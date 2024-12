Mysteriöse Drohnensichtungen und Russen-Panikmache: Der Westen dreht durch

Seit Ende letzter Woche mehren sich Berichte über massenhafte Drohnensichtungen am Himmel über der US-Ostküste, vor allem über dem Bundesstaat New Jersey. Bislang wurden mehr als 3.000 Sichtungen gemeldet, auch über Militäreinrichtungen. Am Donnerstagabend soll eine der Drohnen sogar in den Hinterhof eines Anwohners gestürzt sein; allerdings scheint es sich dabei nach bisherigem Ermittlungsstand um eine Nachahmung gehandelt zu haben, nicht um eine der ungewöhnlich großen Drohnen, die die Bewohner und mittlerweile auch Behörden und Streitkräfte beunruhigen und in Atem halten. Das FBI hat Ermittlungen aufgenommen. Allein über der Stadt Middletown waren letzte Woche über 40 Drohnen gesichtet worden. „Wir nehmen die Situation extrem ernst“, sagte New Jerseys Gouverneur Phil Murphy. „Sobald man sie zu Gesicht bekommt, werden sie dunkel”, sagte er weiter, schob aber sogleich die Beruhigung nach, es gäbe “keine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit”.

Auch Kevin Fennessy, der Leiter einer Drohneneinheit der Polizei von Ocean County, berichtete Ungewöhliches: „Die Drohnen schalten einfach ihre Lichter aus und verschwinden in der Dunkelheit“. Die Fluggeräte schweben in schwankender Anzahl allabendlich nach Einbruch der Dunkelheit vom Meer her ein und verlassen im Laufe der Nacht wieder den Luftraum Richtung Atlantik. Kritische Areale wie die US-Luftwaffenbasis Langley oder Industriegebiete sollen dabei ebenfalls überflogen worden sein. Aufklärungsflüge der US-Luftwaffe nach Basisschiffen oder sonstigen Startvorrichtungen auf offener See sollen ergebnislos geblieben sein, ebenso konnte offenbar keine der teilweise bis zu 1,80 Meter breiten unbekannten Flugobjekte abgefangen werden. Für zusätzliche Irritation sorgt die Tatsache, dass die Drohnen offenbar auf keiner bekannten militärischen oder privaten Frequenz kommunizieren und keinerlei Wärmesignatur aufweisen. Die auffallend helle “Christbaumbeleuchtung” widerspricht einem vermuteten Geheimhaltungs- und Spionagezweck nur scheinbar, denn durch den so bewirkten Helligkeitskontrast ist es selbst für Spezialkameras fast unmöglich, detaillierte Aufnahmen der Objekte vor dem schwarzen Nachthimmel zu machen.

Hysterie wie nach Roswell

Natürlich schießen nun alle Arten von Spekulationen ins Kraut, die von einem russischen oder chinesischen Ursprung der Drohnen bis hin zu Außerirdischen reichen – wobei wenn, dann allenfalls wohl China in der Lage wäre, eine solche Technologie zu entwickeln und unbemerkt auf dem Territorium der USA zum Einsatz zu bringen. Die teilweise an die UFO-Manie nach den Sichtungen infolge des Roswell-Zwischenfalls von 1947 in New Mexico erinnerte einsetzende öffentliche Hysterie wird – wie auch damals – dadurch befeuert, dass die US-Regierung zu dem seit Wochen anhaltenden Phänomen anhaltend schweigt. „Wir haben derzeit keine Beweise dafür, dass die gemeldeten Drohnensichtungen eine Bedrohung der nationalen oder öffentlichen Sicherheit darstellen. Wir verstehen, dass die Menschen besorgt sind. Wir verstehen, dass sie Fragen haben. Wir haben auch Fragen – und wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Antworten darauf zu bekommen”, erklärte zwar John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates.

Dass jedoch keinerlei Informationen, worum es sich denn nun bei den Flugkörpern handelt, mitgeteilt werden oder womöglich überhaupt bekannt sind, macht die Sache nicht besser. Zunächst hatte Kirby gesagt, der Einsatz elektronischer Erkennungstechnologien habe keine der gemeldeten visuellen Sichtungen bestätigen können, und sich dann sogar zu der Behauptung verstiegen, eine Überprüfung von Bildmaterial habe im Gegenteil ergeben, dass es sich bei vielen der Sichtungen wohl um ganz normale Flugzeuge gehandelt habe. Inzwischen ist diese Äußerung widerlegt und angesichts der im Smartphone- und Internetzeitalter vielfach verfügbaren Bilder, die um die Welt gehen, geradezu lächerlich. Mit dieser Mischung aus versuchter Desinformation Ratlosigkeit und unglaubwürdiger Beschwichtigung dürfte der US-Sicherheitsrat jedenfalls kaum zur allgemeinen Beruhigung beigetragen haben.

Auch in Ramstein und über der BASF Sichtungen

Tatsächlich gibt es noch eine weitere Parallele zu den längst in der Populärkultur verwurzelten Ufo-Manie des beginnenden Kalten Krieges: Wie damals wird auch heute wieder die Russenangst geschürt, und die Menschen übertragen ihre Ängste auf scheinbar unerklärliche Phänomene. Dass die Drohnensichtungen in einer Situation allgemeiner geopolitischer Anspannung, zunehmender Kriegsgefahr und West-Ost-Polarisierung mit allen Ungewissheiten und Zukunftsängsten ganzer Völker erfolgen, wird von listigen Scharfmachern im globalen Westen natürlich sogleich ausgenutzt, um auch hier Russland als Bösewicht und mutmaßloichen Verantwortlichen zu benennen – vor allem in Deutschland. Da passt es praktischerweise gut ins Bild, das erste ähnliche Sichtungen wie in New Jersey nun auch hierzulande bekannt wurden – natürlich über rüstungs- und kriegswichtiger Infrastruktur: So soll es entsprechende Beobachtungen über dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen und über dem Stützpunkt der US-Air Force im westpfälzischen Ramstein gegeben haben.

