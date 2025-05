Na sowas: EU-freundlicher Außenseiter Nicusor Dan gewinnt urplötzlich die rumänischen Präsidentschaftswahlen

Mit der Stichwahl am Sonntag ist die seit einem halben Jahr anhaltende Farce um die Wahl eines neuen rumänischen Präsidenten an ihr – zumindest vorläufiges – Ende gekommen: Auf wundersame Weise setzte sich der als dezidiert “europafreundlich“ geltende (und mainstreammedial demonstrativ ständig so bezeichnete) Bukarester Bürgermeister Nicușor Dan mit 54,1 Prozent gegen den angeblichen „Rechtsextremen“ George Simion durch. Dieser sehr eindeutige Sieg muss als eine mehr als erstaunliche Wendung und, vorsichtig ausgedrückt, zumindest sehr überraschend angesehen werden: Im ersten Wahlgang war Dan noch auf bloße 20,99 Prozent, Simion hingegen auf 40,96 (!) Prozent der Stimmen gekommen – also glatt doppelt so viele wie der nunmehrige Wahlsieger, wobei weitere rund 15 Prozent ebenfalls an dezidiert EU-kritische Kandidaten gegangen waren.

Wie der Zufall so spielt und allen Prognosen zum Trotz verkehrten sich nun, im zweiten Wahlgang, die Zahlen urplötzlich ins Gegenteil: Simion kam nun auf rund 46 Prozent, Dan auf 54. Besonders “erstaunlich”: Die pro-europäischen Stimmen legten um sagenhafte 155 Prozent (!) zu. Wer hier an ein Wunder oder die Macht des Wahlkampfs glaubt, glaubt auch an Märchen. Man kann über Wahlbetrug nur spekulieren und ihn nicht beweisen, doch hier passt das Zitat des legendären US-Richters Potter Stewart, das dieser einst auf den Vorwurf, Harcore-Pornographie lasse sich nicht klar definieren, geäußert hatte: “Ich erkenne es, wenn ich es sehe.” Da hier zunächst alles, wirklich alles auf den erwartbaren Sieg Simions hingedeutet hatte und nun das Gegenteil herauskam, bleibt nur zu konstatieren: Es stinkt zum Himmel.

Wie von den “Demokraten” gewünscht

Dies ist bereits die zweite Präsidentschaftswahl binnen einem halben Jahr in Rumänien, bei denen Offensichtlichkeiten und Recht mit Füßen getreten werden. Im November hatte die Behauptung einer angeblichen “russischem Wahlbeeinflussung” bereits den hanebüchenen Vorwand dafür geliefert, dass der Sieg des rechten Kandidaten Calin Georgescu einfach per Federstrich annulliert und diesem daraufhin auch noch die Teilnahme an der Neuwahl verboten wurde. Dieselben Vorwürfe einer “russischen Einmischung” waren auch im Fall Simion nach dem Sieg im ersten Wahlgang laut geworden. Nun also der “Triumph” Dans, der eine erneute Annulierung der Wahlen entbehrlich macht, da ja endlich so “gewählt” wurde, wie es sich Brüssel und die “Demokraten“ gewünscht haben – auch wenn der Ausgang erneut das Ergebnis einer Manipulation sein dürfte.

Doch falsch und unerwünscht zu wählen kommt nicht in Frage; da gehen EU und NATO auf Nummer sicher. Da in Rumänien derzeit der größte NATO-Stützpunkt Europas errichtet wird, wollte man diesmal offensichtlich um jeden Preis verhindern, dass das Land von einem Präsidenten regiert wird, der den NATO-Kurs nicht mehr mitträgt – und deshalb wurde in dem Land ein Musterbeispiel „unserer Demokratie“, nämlich die der Eliten, exekutiert. Die unterlegene Opposition schäumt und mutmaßt, dass die Rumänen ein weiteres Mal um eine faire Wahl gebracht wurden, nur um einen unerwünschten Sieger zu verhindern.

Telegram-Chef Durows Statement

Und diese Masche wird bei Bedarf garantiert wieder und wieder angewandt – im Zweifel irgendwann auch in Deutschland; und da sich der Wind in Europa immer weiter nach rechts dreht und der angehalfterten Politkaste eiskalt ins Gesicht bläst, wird sich bestimmt schon bald der nächste Anlass dafür finden. Denn dass die Wahlen alles andere als korrekt abliefen, darüber häufen sich die Hinweise:.

Der von der französischen Regierung verfolgte Telegram-Chef Pawel Durow hatte bereits im November erklärt, dass Frankreich sich in die damalige Wahl eingemischt und Telegram gebeten habe, „konservative Stimmen in Rumänien vor den heutigen Präsidentschaftswahlen zum Schweigen zu bringen“. Durow damals: „Man kann die Demokratie nicht verteidigen, indem man sie zerstört. Man kann Wahlmanipulation nicht bekämpfen, indem man sich in Wahlen einmischt. Entweder man hat Meinungsfreiheit und faire Wahlen – oder man hat sie nicht“. Man kann nur hoffen, dass immer mehr Europäer zu dieser Erkenntnis kommen und durchschauen, was hier gespielt wurde und wird.

Die Linksmedien “atmen auf”

Während sich die echten Demokraten angewidert über das Ausmaß der Manipulation, ausländischer Einmischung und Propaganda abwenden, feiern die Systemmedien den bestellten Wahlausgang: „Europa kann aufatmen“, frohlockte die „Süddeutsche Zeitung“, womit sie den allgemeinen Tenor des Mainstreammedien-Kartells abbildet. Mit „europafreundlich“ oder „proeuropäisch“ ist natürlich gemeint, dass es sich bei Dan um einen willigen EU-Lakaien handelt, während der vermeintliche „Rechtsextreme“ Simion einen Kurs verfolgen wollte, der sich an den Interessen Rumäniens orientiert hätte, anstatt an den Vorgaben aus Brüssel, Berlin und Paris, vor allem, was das Verhältnis zu Russland und die Unterstützung der Ukraine betrifft.

In den europäischen Hauptstädten war die Erleichterung denn auch ebenso groß – wie auch die unerträgliche Heuchelei: Die Rumänen hätten mit der Entscheidung für Dan „das Versprechen eines offenen, wohlhabenden Rumänien in einem starken Europa gewählt“, faselte in maximaler Heuchelei die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und ausgerechnet der französische Präsident Emmanuel Macron, der im November die Wahlen über Telegram beeinflussen wollte, erdreistete sich zu der unglaublichen Behauptung, die Rumänen hätten „trotz zahlreicher Manipulationsversuche (…) den Weg der Demokratie“ gewählt. Es zeigt sich immer deutlicher. Die einzigen Manipulationsversuche bei Wahlen gehen nicht von Russland aus, sondern vom europäischen Establishment selbst.