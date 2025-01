Musk, Trump und Weidel: Die seltsame Sehnsucht nach disruptiver Veränderung

Angesichts einer zunehmend verrückt wirkenden politischen Gesamtsituation fällt es dem publizistischen Beobachter immer schwerer, überhaupt noch feste Bezugspunkte auszumachen, die zumindest eine gewisse Einordnung von Ereignissen ermöglichen. Ein diesem Zweck dienender Gegensatz begegnet uns in letzter Zeit häufiger. Dabei befindet sich auf der einen Seite der Denkansatz des sich selbst für demokratisch erklärenden „Mainstreams“, also eine langsam voranschreitende, auf Regeln und Institutionen basierende Politik. Auf der anderen Seite steht ein vornehmlich von Oppositionellen befürworteter Politikstil, der mit dem Attribut „disruptiv“ (umwälzend, einschneidend) belegt werden kann. In dieser Denkweise stehen charismatische Personen über den Institutionen, und der Regelbruch wird von einer Sünde zum einzig heilsamen Durchschlagen des legendären Gordischen Knotens. Auch wenn es sich hier wieder einmal um einen unbeholfenen – und teilweise sogar diffamierenden – Versuch der „Etablierten“ handelt, das aus ihrer Sicht rätselhafte Wesen der heutigen politischen Opposition irgendwie verstehen zu wollen, ist der Begriff der „Disruption“ aus meiner Sicht durchaus einer näheren Betrachtung würdig.

Seltsam wirkt dabei vor allem anderen, dass eine Sehnsucht nach disruptiven Veränderungen heute vor allem auf der rechten Seite des politischen Spektrums vorherrscht, obwohl dieser Ansatz schon dem Wortsinne nach dem Begriff „konservativ“ diametral widerspricht. Rechte haben eigentlich fast immer auf Stabilität und ein langsames organisches Wachstum von Strukturen gesetzt und Veränderungen um ihrer selbst willen genauso abgelehnt wie Revolutionen. Die beiden letzteren Dinge sind also originär links, aber die heutige Linke hat sich auf eine Verteidigung des status quo um fast jeden Preis mitsamt der zugehörigen Repression zurückgezogen. Vorgeblich geschieht dies zwar, um progressive Errungenschaften der Vergangenheit gegen einen rechten „Rollback“ zu schützen, aber das Ergebnis ist trotzdem ein spießiger, fast schon als reaktionär zu bezeichnender Konservatismus von links. Dem gegenüber steht ein geradezu revolutionärer Fortschritts- und Zukunftsglaube von rechts, der sich in diesen Tagen vielfach mit den Namen Elon Musk, Donald Trump und Alice Weidel verbindet. Es soll hier den Fragen nachgegangen werden, woher der mit diesen Personen verbundene Optimismus kommt und vor allem, auf welche konkreten Ziele er sich eigentlich richtet.

Musk ist mehr Globalist als die “globalen Eliten”

Beginnen wir mit Elon Musk, der in diesen Tagen immer mehr zur alles bestimmenden Figur aufsteigt. Musk ist geradezu der Prototyp eines modernen Cäsaren, der seine Herrschaft, wie es einst Oswald Spengler (1880-1936) vorhersagte, nicht mehr durch Abstammung oder Wahlen, sondern durch Geld und Medienmacht legitimiert. Auch ist er in der Praxis viel mehr „Globalist“ als jene nebulösen „globalen Eliten“, die als im Verborgenen wirkende Verschwörer durch die Gedankenwelt allzu vieler Oppositioneller geistern. Dennoch ist Musk keineswegs pauschal als negativ einzustufen. Er verkörpert vielmehr wie kaum ein anderer Zeitgenosse Spenglers Bild des nach Unendlichkeit strebenden, „faustischen“ Menschen des westlichen Kulturkreises. Mit seinem Hang zu Grenzüberschreitungen hat er es immerhin geschafft, nicht nur entgegen jeder Erwartung als Quereinsteiger in der Automobilindustrie Fuß zu fassen, sondern sogar im 21. Jahrhundert das Auto als fahrende Batterie und fahrenden Computer quasi neu zu erfinden. Musk scheint es zu gelingen, aus Horrorvisionen grüner „Transformationen“ wie Elektromobilität und Roboterautos plötzlich aufregende, marktfähige Produkte zu machen, welche die Erzeugnisse der kriselnden „klassischen“ Autofirmen des Westens weit in den Schatten stellen.

