Multiverse-Studie stellt final klar: Die Corona-Maßnahmen waren nichts als politische Quacksalberei

Eine umfassende Multiverse-Analyse zur Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen, die von einem Forscherteam der US-Universitäten Stanford und Harvard durchgeführt wurde, bestätigt nun endgültig, dass es keinerlei valide wissenschaftliche Grundlage dafür gab, was den Menschen in aller Welt während der Corona-Hysterie angetan wurde. Auf Grundlage der epidemiologischen Daten aus 181 Ländern wurden rund 100.000 mögliche statistische Modelle zu den wichtigsten Indikatoren der Pandemie-Maßnahmen – wie etwa der Zugang zu Impfstoffen und Tests, die Maskenpflicht, arbiträre Schulschließungen, die Anzahl gemeldeter Corona-Infektionen und -Todesfälle sowie Informationen zur Gesamtsterblichkeit – analysiert. Die einzelnen Maßnahmen wurden dabei unter dem Aspekt ihrer evidenten (Nicht-)Wirksamkeit entweder als „geeignet“ (das heißt, strengere Maßnahmen korrelierten tatsächlich mit weniger infektionsbezogenen Erkrankungs- oder Todesfällen) oder als „ungeeignet“ (strengere Maßnahmen führten also sogar zu mehr Krankheiten und Todesfällen et cetera) klassifiziert.

Nun steht das – aus Sicht von “Wissenschafts-”, Politik- und Systemgläubigen mehr als ernüchternde – Ergebnis der Untersuchung fest: Tatsächlich ließ sich überhaupt kein Muster erkennen. Bei den verschiedenen angewandten Modellen ergaben sich 42 Prozent, die die Maßnahmen für „geeignet“ befanden, und 58 Prozent, die sie für „ungeeignet“ erachteten. Aus einer derartigen Streuung lässt sich nicht ansatzweise herausfiltern, ob es irgendeinen wissenschaftlichen Beweis für deren Nützlichkeit gab, womit wenn schon nicht die absolute Schädlichkeit, zumindest die absolute Unverhältnismäßigkeit der staatlichen Freiheitseinschränkungen und Interventionen feststeht. Vor allem das Mantra „Follow the Science“ ist damit endgültig ad absurdum geführt. Viereinhalb Jahre nach Beginn dieser globalen “Pandemie”-Psychose lässt sich nun klipp und klar konstatieren: Es gab schlicht und einfach keine wissenschaftliche Grundlage, die irgendetwas Brauchbares über sämtliche ergriffenen Maßnahmen aussagen.

Glatte Lügen

Dass alles durch „Studien“ belegt gewesen sei, erweist sich nun mehr denn je als glatte Lüge – weil es schlicht und einfach keine allgemeingültige Basis für die Erhebungen gab. Und zu alledem kommen noch die unzähligen katastrophalen Folgen der Maßnahmen hinzu – wie Impfnebenwirkungen, zahllose Unternehmenspleiten, psychische Erkrankungen bei Kindern und Erwachsenen sowie häusliche Gewalt durch die erzwungene Isolation, außerdem politische Polarisierung und zerstörte Beziehungen, das einsame Sterben von Menschen, denen der Besuch ihrer Familie verwehrt wurde, und vieles mehr. Alles deutet darauf hin, dass der Schaden, der durch die Corona-Beschränkungen verursacht wurde, ihren Nutzen und die behaupteten Gefahren, die von einem nachweislichen Allerweltsvirus ausgingen (dessen Gefährlichkeit die zahlreicher früherer saisonaler Atemwegsinfektionen zu keinem Zeitpunkt übertraf, im Gegenteil), um ein Vielfaches überstiegen.

Desungeachtet wandte man völlig aus der Luft gegriffene Methoden an, über deren Nutzen bestenfalls spekuliert werden konnte, und richtete in einem historischen beispiellosen Alarmmissbrauch damit Schäden an, vor denen früh gewann wurde, da sie bereits vorher absehbar und bestens dokumentiert waren. „Wissenschaftlich“ war also nur erwiesen, was mit Sicherheit dabei herauskommen würde, wenn man Menschen isoliert, verängstigt und gegeneinander aufhetzt.

Unwissenschaftlicher Aktionismus

Derartige unabhängige Aufarbeitungen und Feldforschungen, wie sie aktuell in den USA und anderen Staaten durchgeführt werden, sind natürlcih in einem Deutschland, in dem sämtliche Institutionen direkt oder indirekt auf die Politik und damit die Regierung oder die sie kontrollierenden Parteien ausgerichtet sind, undenkbar – zumal die Haupttäter von damals nach wie vor am Ruder sind, von der Spitze des Gesundheitsministeriums abwärts. Die Erkenntnisse der US-Studie bestätigen überdies praktisch alles, was auch die nunmehr völlig entschwärzten Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen: Dass nämlich autoritäre Politiker in ihrem Machtrausch willkürlich und im völligen Blindflug agierten. Obwohl die Experten des RKI selbst oftmals größte Bedenken hatten, ließen sie es zu und trugen mit, dass fachfremde Dilettanten wie Kanzleramtsminister Helge Braun und Gesundheitsminister Jens Spahn im Mai 2020 etwa den völlig aus der Luft gegriffenen “Inzidenzgrenzwert” von 50 festsetzen konnten, durch den in Landkreisen ab einer Anzahl von 50 positiven Coronatests pro 100.000 Einwohner ein “konsequentes Beschränkungskonzept“ umgesetzt werden musste.

Das RKI nickte diese grotesk willkürlichen und alle anderen teils wirkungslosen, teils kontraproduktiven Maßnahmen gegenüber der Öffentlichkeit ab – obwohl man dort nachweislich wusste, dass es sich um unwissenschaftlichen Aktionismus und politische Quacksalberei handelte, die durch nichts zu rechtfertigen waren. Die neue Multiverse-Studie, die parallel zu den geleakten Protokollen an die Öffentlichkeit gelangt ist, macht endgültig klar, dass die Corona-Beschränkungen nichts weiter als Akte reinster politischer Machtanmaßung waren, die sich zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise auf eine seriöse wissenschaftliche Grundlage stützen konnten. Wann wegen dieses und anderer Skandal im Kontext des Jahrhundertverbrechens dieser Fake-Pandemie endlich Handschellen klicken und politisch Köpfe rollen, steht indes in den Sternen.