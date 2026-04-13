Mündigkeit unter Vormundschaft

Das Wort „Mündigkeit“ gehört zu den großen deutschen Selbstbeschreibungen. Es klingt nach Kant, nach Aufklärung, nach dem Versprechen, dass der Bürger nicht Objekt staatlicher Fürsorge ist, sondern Subjekt politischer Freiheit. Gerade deshalb ist es bemerkenswert, wenn der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier im “Welt”-Interview konstatiert, es gebe eine „schleichende Entmündigung der Bürger“ und eine Form von „betreutem Denken“, die sich in Programmen, Institutionen und Sprachregelungen ausdrücke. Der 82jährige Staatsrechtler beschreibt damit kein Randphänomen, sondern einen Struktur-wandel: Der Staat trete zunehmend als „Fürsorgender und Wohltäter“ auf und schränke dadurch – oft ohne böse Absicht – die freiheitliche Entfaltung immer weiter ein. Papier setzt die Diagnose an der Wurzel an: Hauptzweck des Staates sei die Gewährleistung individueller Freiheit – faktisch werde er aber immer stärker als Garant von „Sicherheit im weitesten Sinne“ verstanden.

Diese Verschiebung ist kulturgeschichtlich gravierend. Denn „Sicherheit“ ist unbegrenzt dehnbar: Gesundheit, Klima, Sprache, Emotionen, digitale „Hygiene“, „Resilienz“. Wo Sicherheit zum Leitbegriff wird, wird Freiheit schnell als Störfaktor erlebt – als Risiko, das man verwalten muss. Damit rückt eine neue Anthropologie in den Mittelpunkt: der Bürger nicht als verantwortlicher Akteur, sondern als zu betreuende Bevölkerung. Papier formuliert das scharf: Der Souverän werde „nicht als Gesamtheit freier, selbstbestimmter Bürger“ gesehen, sondern als „mit Vorsorge zu bedenkende, auch in gewisser Weise noch zu erziehende Bevölkerung“. Das ist der Ton einer Vormundschaftsordnung. Nicht diktatorisch, nicht offen repressiv – aber pädagogisch, therapeutisch, lenkend.

„Unsere Demokratie™“ als pädagogische Besitzformel

Zu den wichtigsten Indikatoren zählt Papier die Sprache: Den Bürgern werde nahegelegt, was sie unter „unserer Demokratie™“ zu verstehen hätten. Hinter dieser scheinbar harmlosen Vokabel steckt ein Mechanismus: „Unsere“ ist hier possessiv gemeint, markiert also Besitz und Zugehörigkeit. Wer die Deutungshoheit über „unsere Demokratie™“ beansprucht, kann Abweichung nicht nur als Irrtum, sondern als illegitim darstellen – als „gegen“ das Eigene. So entsteht Meinungseinhegung auch ohne offenes Verbot: Man muss nicht mehr argumentativ widerlegen, es genügt, moralisch zu etikettieren. Papier spricht ausdrücklich von einem begrenzten Meinungskorridor und warnt vor Einschüchterungseffekten – etwa wenn mit „Trusted Flaggers“ oder quasi-öffentlicher Medienkontrolle gearbeitet werde. Das ist die moderne Form der Disziplinierung: nicht Zensur durch den Staat im klassischen Sinn, sondern Vorfeldkontrolle durch staatlich begünstigte oder geförderte Strukturen, flankiert von Meldeportalen, Kampagnen, Stigmatisierung. Das Ergebnis ist nicht Wahrheit, sondern Konformität – und Konformität ist der Feind der Mündigkeit.

Hier drängt sich die historische Parallele auf, die in Debatten und Social-Media-Diskussionen regelmäßig auftaucht: die DDR und ihr Missbrauch von Mündigkeitsrhetorik. Auch die DDR sprach gern vom „mündigen Bürger“, meinte aber den politisch erzogenen, ideologisch korrekten, sozialistisch disziplinierten Menschen. „Mündigkeit“ war dort kein Recht auf eigenen Verstand, sondern ein Erziehungsziel: Der Bürger sollte „richtig“ denken, nicht frei denken. Darum wurde während der Wende die Formel zum geflügelten Wort: endlich echte Mündigkeit.

“Erziehung” des Bürgers?

Natürlich ist die Bundesrepublik keine DDR. Der Vergleich wäre platt, wenn man ihn als Gleichsetzung benutzt. Als Warnung vor begrifflicher Verdrehung ist er jedoch treffend: Wenn demokratische Institutionen anfangen, Bürger zu “erziehen”, wenn das Gemeinwesen in Programme der „Demokratisierung“ investiert, die den Souverän pädagogisch bearbeiten, dann nähert sich die Demokratie einer Rolle, die Papier als „Vormund eines zu betreuenden Mündels“ beschreibt. Genau das hat parallel dazu der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz in der “Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung” als “Erfahrungsvorlauf” der Ostdeutschen “im Erkennen der Fragwürdigkeit demokratischer Strukturen und im Erleben autoritärer und manipulativer Macht” benannt.