Noch weiter reichen Musks Raumfahrtvisionen, die immer schneller Gestalt annehmen. Raketenstarts, die vor Musk als ideales Mittel zur Geldverbrennung angesehen werden mussten, werden auf einmal derartig preiswert, dass – im Zusammenhang mit ebenfalls von Musk entwickelten Fähigkeiten zum Transport wirklich großer Nutzlasten durch den Weltraum – etwa Bergbau auf anderen Himmelskörpern nicht mehr nur als Science-Fiction, sondern als lohnendes Geschäft der Zukunft angesehen werden kann. Die schon in wenigen Jahren von Musk geplante bemannte Marsmission kann man zwar als überflüssig ansehen; dabei gerät aber in Vergessenheit, dass die Raumfahrt der 1950er und 1960er Jahre trotz einer schon damals geäußerten Kritik an ihrer praktischen Nutzlosigkeit großen Einfluss auf das Denken und Empfinden der damaligen Menschen ausübte. Der erste Satellit Sputnik (1957), Juri Gagarin als erster Mensch im Weltall (1961) und die erste bemannte Mondlandung (1969) wurden zu starken Symbolen eines Technik- und Zukunftsglaubens, der uns Menschen des westlichen Kulturkreises in der Folgezeit allzu sehr durch eine beständige Überbetonung von scheinbar unlösbaren Problemen ausgetrieben wurde.

Von Mars bis Meinungsfreiheit

Wenn uns Elon Musk mit seinem Sprung zum Mars diesen alten Optimismus wieder zurückgeben würde, könnte es zu einem Wandel der Grundeinstellung kommen, der vielleicht als ideelle Voraussetzung für praktische Problemlösungen unbedingt nötig wäre. Man sieht etwa bei den gegenwärtigen Kulturkämpfen um den menschengemachten Klimawandel und seine Bekämpfung, dass das Eingestehen von Grenzen der Technik und des Fortschritts für den westlichen, „faustischen“ Menschen eine kaum hinnehmbare Kränkung seiner Identität darstellt. Es führt also wohl kaum ein Weg um die Erkenntnis herum, dass diese Problematik – und auch andere – nicht durch Appelle zum Verzicht, sondern nur durch Technik gelöst werden kann. Hier könnte Elon Musk wirklich ein disruptiver Vorreiter von Entwicklungen sein, die möglicherweise für uns alle lebenswichtig sind.

Eine weitere bahnbrechende Leistung Musks war und ist die Übernahme der führenden Internet-Plattform Twitter, nun X, mit der nach dem totalitären Albtraum der Corona-Zeit die Meinungsfreiheit nahezu weltweit eine Renaissance erlebte. Man muss hier natürlich die Möglichkeit zu einer Manipulation der politischen Auseinandersetzung durch letztlich von Musk gesteuerte Algorithmen als Gefahr sehen, aber dies rechtfertigt in keiner Weise die jüngsten hysterischen Reaktionen des bundesdeutschen Establishments. Musk hat mit X wesentlich dazu beigetragen, dass 2024 die putschartigen, antidemokratischen Entwicklungen von 2020/21 in den USA wieder zurückgedreht wurden und am 20. Januar entgegen allen damaligen Erwartungen eine zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident beginnt. Damit sind wir beim zweiten Protagonisten disruptiver Politik angelangt. Trump verspricht uns ja nicht weniger als eine Revolution, welche die USA gegenüber ihrem heutigen Zustand völlig verändern würde. Eine massive Remigration soll die „Lateinamerikanisierung“ der USA nicht nur stoppen, sondern sogar zurückdrehen.

Aushöhlung staatlicher Substanz in den USA

Der Staat soll sehr viel schlanker werden und der wirtschaftlichen Freiheit des einzelnen mehr Raum lassen. Der endlose Ukraine-Krieg soll ein schnelles und gleichzeitig gerechtes Ende nehmen, und ganz nebenbei gibt es bei Wahrheitssuchern auf der ganzen Welt die Erwartung, dass endlich die Rätsel etwa um die Kennedy-Attentate der 1960er Jahre, den 11. September 2001 oder die Hintergründe der Corona-Krise aufgelöst und damit vielleicht große Teile des Bildes unserer jüngeren Vergangenheit verändert werden. Was von diesen Erwartungen realistisch ist, muss zum jetzigen Zeitpunkt offen bleiben. Es scheint aber klar zu sein, dass Trump mit seinem Kampf gegen den „Tiefen Staat“ genau jenen eingangs erwähnten Konflikt zwischen Disruption einerseits und auf Regeln und Institutionen basierender Politik andererseits auf die Spitze treiben wird. Ob er damit erfolgreich sein wird, und ob dies überhaupt als positiv angesehen werden kann, weiß man nicht. Vielleicht wird Trump ganz einfach daran scheitern, dass das Institutionengefüge der USA dem Land nicht aufgezwungen wurde, sondern in 250 Jahren Demokratie organisch gewachsen ist, sodass dessen Zerstörung nicht im Sinne einer Volksmehrheit sein könnte. Vielleicht ist aber auch der Frust über fortschreitende Verarmung und die Aushöhlung der staatlichen Substanz durch jahrzehntelange Überrüstung zum Zwecke einer höchst fragwürdigen Weltmachtpolitik schon derartig angewachsen, dass am Ende die US-Demokratie als dysfunktional verworfen und durch einen neo-monarchischen Cäsarismus im Sinne Oswald Spenglers ersetzt werden wird.

