doch ankäme wenn der FC Bayern fürderhin jedes verlorene Spiel mit einer Konfettiparade durch die Münchener Innenstadt feierte, oder die USA den Überfall von Pearl Harbour als Tag der Befreiung von überflüssigen Schachtschiffen.

Doch es war nichts zu machen: die Patienten der Station 23 führten demgegenüber immer wieder ins Feld, dass schließlich doch so mancher Verlierer auch einmal als Sieger dastünde – wie ihr Genosse Lars Klingbeil zum Beispiel – und beendeten jede Diskussion mit lautem Topfschlagen und einem Refrain, der frei nach den Worten noch amtierenden Außenministers Wadephul in etwa so lautete: “Russland wird immer ein Feind für uns bleiben.” Und so konnte das „Feiern auf Berlinisch“ seinen Fortgang nehmen: Es begann mit dem flächendeckenden Aushang von Verboten der Polizeibehörde – denn feiern dürfen sollten nur die Richtigen. Also wurden alle Hinweise auf alles Russische verboten, russische Fahnen konfisziert, Taschen durchsucht; sogar russische Uniform-Mützen aus den Tagen des Einmarsches der russischen Armee mußten am Eingang hinterlegt werden. Erlaubt waren demgegenüber ukrainische Flaggen in jeder Ausführung:

Ein kleine Katastrophe verursachte übrigens das Verbot, die Buchstaben Y und Z zu benutzen. Die im rudimentären Berliner Alphabet noch verbliebene Anzahl von Buchstaben wurde so um glatte 50 Prozent vermindert. Das erinnert übrigens unweigerlich an die Heldentat des Herforder Landrats im April des Jahres 2022: Nachdem es den dort tätigen Verwaltungshelden aus technischen Gründen nicht möglich war, zwischen dem Mittagsdessert in der Kantine und dem nachmittäglichen Bürokaffe bis in die vordersten Schützengräben der ukrainischen Front vorzurobben, wählten sie stattdessen den weitaus gefährlicheren nachfolgenderen Weg, um ihre soldatischen Tugenden unter Beweis zu stellen:

Pflegepersonal und ärztliche Leitung unserer Anstalt sind überhaupt immer wieder aufs Neue überrascht, wie hoch die Insassen insbesondere der geschlossenen Abteilung den Stellenwert der Wehrtüchtigkeit einschätzen: 50 Prozent der Deutschen sind der Ansicht, dass Deutschland “kriegstüchtig” gemacht werden müsse, während nur 31 Prozent dies ablehnen. Dem persönlichen Einsatz mit der Waffe in der Hand steht allerdings entgegen, dass Montags bis Samstags von 8 bis 13 Uhr seitens der Anstaltsleitung jeweils Physiotherapie und Rollenspiele angesetzt sind, wie zum Beispiel Staatsbesuche, Parteitage oder Kriegsdemonstrationen: Tut uns leid, Terminprobleme, Sie müssen das verstehen… Und das ist wohl der Grund, warum laut derselben Umfrage unter den Insassen nur 29 Prozent der Deutschen bereit wären, ihr Land mit der Waffe selbst zu verteidigen, während dies für 54 Prozent eher nicht in Frage käme.

Die nächste Station unserer Morgenvisite war diesmal eine unserer anstaltseigenen Lerngruppen, die sich seit der letzten Bundestagswahl eines wachsenden Zulaufs erfreuen: In dieser von den “Omas gegen Recht” geförderten Einrichtung können Anstaltsinsassen einen qualifizierenden Abschluß erwerben, der sie zwar nicht für einen Beruf, aber um so mehr auf eine vielversprechende Karriere in Partei und Politik qualifiziert. Die Benotung erfolgt daher auch nicht nach der im wahren Leben geltenden Schulnotenskala, sondern der nach unten offenen Habeck-Skala. Nachfolgend ein Beispiel aus der letztjährigen Abschlussklausur des Leistungskurses für Wahlbetrug: Gefordert war hier (unter Berechnung ohne Hilfsmittel) die Antwort auf die folgende Frage: “Welches Versprechen gibt Fritze Merz an Tag 22 nach der Wahl ab?” Die korrekte Antwort lautet natürlich: Versprechen A.