Die diesbezüglichen offiziellen Verlautbarungen stimmen nahezu wörtlich mit denen aus den USA überein: Sowohl das US-Militär als auch deutsche Behörden nehmen die Vorgänge „sehr ernst“, sehen allerdings keine direkte Bedrohung. Die Ermittler befänden sich trotzdem „in engem Austausch mit den Sicherheitsbehörden des Landes und des Bundes“. Ein Ermittlungsverfahren wegen der verdächtigen Sichtungen laufe bereits seit Ende November, erklärte ein Sprecher des Landeskriminalamts. Dies allerdings würde bedeuten, dass die Beobachtungen noch vor denen in New Jersey erfolgt sind und es sich somit nicht um allfällige Nachahmereffekte handelt. Andererseits gab es immer wieder unerlaubte Drohnenüberflüge über Ramstein und auch systemrelevante industrielle Infrastruktur, die sowohl auf private Hobbypiloten als auch auf mögliche ausländische Spionaeaktivitäten zurückgehen könnten. Erst im Kontext der rätselhaften Vorgängen an der US-Ostküste kommt den Aktellen Sichtungen neue Brisanz zu.

Putin ist schuld, wer sonst?

Hiesigen Politikern, die Putin die Schuld an allem und jedem geben, sind die Ereignisse natürlich hochwillkommen, eignen sie sich doch bestens, die These von der angeblich gegen die gesamte NATO gerichteten russischen Aggression zu stützen. Dabei sind diese Mutmaßungen, so wie die meisten ständigen Verweise auf angebliche russische Umtriebe, mittlerweile nur noch lächerlich: Wenn der Kreml ernsthaft über eine Drohnenflotte verfügen würde, die nicht einmal vom US-Militär lokalisiert und eingefangen werden und wochenlang ungestört über militärischem Sperrgebiet fliegen könnte, hätte der Ukraine-Krieg längst mit einem totalen russischen Sieg geendet und auch in anderen Teilen der Welt sähe das Machtgefüge wesentlich anders aus. Mehr noch: Würde tatsächlich der Verdacht auf einen russischen Ursprung der Drohnen bestehen, würden sämtliche NATO-Mitglieder- und Organe rund um die Uhr tagen. Erkennbar geht es hier nur um die Instrumentalisierung für das Schmierentheaters der Ukrainekriegs-Propaganda: „Experten“ unterstellen eine „psychologische Kriegsführung“, um Unsicherheit zu schüren und die öffentliche Unterstützung für militärische Hilfsleistungen an die Ukraine zu schwächen. Es soll die Illusion einer allgegenwärtigen russischen Bedrohung in die Köpfe der Menschen gehämmert werden – und wenn man dazu nun sogar auf Ufo-Sichtungen zurückgreift.

Da passt es gut ins Bild, dass NATO-Generalsekretär Mark Rutte gerade erst forderte: „Es ist an der Zeit, zu einer Kriegsmentalität überzugehen.“ Im Zuge dieser bodenlosen Kriegsrhetorik erklärt der von allen guten Geistern verlassene Niederländer zudem auch, die NATO sollten sich die Menschen darauf einstellen, dass Russland versuchen könnte, „Drohnenschwärme“ in Europa einzusetzen, denn Moskau führe längst keinen versteckten, hybriden Krieg mehr gegen den Westen, sondern “einen offenen”. Nachtigall, ick hör dir trapsen!

Vorbereitungen auf den “Ernstfall”

Die Unart, Russland für alles verantwortlich zu machen, gehört allerdings auch zum Repertoire deutscher Politik: René Funk, der Vizepräsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), appellierte gerade erst an die „Bürgerinnen und Bürger“, sich auf Notlagen vorzubereiten: Jeder deutsche Haushalt sollte so gerüstet sein, dass er sich drei Tage lang selbstständig versorgen könne, mahnte er. Damit liegt er nicht falsch – denn die aktuelle Dunkelflaute und die zunehmend prekäre Energieversorgung könnte inzwischen jederzeit zum Blackout führen – und an dem darf natürlich dann nicht die grüne “Energiewende”-Geisterfahrt schuld sein, sondern Russland. Vorsorglich nannte Funk die „Vielzahl von hybriden Angriffen“ denen Deutschland bereits jetzt „täglich“ ausgesetzt sei.

Vor dem Hintergrund des Drohnen-Mysteriums handelt es sich bei dieser antirussischen Panikmache um eine eine künstlich geschürte Hysterie, die völlig überzieht und in ihrer permanenten Russenangst fast schon an McCarthyismus erinnert. Das Establishment, vor allem in Europa, braucht den „Russen“ wieder einmal als Popanz, um die ihm entgleitenden Bevölkerungen wieder hinter sich zu vereinen. Das ist die ganze, leicht durchschaubare Absicht hinter dieser Groteske. Die eigentlich wichtigere und hochinteressante, brisante Frage, worum es sich bei den mysteriösen Drohnen über New Jersey und anderswo denn handelt, bleibt derweil unbeantwortet.