„Musk stiehlt“: Was darf Satire?

Mein wichtigster Eindruck aus Trumps Rede ist, dass die Demokraten moralisch völlig kaputt sind. Die Optik hätte nicht schlimmer sein können. Die Democat-Kongressabgeordneten sehen sich inzwischen dazu verbannt, mürrisch in der Schmollecke Schilder hochzuhalten, während Trump das Chaos aufräumt, das sie über Jahre angerichtet haben. Sie weigerten sich bei Trumps Ansprache im Kongress vorletzte Nacht sogar, für die amerikanischen Bürger zu klatschen, die Trump geehrt hatte. Sie brachten es nicht über sich aufzustehen und für Stahlarbeiter, Bauern, die Mütter ermordeter Kinder oder einen jungen Mann mit einem Gehirntumor zu klatschen. Dafür aber sie waren bereit, für die Überweisung von Hunderten von Milliarden Dollar an die Ukraine zu klatschen.

Nach dem Motto “Haltet den Dieb“ hielten ausgerechnet die Demokraten, die für die schlimmste Verschwendung US-amerikanischer Steuergelder verantwortlich sind (Stichwort USAID), im Zustand völliger Verblödung Schilder mit der Aufschrift „Musk stiehlt“ hoch. Das tun die Leute, deren Veruntreuung und Verschwendung von Steuergeldern unter der Biden-Administration täglich mehr ans Licht kommt. Hingegen hat Elon Musks Behörde DOGE schon jetzt mehr als 100 Milliarden Dollar zur Einsparung identifiziert eingespart, die die abgewählte Regierung der Schilder-Halter veruntreuen und verschleudert wollten. Man möchte angesichts der Tatsachen fast meinen, sie fühlen sich persönlich bestohlen – weil sie ihre Finger nicht mehr ungeniert und ungestraft in den Dukatentopf stecken dürfen.

Bockig und antiamerikanisch

Was die Demokraten bei Trumps State of the Union Adress boten, war eine Schande. Diese abgehalfterten Figuren haben gezeigt, dass sie bereit sind, ihre Agenda über die Interessen des amerikanischen Volkes zu stellen. Das ist an ihrer Politik schon seit langem deutlich zu erkennen – aber gestern im Kongress konnte es jeder in Echtzeit sehen. Es hat den Demokraten auch nicht gerade geholfen, dass Trump sie alle vor der gesamten Nation und Weltöffentlichkeit als “Menschenhändler” bezeichnet hat – was wahrhaft “wild” ist. Ich bin gespannt, ob die Mainstream-Medien diese bislang eher untergegangene Anschuldigung Titulierung noch aufgreifen oder weiter ignorieren; wir werden sehen.

Trump und die Republikaner wirken kompetent, vernünftig, zielorientiert, professionell und proamerikanisch, während die Demokraten inkompetent, irrational, richtungslos, bockig und antiamerikanisch sind. Vorgestern Nacht haben die Demokraten der ganzen Welt bewiesen, dass sie politisch unseriös geworden sind. Sie sind eine Truppe, die nicht mehr zum Regieren geeignet ist. Diese Riege darf man nie wieder an die Macht lassen.

Besuchen Sie auch den persönlichen Blog des Autors!