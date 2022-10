Musk und der Twitter-Schock: Deutschlands totalitäre Linksblase erzittert

Kaum hat der Viertelbillionär Elon Musk, nach einer gut sechsmonatigen Hängepartie, am Freitag offiziell die Leitung des Kurznachrichtendienstes Twitter übernommen, fürchten die Globalisten und linke Wahrheitswächter um den bevorzugtes Resonanzkörper ihrer Social-Media-Blase. Denn Musk will nicht nur die politischen Säuberungen der vergangenen Jahre rückgängig machen, um wieder so etwas wie echte Meinungsfreiheit auf der Plattform zu restituieren, sondern steht mit seiner Unangepasstheit auch für einen radikalen Liberalismus, für eine Art mentale „Blockfreiheit“ und für die respektlose Infragestellung vermeintlich unantastbarer linker Narrative. Kaum hatte der neue Boss das Sagen, leitete er den Kurswechsel ein: Es begann damit, dass Musk die komplette Konzernführung feuerte und teilweise vom Sicherheitsdienst aus der Unternehmenszentrale in San Francisco geleiten ließ.

Als nächstes kündigte er nicht nur die Rehabilitation von Opfern willkürlicher Twitter-Verbannungen an , sondern die Etablierung eines künftigen unabhängigen Gremiums, das über etwaige Verstöße und Maßnahmen bei umstrittenen Tweets oder Kanälen beraten soll, bevor diese verhängt werden. Für die links-woke Pseudoelite aus Politikern, Journalisten und „Aktivisten“, die Twitter als ihren exklusiven Tummelplatz betrachtet, auf dem sie – mit Unterstützung der bisherigen Firmenleitung und zahlloser Gesinnungsgenossen im Konzern – ungehindert ihre noch so abseitigen Ideologien von „Wokism” bis „Global Governance” verbreiten, hemmungslos die Vertreter anderer Meinungen mobben, denunzieren und sperren oder sie in ihrer Reichweite beschränken lassen kann, realisieren sich damit die schlimmsten alptraumhaften Befürchtungen.

Mentale Blockfreiheit

Musk hatte seit Monaten mehrfach angekündigt, Twitter wieder zu einem Hort der Redefreiheit für alle zu machen. Auch sonst ließ er keine Gelegenheit aus, den überwiegend linksgrünen bis kulturmarxistischen postdemokratischen Mob, der Twitter bevölkert, gegen sich aufzubringen. Im Mai hatte er die lebenslange Twitter-Sperre des Ex-US-Präsidenten Donald Trump als „moralisch falsch und dumm“ bezeichnet. Kurz darauf kündigte er an, die Republikaner zu wählen, und nannte die Demokraten die „Partei der Spaltung“. Nachdem einer seiner eigenen Söhne angekündigt hatte, Name und Geschlecht ändern und keinen Kontakt mehr mit Musk (der Vater von zehn Kindern ist) zu wollen, hatte er „Neo-Marxisten“ dafür die Schuld gegeben, die die Kontrolle über Elite-Schulen und Universitäten übernommen hätten. „Es ist totaler Kommunismus. Wenn du reich bist, bist du böse“, kritisierte er kürzlich.

Somit war es nicht verwunderlich, dass die nun offizielle Twitter-Übernahme durch Musk hysterische Schockwellen in den linken Meinungskorridoren auf beiden Seiten des Atlantiks auslösen würde. Der erste positive Effekt des Vollzugs dieses Schritts ließ nicht lange auf sich warten: Nun sind es die eifrigsten Ausgrenzer, Zensoren und Meinungsbeschränker selbst, die sich trotzig von Twitter entfernen. So kündigte etwa SPD-Chefin Saskia Esken an, Twitter nach zehn Jahren zu verlassen, weil Musks Übernahme „die Ökonomie von Aufmerksamkeit und Empörung, wie wir sie heute in den sozialen Medien erleben, unsere politische Kultur“ beschädige. „Twitter unternimmt nichts gegen Fake-Profile, agiert im Umgang mit gemeldeten strafbaren Inhalten wie Beleidigung oder Volksverhetzung ausgesprochen nachlässig und lässt auch nach klaren Urteilen nicht von unrechtmäßigen Twitter-Sperren ab“, nahm sie die überhaupt noch nicht umgesetzten Reformen Musks vorweg, mit denen die schwäbische Gesinnungsstalinistin natürlich nichts anfangen kann. Die Übernahme durch Musk werde die Plattform „ganz sicher nicht zu einem gemeinnützigen Unternehmen“ machen, behauptete Esken ferner (ohne zu erklären, warum Twitter überhaupt ein gemeinnütziges Unternehmen sein sollte).

