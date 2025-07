Muslime verüben Massaker in Kongo: Wen interessieren schon tote Christen?

Die Heuchelei und selektive Betroffenheit der “Guten“ und eingebildeten humanistischen Bessermenschen in Deutschland entlarvt sich derzeit wieder in ihrer ganzen Pracht: Am Sonntag ereignete sich im Kongo ein weiteres bestialisches Massaker an Christen, wie es leider in den vom vorrückenden Islam kontrollierten oder beanspruchten Regionen des schwarzen Kontinents immer wieder geschieht, freilich ohne dass dies irgendeinen Aufschrei in Europa oder auch nur besonderes auslösen würde. Schlimmer noch: Würden auf zehn tatsächlich und wohldokumentiert von Islamisten ermordete christliche Gottesdienstbesucher soviel gespieltes Mitgefühl westlicher Haltungsmedien kommen wie auf einen angeblich unschuldigen Gaza-“Zivilisten”, dürfte es praktisch kein anderes Thema mehr geben. Doch da die Scheuklappen alles, was nicht von bösen Russen oder bösen “Zionisten” verbrochen wird, zuverlässig ausblenden, interessiert unsere Moralisten die barbarische Realität der Christenverfolgung im 21. Jahrhundert keinen feuchten Kehricht.

Während real existierender antichristlicher Massenmord zur Nebensache wird, entsetzt man sich hierzulande lieber über Geistererscheinungen wie “antimuslimischen Rassismus”. Dabei ist das, was sich am Wochenende in Komanda in der Demokratischen Republik Kongo zutrug, eine an terroristischer Grausamkeit und Menschenverachtung kaum zu überbietende neuerliche “Grußbotschaft” desselben Allahu-Akbar-Islam, der angeblich doch so tolerant und vielfältig ist und unbedingt zu Deutschland gehören soll: Eine katholische Kirche wurde dort während eines Gottesdienstes von Islamisten überfallen, nach ersten Informationen wurden rund 40 Christen mit Macheten und Schusswaffen abgeschlachtet.

Gezielte Ermordung von Christen

„Die Leichen der Opfer befinden sich immer noch am Ort der Tragödie. Freiwillige bereiten sich darauf vor, sie in einem Massengrab zu bestatten, das wir auf dem Gelände der katholischen Kirche vorbereiten“, erklärte ein Offizieller der Stadt. Mehrere Quellen berichten, dass Christen gezielt angegriffen und ermordet worden sein. Ein Menschenrechtsaktivist forderte „ein schnellstmögliches militärisches Eingreifen, da uns gesagt wurde, dass der Feind immer noch in der Nähe unserer Stadt ist“. Zudem sollen weitere Häuser, Geschäfte und ein Lastwagen in der Nähe der Kirche in Brand gesteckt und weitere Menschen ermordet worden sein.

Und wie bei allen der zahllosen islamistischen Massaker an Christen in Afrika, wird auch dieses beiläufig vermeldet, ohne dass sich die üblichen Verdächtigen mit Empörung überbieten und Sanktionen und andere Maßnahmen fordern oder den islamischen Hass auf Christen und alles Nicht-Islamische als Ursache dieser ständigen Barbareien benennen. Der Nachrichtenwert von 40 toten Christen ist allemal niedriger, als wenn sich Pfarrer der hiesigen sterbenden christlichen Kirchen in Pumps und Strapsen als Queer-Fetischisten in regenbogenbehängten Kirchen präsentieren und halbnackt mit Windeln werfen, oder wenn katholische Gemeinden Imame zum Gottesdienst laden, die von der Kanzel muslimische Lobpreisungen auf den Propheten trällern, während sich der danebengehende Pfarrer vor Verzückung über seine vermeintliche Buntheit und Toleranz einnässt.

Dröhnendes Schweigen

An nichts jedoch wird, wie bereits oben angerissen, die Doppelmoral sichtbarer als im dröhnenden Schweigen zu Christenmorden bei gleichzeitigen Schuldzuweisungen gegen Juden: Wer jeden Tag aufs Neue den vermeintlichen „Genozid“ Israels an der Bevölkerung von Gaza anprangert und sich völlig unkritisch die Propaganda-Bilder der Hamas zu eigen macht, die die Lüge verbreitet, die israelische Regierung würde mit voller Absicht Hilfslieferungen nach Gaza blockieren, um die Menschen dort gezielt zu Tode zu hungern, erntet Applaus – doch wer auf das Los von Christen (und auch Juden) in muslimischen Ländern hinweist, wird mit Schweigen gestraft. Dass es die Hamas ist, die die Hilfsgüter für sich abschöpft und auch hier das eigene Volk eiskalt zugrunde gehen lässt, wird dabei ebenfalls unter den Teppich gekehrt.

Tatsächlich gelten weltweit fast 400 Millionen Christen als verfolgt – und nicht von ungefähr die meisten von ihnen in Ländern mit hohem oder zunehmendem islamischen Bevölkerungsanteil. Auch die deutschen Rest-Christen, sofern sie sich bis dahin nicht selbst wegprofanisiert haben, werden dieser globalen Gefahr zum Opfer fallen, sobald der muslimische Bevölkerungsanteil einen gewissen kritischen Wert – Experten sprechen von 20 bis 25 Prozent – überschritten hat. Auf einer weiteren Folie zeigt der Horror von Komanda, dass das Christentum keine Lobby mehr hat – nicht einmal mehr bei den deutschen Staatskirchen, deren Trauerreden über ihre ermordeten Glaubensgeschwister routiniert abgespult werden, allerdings ohne auch nur im Entferntesten die Emphase zu erreichen, mit der die AfD verteufelt wird und man sich auch sonst zum Lakaien des Linksstaats macht.