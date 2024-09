Na sowas: Doch keine AfD-Sperrminorität in Sachsen!

In einem Deutschland, in dessen Bundeshauptstadt Senats- und teilweise sogar Bundestagswahlen wiederholt werden mussten wegen bananenrepublikanischer Zustände, wundert einen nichts. Wahlbetrug ist zwar (noch) nicht anzunehmen, vermutlich gelänge im Staate der dilettierenden Superdemokraten nicht einmal das – doch auffallende, aus dem Hut gezogene “Korrekturen” vor allem solche, die natürlich stets im Interesse des herrschenden Ambiente liegen, haben spätestens seit der Merkel’sche “Rückgängigmachung” einer verfassungsmäßig korrekten, abgeschlossenen Ministerpräsidentenwahl eine fragwürdige Hochkonjunktur in Deutschland.

Immer dann, wenn “the shit hits the fan“ (wie der US-Amerikaner zu sagen pflegt), findet sich eine Erlöserfigur in Gestalt eines Apparatschiks, der die ersehnte Hiobsbotschaft noch einmal in eine tröstliche Entwarnungsmeldung umwandelt. So wie jetzt in Sachsen: Dort hat der sächsische Landeswahlleiter nun das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl “korrigiert” – mit erheblichen Folgen für die AfD: “Aufgrund eines Softwarefehlers” sei in der Nacht eine falsche Sitzzuteilung nach dem vorläufigen Ergebnis veröffentlicht worden, teilte die Landeswahlleitung heute Vormittag mit. Böse Zungen vermuten, der Fehler habe allerdings nicht an der Software gelegen, sondern beim Wähler und seinem unerhörten Wagnis, dem Freistaat ein blaues Wunder zu bescheren.

Welche Überraschung…

Nun also, O Wunder: Nach den “tatsächlich errungenen Stimmen” sollen jetzt die Grünen – die gestern Abend noch auf des Messers Schneide am Abgrund tänzelten – und die SPD je einen Sitz mehr, die CDU und die AfD hingegen einen Sitz weniger als angegeben. Die CDU kommt damit entsprechend auf 41 und die AfD auf 40 Mandate. Die SPD erhält zehn Sitze im Parlament und die Grünen kommen auf sieben Sitze. Bei BSW (15 Sitze), Linken (sechs Sitze) und Freien Wählern (ein Sitz) ändert sich nichts.

Für die AfD bedeutet die Korrektur allerdings, dass sie nun doch nicht über eine Sperrminorität im Landtag verfügt und damit eine Blockade von Landesgesetzen, für die eine Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten nötig ist, nicht mehr bewirken kann. Auch die Wahl von Verfassungsrichtern ist davon betroffen. Genau davor hatte das Machtkartell vor der Landtagswahl gezittert und war gestern in heillose Panik verfallen, weil die AfD dieses demokratische Vetorecht innehatte. Doch zum Glück gibt es den Landeswahlleiter, der sich “verrechnet” hat. Puh!