Musk greift nach den Sternen – Deutschland nach Subventionen

In Amerika ist gerade wieder Geschichte geschrieben worden – und zwar nicht in irgendeinem Ausschuss, sondern dort, wo sie am sichtbarsten und wirkungsvollsten geschrieben wird: Auf einem Raketenstartplatz, der neuerdings auch Raketenlandeplatz ist. Elon Musk hat zum ersten Mal eine vollständige Landung dieser Art demonstriert: Präzise, wiederverwendbar, Hightech bis in die letzte Schraube – während Tausende jubelten, weil sie von früher noch wissen, wie Fortschritt klingt und aussieht. Jeder böse SUV-fahrende Ami vor Ort hat in diesem Moment mehr von Innovation, Kapitalismus und Moderne verstanden als die tribalistischen Moral-“Eliten“ hierzulande, die sich schon im Vorfeld über den „unintelligenten Milliardär“ lustig machen. Tatsächlich verdient Musk wohl die überschwänglichen Attribute, mit denen ihn seine Anhänger bedenken: Er ist der “Michelangelo der Neuzeit”, der “geile Leonardo”, der Jahrhundertvisionär unserer Zeit, der Dinge möglich macht, die vorher schlicht undenkbar waren: Tesla, SpaceX, Neuralink –, und die kleinen, verzagten Sozialneider, Mittelmäßigen, Unfähigen und Antifanten verstehen nicht einmal im Ansatz, wie sehr sie sich mit ihren Verrissen selbst beschämen, wenn sie Musk verhöhnen.

Und während in den USA kühne Menschheitsgeschichte geschrieben wird und der technische Fortschritt neue Knospen treibt, tagt im deutschen Salzgitter zeitgleich der “Stahlgipfel”, ein Krisen-Konvent, bei dem sich die Bundeswirtschaftsministerin, zwei Ministerpräsidenten und die IG Metall im Stillstand ergehen und sich jede Menge Verbandsfunktionäre um den Fördermitteltopf versammeln wie ein Wolfsrudel um die Beute. Man verhandelt diesmal über einen staatlich subventionierten Industriestrompreis, ausgeweitete Strompreiskompensation und verschärften Handelsschutz; also über nichts Substantielles, keine Strukturreformen oder echten Zukunftspläne, sondern ausschließlich über die Verwaltung des Elends und die nächste Runde des Bettelns. Natürlich geht es auch um Phantasmen wie “grünen Wasserstoff“, eine Sackgasse, die zwar nach Fortschritt klingt, aber für das genaue Gegenteil steht. Das ist alles, was heute noch aus der einstigen Ingenieurs- und Erfindergroßmacht Deutschland kommt: planwirtschaftliche ideologische Totgeburten.

Den grünen Schwindel schönreden

Die Salzgitter AG erhält dieses Jahr für ihr SALCOS-Projekt zur wasserstoffbasierten Stahlproduktion nun über 1,3 Milliarden Euro öffentlicher Mittel, – nachdem die ursprünglich bewilligte Milliarde im Februar 2026 noch einmal um 322 Millionen aufgestockt wurde. Ohne diese Subventionen wären dort längst die Lichter ausgegangen – denn der grüne Stahl kostet etwa das Doppelte des Weltmarktpreises und ist schlichtweg nicht konkurrenzfähig. Jeder weiß das. Jeder sieht das. Doch solange der Staat den Subventionstopf aufmacht, reden sich die davon profitierenden Konzerne den grünen Schwindel schön. Die Energiekosten bei der Stahlproduktion machen im Hochofen bis zu 40 Prozent aus; doch statt den Markt diese Energie effizient bereitstellen zu lassen und eine trag- wie auch wettbewerbsfähige Energieversorgung zu gewährleisten, hat man sich in überlagernden Interventionsspiralen verfangen, in denen klimapolitische Sonderkosten die Marktfähigkeit zernagen und Rettungssubventionen den unvermeidlichen Crash – wie auch die Enthüllung der wahren Kosten – maskieren.

Jedes zehnte deutsche Unternehmen hängt inzwischen am Fördermitteltropf; in den energieintensiven Branchen ist die Not besonders groß. Und genau dort wird am lautesten gebettelt, wo man am lautesten über Musk und die Amerikaner spottet. In Berlin herrschen passionierte Manichäer: Böse ist der Markt, gut ist alles, was mit Steuergeld begrünt werden soll – und die Hans-Böckler-Stiftung liefert prompt die vermeintliche Lösung: Gedeckelte Strom- und Wasserstoffpreise – dann erblüht das emissionsfreie Phantasialand! Derweil beklagt die Wirtschaftsvereinigung Stahl die längst nicht mehr wettbewerbsfähigen Energiepreise und globalen Überkapazitäten, und folgert selbstverständlich, dass weitere Entlastungen und staatliche Garantien nötig sind – also mehr vom Immergleichen. Deutschland ist längst zur DDR 2.0 mutiert, zum Subventionsstaat, in dem man wegen grüner Ideologie etwas produziert, das doppelt so teuer ist, und erst dann darüber nachdenkt, wie man die Schadfolgen irgendwie substituieren und den Betrieb (samt der Illusion) am Leben halten kann.

Deutschland pflegt die Staatswirtschaft, die USA pflegen die freien Märkte

Während in Amerika Tausende jubeln, weil ein Privatunternehmer (!) wieder das Unmögliche möglich gemacht hat, versammelt sich hierzulande die Hohepriester des Korporatismus, um Steuergelder zu verteilen und die eigene Staatswirtschaft zu pflegen. Den Linken und die Dilettanten, die sich für besonders geistreich, für moralisch und intellektuell überlegen halten und dumpfe Ressentiments gegen all jene hegen, die aus eigener Kraft, risikofreudig und innovativ Erfolge zustande bringen, gilt Musk als ganz besonders provozierendes Feindbild. Wenn sie ihn nicht als Faschisten und Inbegriff des pervertierten Kapitalismus brandmarken, machen sich über ihn lustig – ihn, der wahre Geschichte schreibt. Gleichzeitig beweihräuchern sie ihr sterbendes Umverteilungssystem auf Gipfeln, wo nichts vorangebracht wird außer der Jagd nach dem nächsten Fördermitteltopf.

Werbung

Die Zeche zahlen am Ende all die, die an diesem Spiel nie teilnehmen durften – die Steuerzahler, die von Jobverlust bedrohten Industriearbeiter, und die Unternehmer –, während die Musik der Subventionen laut spielt und jeder nur darauf wartet, wer am Ende ohne Stuhl dasteht. In Amerika betreibt man reale Wirtschaftspolitik und lässt den Markt entscheiden. In Deutschland hingegen rührt man in der Subventionsscheiße und nennt das Transformation.