Grünes Wolfsgeheul

Unterstützung erhielt sie von ihrer Parteigenossin Katharina Barley, die – ironischerweise auf Twitter – lobte: „Die kluge Saskia Esken verlässt Twitter. Das ist ein Verlust. Sie hat Recht – das Internet ist nicht mehr ein basisdemokratischer Ort, der Menschen verbindet. Gerade auf Twitter überwiegt die Aggression. Aber ich will dem (noch) nicht das Feld überlassen.“ Nach dem Motto „Hetzer sind immer die anderen” kritisieren ausgerechnet jene, die mit ihren permanenten Angriffen auf Andersdenkende maßgeblich dazu beigetragen haben, dass der Diskurs im Internet ruiniert ist, sich dort nicht mehr wohlzufühlen. Auch der Grüne Konstantin von Notz jammerte: „Milliardäre, die sich Informationsplattformen einfach so kaufen, um dort ihre eigene politische Agenda voranzutreiben, sind eine Gefahr für die Meinungsfreiheit – sei es in Print oder digital“. Natürlich nur so lange, wie diese Milliardäre nicht als globalistische Impulsgeber und Motoren einer Großen Transformation wirken – Gates, Soros und das Weltwirtschaftsforums lassen grüßen, mit denen die „Global Young Leaders“ und „Goalkeeper“ – auch in den Reihen der Grünen – bekanntlich so überhaupt keine Probleme haben.

Und Notz entblödete sich nicht, allen Ernstes hinzuzufügen: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine zentrale Bedeutung bei der Resilienz gegen politische Einflussnahme. Gemeinsam mit dem pluralen Zeitungsmarkt ist er Teil der resilienten Infrastruktur und eine Gewähr für Meinungsvielfalt.“ Ausgerechnet der ÖRR, der dank seiner Milliardeneinnahmen aus Zwangsgebühren durch und durch von Verschwendung und Korruption durchsetzt ist und seinen Programmauftrag durch eine völlig einseitige links-grüne Propaganda verrät, soll ein Bollwerk an Meinungsvielfalt sein? So etwas kann tatsächlich nur einem Grünen als wahr erscheinen. Mit Bezug auf Twitter forderte Notz: „Die deutschen und europäischen Aufsichtsbehörden sollten nun einen genauen Blick darauf werfen, dass diese monopolitisierte Medienmacht nicht gegen Demokratie und Meinungsvielfalt missbraucht wird.“ Damit wird bereits die künftige linke Strategie vorweggenommen: Solange vermeintliche „Rechte“ (womit heute alle Nicht-Linksextremen gemeint sind) rigoros von Twitter schikaniert und verbannt wurden, hatte es immer geheißen Privatunternehmen seien schließlich nicht verpflichtet, jedem ein Forum zu bieten und dürften ja wohl noch von ihrem „Hausrecht” Gebrauch machen. Jetzt plötzlich, da ein neuer Hausherr ein anderes Hausrecht plant und wieder die Aussicht auf ein breiteres, vielfältiges Meinungsspektrum besteht, schreit man nach staatlichen Regulierungen.

Geht und kommt nie wieder!

Eben das tut auch der hauseigene ZDF-Linksradikale Jan Böhmermann, der – natürlich ebenfalls auf Twitter – ganz kollektivistisch forderte: „Die Funktionalität von Twitter IST kritische Kommunikationsinfrastruktur und gehört dezentralisiert und gemeinschaftlich organisiert!“ Zugleich wirbt er geradezu hysterisch für den Umzug von Twitter auf die Konkurrenz-Plattform Mastodon, die sich Deutschlands linke Blasengötter als Ausweichmanöverportal auserkoren haben. Man möchte ihnen nachrufen: Verschwindet dorthin und kommt nie wieder – ihr, die ihr keinen Diskurs mehr führen könnt und keine Gegenmeinungen mehr duldet, die ihr Andersdenkende nicht mit Argumenten stellt, sondern zu kriminalisieren versucht! Schmort gerne da, wo ihr endlich wieder unter euch sein könnt, weiterin eurem eigenen Saft! Faschistoide Denkverbote und Scherbengerichte gegen Dissidenten braucht kein Mensch. Auch nicht, wenn sie in Form öffentlich-rechtlicher Kommentatoren daherkommt, die gestern – teilweise unter Zitierung eines aufschlussreichen Zitats von „Volkspetzer“-Chef Thomas Laschyk, wonach niemand „ein Recht auf eigene Fakten“ habe – über Musks Übernahme freidrehten. „Eigene Fakten“ soll hierbei heißen: Angebliche Falschbehauptungen – worunter bekanntlich alles fällt, was nicht den Regierungs- und Mainstreamnarrativen entspricht. Zulässige Meinungen sind immer nur die eigenen, alles andere ist Lüge und Desinformation.