Anstaltsleitung scheut weder Kosten noch Mühen

Hierauf schloss sich die folgende Frage an: “An welchem nächstmöglichen Tag wird Fritze Merz behaupten, er hätte niemals das Versprechen A gegeben, sondern das glatte Gegenteil, nämlich Versprechen B?“ Auch hier war die Berechnung ohne Hilfsmittel vorgegeben. Die Antwort ist ebenfalls nicht allzu schwer zu erraten, sie lautet natürlich: am 23. Tag. Immerhin wussten sie 12 Prozent der Insassen. Ganz anders hingegen sah das Ergebnis bei folgender Klausuraufgabe aus: “Warum ist die angegebene Rechenvorschrift erst ab 13:00 Uhr MEZ anwendbar?” Hier war folgende Antwort korrekt: “Um 8 Uhr bittet Fritze Merz um einen Termin beim Hausmeister der SPD-Zentrale, um zu horchen, mit welchem Bein Lars Klingbeil an diesem Morgen zuerst aufgestanden ist. Von 9 bis 11 Uhr wird der Preis für die Zustimmung der Grünen ausgehandelt. Bis 12.30 Uhr muß dann noch die (mehrfach umbenannte) SED ausbezahlt werden. Außerdem sind noch die abends zuvor eingetroffenen neuesten Austrittszahlen langjähriger CDU-Mitglieder abzuwarten und diese vor der Veröffentlichung durch 10 zu teilen.” Bei dieser Klausuraufgabe stieg die Zahl der korrekten Antworten auf sage und schreibe 98 Prozent der Prüfungsteilnehmer; immerhin: eine unverzichtbare Qualifikation und wichtiger Schritt auf dem Weg in ein Ministeramt!

Um die Patienten auf ein Leben abseits vom Leben in der Politik einzustimmen, scheut die Anstaltsleitung übrigens weder Kosten noch Mühen, von Zeit zu Zeit prominente Gastredner einzuladen. Es ist daran gedacht, als nächsten Referenten Alexander Dobrindt anzufragen. Diesem wurde immerhin der missglückten, weil von der SPD noch rechtzeitigen verbotenen Sicherung der deutschen Grenzen doch noch das so sehnlich herbeigesehnte Feldherrenglück zuteil – nämlich ein Königreich auf deutschen Boden zu Fall gebracht zu haben!

Denn es ist natürlich ganz klar: Von dieser Spielzeugmonarchie und nicht von messermordenden Asylbewerbern geht die wahre Gefahr für die Menschen in diesem Irrenhaus aus! Seitdem zittern nun hunderte von Faschingsprinzen und Weinköniginnen der Republik – sofern sie nicht bereits in der Politik Unterschlupf gefunden haben – ebenfalls um ihre Freiheit:

Also, wenn Sie mich fragen (aber das ist nur meine ebenso unmaßgebliche wie ganz persönliche Ansicht): Wenn ich beispielsweise zu wählen hätte zwischen einem von schmarotzenden Taugenichtsen und gewerbsmäßigen Betrügern geführten Staat einerseits und einer aufgeklärten Monarchie andererseits – ich würde ja die Monarchie wählen.

Ach ja, unmittelbar nach der Morgenvisite hatten wir unsere wöchentlich stattfindende Personalversammlung. Dabei wurde ein Presseartikel verlesen: Der Verfassungsschutz behauptet in seinem inzwischen weltweit als Lachnummer gehandelten Gutachten, Vergleiche der Bundesrepublik mit der DDR oder dem NS-Regime seien rechtsextremistisch, weil Diktaturvergleiche als verfassungsfeindlich gelten. Spontan wurde daraufhin eine einstimmig angenommene Resolution der Anwesenden entworfen; sie umfasst nur vier Worte: Ihr könnt uns mal!