Deshalb könnten sie auch “als eine Art Avantgarde des Demokratieschutzes verstanden werden. Ostdeutsche kennen die Lügen und Tricks einer nur behaupteten und nicht wirklich geleb-ten Demokratie.” Genau das ist der DDR-Reflex: Nicht die Herrschaft ist rechenschaftspflichtig, sondern der Bürger wird zum Objekt der politischen Hygiene. “Damit werden ostdeutsche Erfahrungen zum zweiten Mal geplagt von Unterdrückung, Verführung, Irrtum und Enttäuschung. Zuerst durch die Illusion von Frieden und Sozialismus in der DDR, und danach durch die verlogene Freiheit und Demokratie des Westens”, resigniert Maaz.

“Kommissionitis”: Mündigkeit ohne Entscheidungsmacht

Der entscheidende Unterschied ist nur der Stil: Heute erfolgt die Disziplinierung meist nicht mit Polizeirecht und Parteibeschlüssen, sondern mit Förderlogik, Kommunikationsmacht, Algorithmusdruck und moralischer Ausgrenzung. Das Ergebnis kann dennoch ähnlich wirken: Selbstzensur, Konformitätsdruck, Angst vor sozialer oder beruflicher Sanktion. Papier koppelt diese Entmündigung an ein zweites Phänomen: die Auslagerung politischer Entscheidungen in Gremien. Er spricht von „Kommissionitis“ und nennt das „verweigerte Staatsführung“: Nicht Erkenntnisdefizite seien das Problem, sondern Umsetzungsdefizite – dennoch flüchte Politik in Sachverständigenrunden ohne demokratische Legitimation.

Auch das trifft den Begriff der Mündigkeit ins Mark: Denn Mündigkeit heißt nicht nur, sich eine Meinung zu bilden, sondern dass diese Meinung politisch wirksam werden kann. Wenn wesentliche Weichenstellungen in Kommissionen verlagert werden, wird der Bürger zum Zuschauer eines Verwaltungsstaats, der sich „wissenschaftlich“ legitimiert, aber demokratisch ausdünnt. Man darf dann noch reden – aber immer weniger entscheiden.

Papier erinnert – als CSU-Mitglied! – an einen klassischen Satz, den man konservativ zuspitzen kann: Freiheit sei nicht „Spaß und Vergnügen“, sondern der andere Name der Freiheit sei „Verantwortlichkeit“ – für Staat, Verfassung, Gemeinwohl, aber auch Selbstverantwortlichkeit. Das ist der Punkt, an dem konservative Theorie und liberale Verfassungslehre zusammenfallen: Mündigkeit ist nicht Konsumfreiheit, sondern die Fähigkeit und Pflicht, Freiheit verantwortlich zu gebrauchen.

Verantwortung statt Betreuung

Doch genau diese Verantwortlichkeit wird unterminiert, wenn der Staat sich als allzuständiger Fürsorger versteht – mit Ernährungstipps, Bewegungslenkung, kulturellen Vorgaben, und einem moralischen Raster dessen, was man „sehen und hören“ solle. Wer Bürger wie Kinder behandelt, bekommt am Ende kindliche Bürger: Anspruchsvoll, empfindlich, delegierend, nachtragend. Das ist nicht nur eine kulturelle Schieflage, sondern ein politisches Risiko. Papier liefert keine Parteipolitik, sondern eine Verfassungserinnerung: Der Staat ist Mittel zur Freiheit, nicht Erziehungsanstalt für richtige Gesinnung. Wo er zum Vormund wird, verliert die Demokratie ihren inneren Sinn. Die DDR-Formel vom „mündigen Bürger“ war eine Propagandafolie, hinter der Kontrolle stand.

Die moderne westliche Variante ist subtiler: Sie heißt jetzt „Demokratieförderung“, „Hassbekämpfung“, „Schutz vor Desinformation“ – und endet oft in betreutem Denken.

Der Unterschied liegt im Grad, nicht im Prinzip. Wer Mündigkeit retten will, muss deshalb nicht neue Programme erfinden, sondern die alte Ordnung wieder ernst nehmen: Freiheit plus Verantwortung, Debatte statt Einhegung, Politik statt Kommissionitis – und ein Staat, der den Bürger nicht verwaltet, sondern ihm zutraut, erwachsen zu sein.