Es mag als gewagt erscheinen, neben den Giganten Musk und Trump ausgerechnet die AfD-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin Alice Weidel als dritte Figur einer disruptiven Trias zu sehen. In den letzten Tagen hat sich allerdings gezeigt, dass zwischen diesen dreien tatsächlich ein nennenswerter Zusammenhang besteht. Musk hat offen zugunsten der AfD in den deutschen Wahlkampf eingegriffen und sich gleichzeitig sehr abwertend über Vertreter unseres politischen Establishments geäußert. Unbestätigten Berichten zufolge ist nicht nur eine auf X übertragene Diskussion zwischen Musk und Weidel geplant, sondern die AfD-Politikerin soll auch als einzige Vertreterin der bundesdeutschen Politik an der Amtseinführung Donald Trumps in Washington teilnehmen.

Deutschland ist den Weltmächtigen alles andere als egal

Die Folgewirkungen solcher Ereignisse auf das Ergebnis der kommenden Bundestagswahl könnten kaum überschätzt werden und im Extremfall im Februar sogar zu einer Wiederholung von Trumps November-Triumph auf deutschem Boden führen. Daraus folgt aber eine überraschende Erkenntnis: Den wirklich Mächtigen dieser Welt ist Deutschland alles andere als egal. Man kann dies nämlich von Trump und Musk ohne weiteres auch auf Wladimir Putin übertragen, der im Internet seinen eigenen Propagandakrieg um die Köpfe und Herzen der Bundesbürger führt. Der Kontrast der Gegenwart zum Jahresbeginn 2024, als ein lächerlicher „Bauernaufstand“ und noch lächerlichere Massendemonstrationen „gegen rechts“ die politische Lage in unserem Land prägten, könnte kaum größer sein. So unwichtig und verloren, wie wir Deutschen uns allzu häufig selbst sehen, sind wir nämlich gar nicht.

Was die Repräsentanten der Weltmächte USA und Russland eigentlich mit Deutschland bezwecken, soll hier nicht erörtert werden, weil diese Frage mehr als genug Stoff für eine separate Analyse bietet. Eine andere Frage, was nämlich aus den Erfolgen disruptiver Politikansätze beim Publikum eigentlich für konkrete Handlungen folgen sollen, bleibt allerdings bei der AfD und Alice Weidel in einem noch viel größeren Maße offen als bei Donald Trump. Es wird zwar, gerade in Alternativmedien, häufig das Bild einer geradezu katastrophalen deutschen Gegenwart gezeichnet, die einen disruptiven, revolutionären Politikwechsel als einzige Möglichkeit zur Rettung erscheinen lässt. Auch Elon Musk hat diese Vorstellung jüngst auf X publikumswirksam bedient. Dennoch erscheint mir – ohne unzweifelhaft bestehende Probleme einfach „wegdiskutieren“ zu wollen – diese Katastrophisierung unserer Lage als fast schon grotesk übertrieben.

Totalblockade der politischen Vielfalt

Es gab etwa 2024 trotz zahlreicher entsprechender Prognosen keinen Einsatz von Nuklearwaffen, keine flächendeckenden und länger anhaltenden Stromausfälle, keinen Wirtschaftskollaps, keinen Finanzcrash und zum Glück auch kein Massensterben durch Corona-Impfungen. Trotz aller staatlichen Repression, die unbedingt kritisiert werden muss, hat sich auch die bundesdeutsche Demokratie als viel lebendiger erwiesen, als man es in den dunklen Corona-Jahren für möglich gehalten hätte. Die programmatische Bandbreite der Parteien, die sich im Februar zur Bundestagswahl stellen werden, ist so groß wie selten zuvor und schließt auch systemverändernde Ansätze mit ein. Dass diese politische Vielfalt leider erwartungsgemäß nach der Wahl in einer Totalblockade durch institutionalisierte Interessen genauso zermahlen werden wird wie zur Zeit der unseligen „Ampelkoalition“, steht auf einem anderen Blatt, aber ändert nichts am großen Spektrum von demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten für den Wähler. Was ebenso wie die Abschaffung der bundesdeutschen Demokratie in der Realität nicht auf der Tagesordnung steht, ist ein Bürgerkrieg zwischen Radikalislamisten und völkisch-rassistischen Rechtsextremen. Die Protagonisten eines solchen Zustandes stellen zwar mehr als vernachlässigbare „Einzelfälle“ dar, wie der jüngste Terroranschlag von Magdeburg und die Reaktionen darauf gezeigt haben. Sie sind jedoch weit davon entfernt, das Gesamtbild zu prägen, oder gar zur Gefahr für den Staat zu werden.

