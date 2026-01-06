Mythen im Stechschritt: Tolkien als „neurechter” Vordenker?

Wenn die ”Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) über Tolkien schreibt, klingt das 2026 wie ein Verfassungsschutzgutachten. Unter der Überschrift „Faszination für Fantasy als Fanatismus“ wird da „Der Herr der Ringe“ zum „Idealbuch neurechter Deutung“ erklärt. Die Beweisführung ist simpel: Georgia Meloni nennt ein Festival „Atreju“ – eigentlich keine Figur Tolkiens, sondern Michael Endes in “Die unendliche Geschichte”, aber irgendwo weht eine Gondor-Flagge; David Engels gibt ein konservatives Tolkien-Buch heraus. Also muss Mittelerde politisch kontaminiert sein. Begeisterung wird zum Verdachtsmoment, Lektüre zum Gesinnungsakt. Auffällig ist vor allem das, was der FAZ-Autor, der Duisburger Literaturwissenschaftler Markus Steinmayr, weglässt: Er belegt zwar mit viel Fleiß, dass Rechte Tolkien mögen – eine Binsenweisheit –, unterschlägt aber, dass die Tolkien-Rezeption heute ein globales Großereignis ist: von links, von rechts, von christlich, queer, esoterisch bis bürgerlich. Wer darüber schweigt, betreibt keine Analyse, sondern Zonenverbot.

Zur Erinnerung: Fantasy – so beschreibt es die Theologin Ulrike Treusch von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) – ist eine Spielart der Literatur, in der übernatürliche Mächte real sind, die aber ausdrücklich im Modus der Fiktion gehalten ist. Der Leser weiß, dass Mittelerde nicht existiert, und nutzt die erfundene Welt, um Fragen nach Gut und Böse, Versuchung, Schuld und Erlösung durchzuspielen – ohne weltanschaulichen Zwang. Mythos mit Augenzwinkern. Für manche ist es auch Eskapismus, sich in ein mythische Welt zu flüchten. Das ist das Gegenteil von Fanatismus. Gerade diese Offenheit blendet Steinmayr aus. Aus Motiven wie Heimat, Opfer, Königtum macht er „anthropologische Indizien“ für autoritäre Politik. Was Menschen seit Jahrtausenden in Geschichten bewegt – Treue, Verrat, Mut der Schwachen –, wird plötzlich als „neurechte Codesprache“ gelesen. Königtum? Protofaschismus! Volk? Volksgemeinschaft! Opfermut? Märtyrertum!

Literaturgeschichte als Gefahrengebiet

Wer so argumentiert, erklärt ganze Bereiche der abendländischen Literaturgeschichte zum Gefahrengebiet. Dabei reicht ein Blick über den Tellerrand: Konservative Autoren wie Engels lesen Tolkien als christlichen, abendländischen Mythenvorrat. Man muss das nicht teilen, aber es ist eine offene, argumentierende Lektüre, kein Geheimbund. Die britische Tolkien Society veranstaltet Tagungen über „Tolkien and Diversity“, diskutiert schwarze Elben und queere Lesarten – progressiver geht es kaum. Amazons „Rings of Power“ löst gleichzeitig rechte Shitstorms und linke Jubelchöre aus. Und in der Ukraine wird Russland als „Mordor“ verspottet, russische Soldaten als „Orks“; keiner käme hier auf die Idee, Tolkien deshalb zum lehrbuchhaften Verteidiger des ukrainischen Nationalismus zu erklären.

Und dann ist da noch die große, stille Mehrheit der Fans: Zehntausende pilgern zu den „Tolkien-Tagen“ am Niederrhein, hören Vorträge, musizieren, grillen im Elben- oder Ork-Kostüm. Pen-and-Paper-Runden von Studenten, ITlern oder Pfarrern spielen „The One Ring“, Online-Spieler laufen in „The Lord of the Rings Online“ Frodos Weg nach Mordor nach. Podcasts wie „TolkCast“ oder „Tolkien in 5 Minuten“ diskutieren Sprache, Theologie, Verfilmungen – von der Plauderrunde bis zur philologischen Detailarbeit. Diese Landschaft ist alles, nerdig, chaotisch, gelehrt, albern – aber ganz sicher kein monolithischer „neurechter Resonanzraum“. Der FAZ-Vorwurf verfehlt damit gleich dreifach das Ziel: Erstens verwechselt er Möglichkeit mit Notwendigkeit. Natürlich kann man Tolkien politisch lesen – konservativ, liberal, links; aber aus der Tatsache, dass eine Gruppe das tut, folgt nicht, dass das Werk in ihrem Besitz ist. Schiller wird nicht zum Terrorpaten, weil sich vielleicht einmal eine Bande auf seine „Räuber“ berufen hat.

Politisierung oder politische Richtung

Zweitens arbeitet der Artikel mit einem doppelten Standard. Wenn linke Bewegungen „Die Tribute von Panem“ als Kapitalismus-Kritik feiern oder Feministinnen „Game of Thrones“ uminterpretieren, heißt das „kreative Aneignung“. Wenn Rechte Tolkien zitieren, ist es plötzlich „Fanatismus“. Das Problem scheint weniger die Politisierung zu sein als die falsche politische, sprich ideologische, Richtung. Und drittens pathologisiert Steinmayr Sehnsüchte, die schlichtweg menschlich sind: nach Heimat, nach einer Ordnung, in der Gut und Böse noch unterscheidbar sind, nach Figuren, die für Treue, Opfer, Königtum stehen. Dass konservative Leser sich davon angesprochen fühlen, ist normal – und kein Symptom einer Krankheit. Verdächtig ist hier eher ein Diskurs, der solche Motive nur noch als Vorstufe des Faschismus kennt.

Aus konservativer Sicht geht es daher nicht darum, Tolkien zur Parteiliteratur zu machen. Im Gegenteil: Gerade wer seine mythische und religiöse Tiefe ernstnimmt, wird sie gegen alle politischen Vereinnahmungen verteidigen – gegen identitäre wie gegen woke. Mythische Literatur ist kein Rekrutierungsinstrument, sondern Resonanzraum. Wer diesen Raum prophylaktisch zur „neurechten Zone“ erklärt, traut den Lesern nicht über den Weg. Er ersetzt Kritik durch Gesinnungskontrolle. Mittelerde, Narnia, Phantásien sind keine Parteizentralen, sondern Prüfstände unserer eigenen Wünsche nach Gerechtigkeit und Ordnung. Wer sie nur noch unter Sicherheitsaspekten liest, verrät damit vor allem eines: sein Misstrauen gegenüber der Mündigkeit des Publikums – und seine Angst vor Geschichten, die größer sind als der tagespolitische Kulturkampf.