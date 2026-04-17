„Mut“ zum Schwulenporno oder: Wenn der NGO-Staat Stellung(en) bezieht

In der sächsischen Lausitz, genauer gesagt an der Deutsch-Sorbischen Oberschule in Schleife, wurde das Thema „fächerübergreifender Unterricht“ im März 2026 völlig neu interpretiert: Während man im Deutschunterricht normalerweise mühsam über Schillers „Handschuh“ brütet, um das Wesen des Wortes „Mut“ zu ergründen, lieferte ein externes Theaterprojekt die visuelle Abkürzung: „Mut“ bedeutet offensichtlich, zwei nackten Herren dabei zuzusehen, wie sie sich im Klassenzimmer anatomisch so präzise verschachteln, dass selbst der Biologielehrer es hätte nicht besser erklären können. Kurz gesagt – aus der Praxis, für die Praxis. Huch, was kommt von draußen rein?

Das sächsische Landesamt für Schule und Bildung (LASUB, treffende wäre wohl „LAUSBUB“) reagierte mit der Souveränität eines Statisten in einer Vorabend-Soap. Man habe das Projekt im Januar schließlich per E-Mail gebucht! Es reicht ja das Thema „Mut“, um „aktuelle politische Themen“ vorzugeben, ohne die inhaltliche Umsetzung zu prüfen. Man konnte also ja nicht ahnen, dass sich ein Porno im Theaterprojekt verstecken würde. „Es gab keinen Anlass zu der Vermutung, dass Medien mit potenziell pornografischem Inhalt eingesetzt würden“, so das LASUB sinngemäß. Und letztlich trat ja auch die Amadeu Antonio Stiftung (AAS) als Förderer des Projektes auf. Was soll da schon schiefgehen!? Der Leumund dieser von Stasi-Kahane gegründeten, staatlich gutbezahlten linksextremen NGO ist doch über jeden Zweifel erhaben! Aber sicher doch: Man bucht ein Theaterprojekt über Zivilcourage – und bekommt eine Sexual-Action-Analyse von Dr. Sommer über Sexpraktiken geliefert. Wer kennt es nicht — man ordert Möhrchen und bekommt eine Kiste Feuerwerkskörper. Kann passieren, die Form ist ja ähnlich.

Schuld ist immer der „Gärtner“

Die Schulleitung trifft laut Behörde natürlich keine Schuld. Das ist die goldene Regel der modernen Verwaltung: Wenn der Karren im Dreck landet, ist immer der Gärtner schuld. Die Schulleitung habe das Projekt zwar abgebrochen, aber erst, nachdem die Neuntklässler bereits eine anschauliche Fortbildung in angewandter Urologie und Sexualkunde erhalten hatten. Die Ermittlungen der Polizei laufen nun gegen zwei Damen, die den Begriff „Anschaulichkeit” wohl etwas zu wörtlich genommen haben. Währenddessen zieht sich die AAS diskret zurück; wahrscheinlich hat man dort gemerkt, dass die Förderung von „Minderheitenrechten“ nicht zwangsläufig die homosexuelle Adaption von Darstellung von Stellungen aus dem Kamasutra im Klassenraum beinhalten muss.

Nach diesem Erfolg plant das Kultusministerium jetzt eine „Prüfung des Umgangs mit externen Anbietern“; ein revolutionärer Schritt! Demnächst schaut man sich also vielleicht sogar mal die Arbeitsblätter an, bevor man sie verteilt? Denn bisher hieß Mut anscheinend, ein Theaterprojekt zu buchen, ohne das Kleingedruckte zu lesen. Politische Bildung umfasst heutzutage offenbar auch die Verhandlungen im Schlafzimmer. Allerdings ist hier nur die Zustimmung der handelnden Personen erforderlich und niemand sieht zu. Sächsische Gründlichkeit bedeutet, dass man erst dann merkt, dass etwas schief läuft, wenn die Eltern bereits die Strafanzeige formulieren. In diesem Sinne: Vorhang zu und alle Fragen offen! Die Neuntklässler wissen jetzt zumindest, dass „Mut“ im Zweifelsfall auch bedeuten kann, einfach mal nicht teilzunehmen.