Noch ist es gerade der viel kritisierte Sozialstaat, der in unserem Land den inneren Frieden bewahrt. Aus demselben Grund ist auch die linke Hysterie um eine Wiederkehr der Zustände von 1932/33 völlig verfehlt. Für eine Wiederholung dieser unseligen Geschichte fehlt einfach in der Gegenwart eine Analogie zum damaligen Massenelend im Gefolge der Weltwirtschaftskrise nach 1929. Die im heutigen Deutschland weit verbreitete Sehnsucht nach disruptiven Veränderungen von rechts erscheint also als seltsam, da sie nur wenig Begründungen durch Tatsachen erfährt. Man muss ihre Ursache also eher auf der Ebene von Ideen und Einstellungen suchen. Hier kommen wir wieder auf den schon erwähnten Umstand zurück, dass wir als Menschen des westlichen Kulturkreises offenbar eine ins Unbegrenzte gerichtete Zukunftshoffnung brauchen, um sinnvoll und zufrieden leben zu können. Wenn Musk, Trump und Weidel uns diesen Optimismus irgendwie wieder zurückgeben können, dann hätten sie ohne Zweifel eine sehr große, positive Leistung vollbracht. Man muss aber auch die Risiken sehen: Die Forderung nach immer weiterem Wirtschaftswachstum innerhalb einer endlichen Welt führt schon heute zu ruinösen Folgen für Umwelt, Wirtschaft und vor allem für die geistige und körperliche Gesundheit der Menschen.

Scheitern der totalitären Beglückungspolitik

Der wilde Wunsch, die Fesseln eines zunehmend als repressiv und nicht mehr hilfreich empfundenen Staates abzuwerfen, kann in einem Katzenjammer enden. Der Antrieb, gleichsam auf einem Luxusliner die rauschende Party des Wachstums bis ins Unendliche zu verlängern, indem man einfach die überflüssig gewordenen Passagiere über Bord wirft, ist nicht sonderlich konstruktiv. Für eine solche Politik fehlen nüchtern betrachtet auch Mehrheiten, denn es lässt sich kaum etwas an der Tatsache ändern, dass die Mehrzahl der Menschen in diesem Land ganz oder teilweise von staatlichen Leistungen abhängig ist. Das gilt gerade für Gruppen wie Landwirte und niedergelassene Ärzte, die sich selbst publikumswirksam als „Rechtschaffene“ darstellen, aber in der Realität ohne staatliche Subventionen und Umverteilungsmechanismen nicht existenzfähig wären. Mir erscheint jedenfalls die Fortsetzung der Stabilität besser zu sein als eine Sehnsucht nach rechten Disruptionen, die bei näherer Betrachtung eine große Ähnlichkeit zu linksradikalem Revoluzzertum ohne jede klare Zielvorstellung aufweist.

Kommen wir zum Schluss noch auf den eigenartigen Umstand zu sprechen, dass sich disruptive Politikansätze nicht nur an den Rändern des politischen Spektrums finden, sondern auch im Mainstream. Der ganze sogenannte Great Reset war ja ein typisch disruptiver Versuch, durch eine gewaltige, schnelle Umwälzung der Verhältnisse die Klimakrise, die Finanzkrise und die Krise der globalisierten Wirtschaft auf einmal zu lösen. Anstatt einen weltweiten Glückszustand herbeizuführen, ist diese Politik grandios an ihrer praktischen Unmöglichkeit und vor allem an einem erklärten Willen der Menschen gescheitert, weiterhin als Menschen und nicht als transhumane Zombies zu leben. Der Versuch des Great Reset hat aber als Kollateralschaden einen ungeheuren Vertrauensverlust in die liberale Demokratie und ihre Institutionen hinterlassen, den nun Musk, Trump, Weidel und andere mit dem Ansatz einer neuen, diesmal auf das Gegenteil gerichteten Disruption beheben wollen. Dieser Ansatz ist, wie ich es hier gezeigt habe, keineswegs nur schlecht, aber man muss ihm gerade dann mit Skepsis begegnen, wenn man sich selbst als Konservativer versteht. Institutionen, allgemein akzeptierte Regeln und ein langsames, durchdachtes Vorgehen könnten sich auch in unserer Gegenwart gegenüber disruptiven, revolutionären Handlungsansätze als überlegen erweisen.