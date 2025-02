„Musterdemokratie“ BRD: Wählerbeeinflussung bis in die Wahlkabine und erneutes Briefwahlchaos

Bananenrepublikanische Zustände und erschreckende Defizite an demokratischer Kultur und Würde in einem Deutschland, wo so viel von “Demokratie“ gesprochen wird wie zuletzt in der DDR, obwohl selbige nur noch auf dem Papier existiert, prägten auch die gestrigen Wahlen. Offenbar sind einst hohe Güter wie strikte staatliche Neutralität bei der Wahldurchführung und Verbot jeglicher Beeinflussung des Wählers vor oder in der Wahlkabine inzwischen keinen feuchten Kehricht mehr wert. Im Namen der “Demokratierettung” ist anscheinend alles erlaubt und wird als “zivilgesellschaftliches Engagement” geduldet, wenn nicht gefeiert, auch wenn es sich dabei um lupenreine Manipulation des Wählerverhaltens handelt.

Im niedersächsischen Springe befand sich etwa das Wahllokal sich in einer Grundschule, wobei die Wähler auf ihrem Weg zur Stimmabgabe an einer ganzen Wand mit linken Parolen wie Klimaschutz und Geschlechtergleichheit vorbei mussten – was zugleich einen erschreckenden Einblick in die alltägliche Indoktrinierung zeigte, denen Kinder im Schulalltag inzwischen ausgesetzt sind:

Vielerorts Land ließen es sich Behörden oder die öffentlich-rechtlichen oder gemeinnützigen Organisationen, in deren Räumlichkeiten die Wahllokale untergebracht waren, nicht nehmen, den Wählern direkt vor der Wahlkabine ihre “Haltung” aufzudrücken –und damit (klar verbotene) Wahlbeeinflussung praktisch bis in die Wahlkabine zu betreiben. Solche Bedrängungen gab es in Deutschland zuletzt bei den von Hitlerjugend und SA “betreuten“ Wahlen der Frühphase des Dritten Reichs, im März 1933 oder bei der Volksabstimmung über die Zusammenlegung der Ämter von Reichspräsident und Reichskanzler im August 1934. Beispielsweise zierten im nordrhein-westfälischen Lippe Sprüche wie „Rote Karte für die AfD“ und „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ den Eingang des Wahllokals (!):

Noch dreister trieben es linke Anti-AfD-Aktivisten in Hamburg: Vor einem Wahllokal hielten sie ein großes Pappschild mit der Aufforderung an Autofahrer hoch, gegen die AfD zu hupen. Gruppenzwang und die Angst, sich im gegenteiligen Fall als “Nazi“ zu outen, führten zu entsprechenden Hupkonzerten – eine klare Beeinflussung der Wähler kurz vor ihrer Stimmabgabe. Vor 20 Jahren noch wären solche Aktionen, die schon aus Respekt vor freien und geheimen Wahlen niemandem in den Sinn gekommen wären, sofort polizeilich unterbunden worden. Heute gibt es dafür noch Belobigungen:

Schwerwiegender als diese übergriffige, kaum verhohlene Agitation jedoch dürften sich die Unregelmäßigkeiten bei der Wahldurchführung selbst auswirken. Positiv ausgedrückt, bleibt dank diesen womöglich sogar ein Funken Hoffnung auf Revision des gestrigen Ergebnisses zumindest in entscheidenden Nuancen, denn das letzte Wort über das Wahlergebnis könnte durchaus noch nicht gesprochen sein: Seit Tagen gab es Meldungen über Briefwahlunterlagen, die nicht vorlagen oder von auslandsdeutschen Wählern nicht rechtzeitig in Deutschland ankamen. Offenbar lagen am Ende nur 9.000 der rund 213.000 Briefwahlstimmen aus dem Ausland zur Auszählung vor. Selbst der deutsche Botschafter in Großbritannien klagte darüber, dass er nicht an der Wahl im eigenen Land teilnehmen könne.

Marcel Luthe, der Gründer der Good Governance Gewerkschaft, berichtet derweil inzwischen, es seien keineswegs nur 213.000 Auslandsdeutsche, sondern noch erheblich mehr der rund drei Millionen wahlberechtigten Bürger im Ausland, die gerne wählen wollten, aber nicht konnten. Ihm lägen Schreiben vor, aus denen hervorgehe, dass Wahlämter die Eintragung ins Wählerverzeichnis rechtswidrig verweigert hätten, obwohl der Antrag vorgelegen habe. Angesichts der Möglichkeit, dass FDP und BSW an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern könnten, was dann ja auch in der Tat geschah, sei der Wahlfehler „Auslandsdeutsche und Briefwahl“ klar mandatsrelevant. Die Schlampigkeit, mit der diese Exekutive den Wahlakt – aus dem allein sie ihre Existenzberechtigung ableite – behandele, sei „unfassbar“, so Luthe. Auch der BSW-Europaabgeordnete Fabio de Masi erklärte, wenn es am Ende um wenige tausend Stimmen gehe, zum Beispiel etwa ein Prozent der wahlberechtigten Auslandsdeutschen, werde viel über die Verfassungsmäßigkeit dieser Wahl gesprochen werden. „Wenn Forsa gegen den Trend kurz vor der Wahl eine drei Prozent Umfrage heraus bläst, am Wahltag Fake Zahlen kursieren in den sozialen Netzwerken und dann etliche der ins Wählerverzeichnis eingetragenen 213.000 Auslandsdeutschen nicht wählen können, dann haben wir rumänische Verhältnisse“, kritisierte er. Er forderte, es müsse über Desinformation in Deutschland gesprochen und Wahlumfragen unmittelbar vor Wahlen wieder untersagt werden.

Unerlaubte Beeinflussung

De Masi hat hier durchaus einen Punkt: In den heutigen frühen Morgenstunden gab die Bundeswahlleiterin bekannt, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht bei der Bundestagwahl hauchdünn an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert ist. Offenbar fehlten nur rund 13.000 Stimmen. Wäre das BSW in den Bundestag eingezogen, hätte CDU-Chef Friedrich Merz nicht nur mit der SPD, sondern auch noch mit den Grünen über eine Regierungskoalition verhandeln müssen – und damit die ganze Verlogenheit seiner Brandmauer-Politik entlarvt. Die künftige Bundesregierung wäre damit deutlich instabiler geworden, was die Chance auf baldige abermalige Neuwahlen erhöht und Deutschland dem auf Dauer unvermeidlichen Politikwechsel schneller nähergebracht hätte. Zwar legt das im Osten fulminante Abschneiden der AfD von teils 40 Prozent nahe, dass die dortigen Unions-Ministerpräsidenten früher oder später die unionsinterne Kehrtwende einleiten und die Brandmauer zum Einsturz bringen werden, weil der Druck auf Voigt, Kretschmer und Haselhof schlicht irgendwann zu groß wird – doch das kann noch dauern.

Diese Wahl ist also auf verschiedenste Weise unerlaubt beeinflusst worden, sodass man derzeit davon ausgehen muss, dass sie ein juristisches Nachspiel haben wird und die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag noch lange nicht geklärt sind.