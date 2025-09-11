Mysteriöse Drohnenflüge über Ramstein und BASF-Gelände: Bundesregierung weiß angeblich von nichts

Die Bundesregierung redet zwar viel von Kriegstüchtigkeit, Wehrfähigkeit und nationaler Selbstverteidigung, aber sie selbst hat offensichtlich keine Ahnung über reale militärische Bedrohungen und Sicherheitsgefährdungen der Bevölkerung. Es ist die selbe Gleichgültigkeit wie nach dem de facto kriegerischen Akt der Nord-Stream-Sabotage – ein glasklarer Anschlag auf die kritische Infrastruktur der Bundesrepublik, der nonchalant unter den Teppich gekehrt und international nicht weiter thematisiert wurde –, mit der sich die deutsche Politik auch anderen drängenden Sicherheitsproblem verschließt oder verweigert, was angesichts der angespannten militärischen Gesamtsituation Europas unverantwortlich erscheint: Die Rede ist von den rätselhaften Drohnenflügen, die über Rheinland Pfalz, insbesondere über dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein sowie der BASF in Ludwigshafen (dem weltgrößten Chemiefabrik-Areal), wiederholten gesichtet wurden und die teils zu erheblichen Verunsicherungen der Öffentlichkeit führten, der diesbezüglich keinerlei befriedigenden Antworten gegeben wurden. Im Januar wurde zwar in lapidaren Berichten wieder einmal “Russland” dafür verantwortlich gemacht, doch eine Aufklärung blieb völlig aus.

Ende letzten Jahres waren die Drohnen mehrfach gesichtet worden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling äußerte den Verdacht, dass sie zum Ausspionieren von militärischen Liegenschaften und Flächen dienten, die mit kritischer Infrastruktur zu tun haben. „Technik und Flughöhen und der damit verbundene Aufwand lässt den Rückschluss zu, dass es ein Teil hybrider Kriegsführung Russlands ist“, meinte er. Rheinland-Pfalz sei wegen seiner strategisch bedeutenden militärischen Liegenschaften ein „Rückgrat für einen Verteidigungsfall der NATO“ und daher für Russland interessant. Die Befliegungen hätten zugenommen, so Ebling weiter. Auch bei Industrieanlagen wie der BASF gebe es Drohnenflüge. Mit den Ausspähversuchen würde Russland bewusst “Nadelstiche setzen”.

Höchstes Aufklärungsinteresse

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst hat der Bundesregierung nun die Frage gestellt, was ihr über diese Drohnenflüge bekannt sei, und wie die diesbezügliche Sicherheitslage sei. Die Antwort hätte nicht knapper und eindeutiger ausfallen können: „Zu den Vorfällen im Sinne der Fragestellung liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor“, lautete diese – und sie lässt nur zwei Interpretationen zu: Entweder die Regierung hat wirklich keine Ahnung, was bedenklich genug wäre, oder sie verheimlicht hier etwas. Dass russische Drohen derart weit in den NATO-Luftraum eindringen, ist mehr als unrealistisch – zumal dieser Vorfall dann natürlich sogleich politisch zur weiteren Eskalation ausgeschlachtet worden wäre (man denke nur an die aktuelle “Drohnen-Krise” in Polen). Wer hier ansonsten spioniert haben könnte – ob private Unternehmen, Terroristen oder gar “befreundete” Mächte – wäre also schon von höherem Aufklärungsinteresse.

Das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt hatte sich damals sogleich in Beschwichtigung geübt und keine von den Drohnenflügen ausgehende Gefahr sehen wollen. Obwohl ein Landesinnenminister schon zu Jahresbeginn Informationen oder zumindest Vermutungen über den Hintergrund der Drohnenflüge hatte, diese öffentlich äußerte und die Vorfälle durch alle Medien gingen, behauptet die Bundesregierung nun also ernsthaft, sie wüsste rein gar nichts darüber – und beruft sich dabei nicht etwa auf Geheimdienstinformationen, die unter Verschluss fallen, sondern tut einfach so, als habe sie nicht die geringste Ahnung; und das, wohlgemerkt, in der Antwort auf die offizielle Anfrage einer Bundestagsabgeordneten. Dabei hatte Ebling bereits im Januar erklärt, er habe gegenüber der Bundesregierung deutlich gemacht, dass man technische Antworten auf solche Drohnenflüge brauche. Diese überstiegen die Fähigkeiten, die Länderpolizeien in Deutschland hätten, deutlich. Damals war zwar noch die Ampel-Regierung im Amt, es ist jedoch kaum anzunehmen, dass die neue Regierung nichts über solche Drohnenflüge weiß. Die lapidare und falsche Antwort auf Höchsts Anfrage ist eine glatte Unverschämtheit und einer demokratischen Regierung mehr als unwürdig.