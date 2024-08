Nach absehbarer gerichtlicher “Compact”-Schlappe für Faeser: Rücktritt jetzt!

Die katastrophale Amtszeit von Innenministerin Nancy Faeser ist um einen Tiefpunkt reicher. Das Bundesverwaltungsgericht (BVG) hat heute im Eilverfahren das Verbot des Magazins „Compact“ aufgehoben, das Faeser vor einem knappen Monat – in einem in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellosen Akt von obrigkeitsstaatlicher Willkür – mit fadenscheinigsten Begründungen verhängt hatte. Strenggenommen bezog sich das Verbot dabei nicht auf das Magazin selbst, wohl aber auf den Verlag, dessen Trägergesellschaft von der linksextremistischen Innenministerin kurzerhand zum “Verein” erklärt und via Vereinsverbot für illegal erklärt worden war.

In der Folge hatte Faeser eine medienwirksame Razzia in nicht weniger als vier Bundesländern (Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt) gegen das unliebsame Medium zelebriert, die nach demselben Muster verlief wie anderthalb Jahre zuvor die Großrazzia gegen die geriatrischen angeblichen “Reichsbürger-Putschisten”: Mit einem Mammutaufgebot von Einsatzkräften, wie man es etwa gegenüber Clankriminellen hierzulande noch nie gesehen hat, und vorabinformierten handverlesenen pseudjournalistischen Propaganda-Schmierfinken der “Qualitätsmedien”, die hämisch die Verhaftungen – beziehungsweise, im Fall von “Compact”, den “Zugriff” – dokumentieren durften.

Zweifel an der Verhältnismäßigkeit

Was von Juristen schon Mitte Juli prophezeit worden war, trat nun ein: Faesers Vorgehen zur Untersagung des weiteren Erscheinens von “Compact” wurde in wesentlichen Teilen vom BVG gekippt. Vor allem Faesers arbiträre Behauptung, „Compact“ richte sich „gegen die verfassungsmäßige Ordnung“ (…)“, bezweifelte das Gericht. Ob dieser Verbotsgrund erfüllt sei, könne „derzeit nicht abschließend beurteilt werden“, zudem bestünden angesichts des wichtigen Grundrechts der Meinungs- und Pressefreiheit auch Zweifel an der Verhältnismäßigkeit eines Verbots. Gegen den Trick der angeblichen Anwendbarkeit des Vereinsgesetzes hatte das Gericht dagegen keine Bedenken.

In der Entscheidungsbegründung hieß es: „Einzelne Ausführungen in den (…) Print- und Online-Publikationen lassen… Anhaltspunkte insbesondere für eine Verletzung der Menschenwürde (…) erkennen“. Auch deute „Überwiegendes“ darauf hin, dass „Compact“ „mit der ihr eigenen Rhetorik in vielen Beiträgen eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen“ einnehme; jedoch gebe es Zweifel, „ob angesichts der mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit in weiten Teilen nicht zu beanstandenden Beiträge“ in den Ausgaben des Compact-Magazins die Artikel 1, Absatz 1 Grundgesetz verletzenden Passagen insgesamt derart prägend seien, dass das Verbot unter Verhältnismäßigkeitspunkten gerechtfertigt sei.

Schallende Ohrfeige für die Linksextremistin

Es stünden deutlich mildere Mittel als ein Verbot bereit, beispielsweise „presse- und medienrechtliche Maßnahmen, Veranstaltungsverbote, orts- und veranstaltungsbezogene Äußerungsverbote sowie Einschränkungen und Verbote von Versammlungen“, hieß es weiter.

„Compact“-Chefredakteur Jürgen Elsässer sprach nach dem Urteil „vom größten Triumph in der Nachkriegsgeschichte“ und einem ”Sieg Davids gegen Goliath”. Nun könne man „mindestens zwei bis drei Jahre in Ruhe weiterarbeiten“, zeigte er sich zuversichtlich. Von Anfang an war allerdings absehbar gewesen, dass das „Compact“-Verbot keinen Bestand haben würde, weil dessen einzige Begründung letztlich Faesers politische Abneigung gegen das Magazin war. Zwar herrscht in Deutschland eine immer erdrückendere Gesinnungsjustiz; so weit ist die politische Rechtsbeugung jedoch noch nicht fortgeschritten, dass derartig offensichtliche Grundrechtsverletzungen durchgewinkt werden.

Das Urteil ist daher mehr als eine schallende Ohrfeige für Faesers linksradikalen Zensurtotalitarismus; es dürfte nun zum Politikum werden. Diese Innenministerin müsste unter normalen Umständen nun sofort zurücktreten oder entlassen werden. Genau dies hatte pikanterweise der eigene Ampel-Partner FDP nach der Polizeiaktion gegen “Compact” für den Fall angekündigt, dass die Aktion vor Gericht keinen Bestand haben sollte. Auch wenn diese Drohung von dem inzwischen nicht mehr ernstzunehmenden FDP-“Pausenclown” Wolfgang Kubicki kam (dieser hatte noch am Tag des Verbots getwittert: „Sollte das Verbot, was ich befürchte, gerichtlich aufgehoben werden, ist ein Rücktritt der Innenministerin unvermeidlich”, müsste hier nun unter Androhung der Koalitionsfrage Faesers sofortiger Rausschmiss erfolgen. Denn nun ist indirekt sogar gerichtlich bestätigte dass die schlimmste Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung dieses Landes diese Innenministerin ist, die ihr Amt nur als Vehikel für die Umsetzung einer linksradikalen Agenda missbraucht.