Und jetzt, wo das unter Musk endlich wieder anders werden soll, wo wieder ein Nebeneinander gleichberechtigter und gleichlegitimer Meinungen herrschen darf und staatliche Desinformation – über Corona und, Impfungen, „Fachkräfte“ und Migrantengewalt, über „Demokratierettung” in der Ukraine oder den wahren Grund explodierender Energiepreise – wenigstens nicht mehr die einzige akzeptable Erscheinungsform von Fake-News sein soll: Da plärrt die Linke nach der sozialistischen Knute. Nun, da Twitter kein reines linkes Akklamations-und Propagandaorgan mehr ist, soll es verstaatlicht werden, damit sich die großen Agendasetter, Realitätsklitterer und Manipulatoren sich keiner ernsthaften Auseinandersetzung stellen zu müssen. Nun werden Ängste vor einem Ende der Meinungsfreiheit geschürt – ausgerechnet von denen, die seit Jahren jede Meinung außer der eigenen mit ungeheurer Niedertracht auslöschen wollen. Es ist die für diese Kreise übliche abgrundtiefe Heuchelei: Kein Mensch hat je gefordert, dass Linke von Twitter verbannt werden. Es ist – wie im Fall der angeblich die „Vielfalt” bedrohenden winzigen Zahl „rechter” Verlage auf der Frankfurter Buchmesse – wieder ein reines Pseudoargument, um sich selbst einmal mehr als Opfer zu stilisieren – obwohl es ausschließlich Linke sind, die unentwegt die Sperre unliebsamer Meinungen fordern.

Davonschwimmende Felle

Es hat den Böhmermanns, Bosettis und Kuhnkes noch nie genügt, nur die eigene Gefolgschaft sortenrein zu halten und missliebige Stimmen zu blockieren (wozu ja jeder Nutzer die Möglichkeit hat); nein, es ging ihnen stets um die komplette Entfernung und Stummschaltung missliebiger Meinungen, um deren Deplatforming. Dass die Andersdenkenden und „Querdenker“ (im ursprünglichen Vor-Corona-Sinne dieses Wortes) nur für sie selbst unsichtbar sind, reichte nicht – denn wie in jeder totalitären Logik muss der eingebildete Feind immer und überall vernichtet werden, darf nirgends mehr zu Wort kommen oder allenfalls noch, um ihn durch Hetzerei im Rudel bloßzustellen und sich dadurch des eigenen Gutmenschentums zu versichern.

Von Notz orakelte bereits in vorgezogener Schadenfreude maliziös, man müsse abwarten, ob Musk sich mit der Twitter-Übernahme finanziell „nicht verhebt”. Seiner (völlig unmaßgeblichen) Ansicht nach sei jedenfalls „nicht garantiert”, dass daraus ein ökonomisches Erfolgsprojekt werde. Immerhin gehe es um eine Investition von rund 40 Milliarden Dollar, gab er zu bedenken. Sieh an, ausgerechnet die Grünen als Hexenmeister ökonomischer Erfolgsmodelle! Hätte ein dezidiert linker Milliardär Twitter übernommen, wäre von derlei hämischen, destruktiven und den an den Haaren herbeigezogenen Bedenken kein einziges Wort vernehmbar gewesen. So aber offenbart sich nun die nackte Angst all derer, die sich schon an den Gedanken gewöhnt hatten, nicht nur die westliche Medienlandschaft, sondern auch die sozialen Netze einer ideellen Gleichschaltung unterworfen zu haben und sie zum größten Teil zu beherrschen. Jetzt sehen sie auf einer ihrer wichtigsten Plattformen die eigenen Felle davonschwimmen und nässen sich ein, weil sie dort keine Narrenfreiheit mehr genießen. Alleine das erreicht zu haben, verpflichtet uns gegenüber Elon Musk zu tiefem Dank.