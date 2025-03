Na sowas: Beim „Putsch von oben“ in Rumänien hat wieder Soros seine Finger im Spiel

In Rumänien setzt sich der seit Dezember anhaltende Staatsstreich von oben fort. Nachdem das Verfassungsgericht den Sieg des angeblich „rechtsradikalen“ und „prorussischen“ Präsidentschaftskandidaten Călin Georgescu im Dezember einfach per Federstrich annulliert hatte, wurde ihm am Sonntag auch noch ohne Angabe von Gründen die Teilnahme an der Wiederholungswahl im Mai vorenthielt, obwohl er 324.000 Unterstützungserklärungen vorgelegt hatte und laut Gesetz bereits 200.000 gereicht hätten. Und wie fast immer und überall, wo finstere Mächte demokratische Prozesse sabotieren, scheint auch in Rumänien der unsägliche Milliardär George Soros die Finger im Spiel zu haben. Laut der Enthüllungsjournalistin Iosefina Pascal steckt die „Nichtregierungsorganisation“ Avaaz, die bereits konservative Parteien in Polen, Spanien, Deutschland und Frankreich zensiert habe, auch hinter den Einmischungen in die rumänischen Wahlen und der Bekämpfung von Georgescu. Zudem sei Avaaz direkt an der Durchsetzung des EU-Zensurmonsters Digital Services Act beteiligt gewesen.

Die Organisation soll nun wesentlich dafür verantwortlich sein, dass die rumänische Wahlkommission mit Tausenden von identischen Einsprüchen gegen Georgescus Kandidatur geflutet wurde. Das Ziel dahinter ist offensichtlich: nicht nur, dass sämtliche rechtskonservativen Stimmen in Europa dämonisiert und möglichst aus dem politischen Leben ausradiert werden sollen, Georgescu ist auch noch ein dezidierter Gegner der Unterstützung der Ukraine.

Rumänien als Aufmarschgebiet gegen Russland

Und schließlich wird in Rumänien auch noch der flächenmäßig größte NATO-Stützpunkt errichtet – nur 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und direkt am Schwarzen Meer. Unter diesen Bedingungen darf natürlich erst recht kein NATO-Kritiker Präsident werden – man will im Falle des wahnhaft herbeigesehnten militärischen Schlagabtauschs mit Russland offenbar ein politisch zuverlässiges Aufmarschgebiet unter der Kontrolle des eigenen Lagers wissen – zumal es sich dabei in Rumänien nicht nur um ein reines Repräsentativamt handelt wie in Deutschland, sondern der Präsident erhebliche außenpolitische Macht hat.

Vor allem deshalb wohl werden in der EU nun – mit offiziellem Segen und mit inoffizieller Mitwirkung der üblichen Verdächtigen aus dem unergründlichen NGO-Sumpf – demokratische Wahlen rückgängig gemacht und unliebsame Kandidaten kriminalisiert. Ein Ende dieser fatalen und demokratiezersetzenden Entwicklung ist nicht abzusehen. Die Warnungen von US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz über die Abschaffung der Meinungsfreiheit in Europa erweisen sich als vollauf berechtigt und gewinnen täglich mehr an Brisanz.