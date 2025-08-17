Was gehen uns eigentlich die Ukrainer an? Aus größerer Entfernung betrachtet ist das Problem, das Kiew mit Moskau hat, eine Sache “unter Russen”. Zwar haben wir in den letzten Jahren gelernt (wenn wir es nicht schon wussten), dass der Ostteil Europas – beziehungsweise der Westteil des russischen Imperiums – schon immer krisenhaft war, weil es dort keine klaren Grenzen gibt und weil die Orientierung der verschiedenen Ethnien, die in diesem Bereich leben, oftmals schwankend war. Gehören sie eher nach Westen oder eher nach Osten? Europäer sind sie allemal.

Und die USA? Was gehen sie eigentlich die Ukrainer an? Dass sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs West- und Mittel-Europa als Brückenkopf im (aus ihrer Sicht) Osten betrachten und dafür gute wirtschaftliche, aber auch militärpolitische Gründe haben, ist unbestreitbar. Erst nach dem Zusammenbruch der UdSSR konnten die USA die Schwäche ihres alten Feindes nutzen, um ihren Einfluss weiter nach Osten auszudehnen. Doch in freier Selbstbestimmung der Staaten des Warschauer Pakts erklärte Westbindung an NATO und Richtung EU und USA genügte ihnen nicht; sie wollten auch noch die eher Russland zuneigenden Länder an sich binden. Während der Maidan-Unruhen schürten sie den Konflikt so lange, bis die Ukraine durch die Agitation der Kräfte, die Moskau als “Nazis” bezeichnet, auseinander brach.

Endsieg über Russland, für lau?

Dieser faktische Putsch war die Politik, Obamas, aber vor allem „Joe Bidens“ (aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, wer hinter Biden die Strippen zog) . Es zeigte sich dann aber bekanntlich, dass diese Politik den Amerikanern sehr teuer zu stehen kommen sollte und – all ihren Investitionen zum Trotz – nicht zu dem erhofften Ergebnis führte. Trump hat dies ganz klar erkannt und sieht deshalb, da er den großen Krieg mit den Russen nicht riskieren will, keinen Grund, diesen Konflikt weiter zu betreiben. Den Brückenkopf Europa will er sicherlich erhalten – aber die Ukraine gehört eben nicht dazu. Und wenn die Europäer glauben, dass ihre Freiheit wirklich in der Ukraine verteidigt wird, dann müssen sie ihren angemessenen Beitrag dazu selber leisten. Trump hat es oft genug gesagt.

Starke Kräfte in Europa – darunter auch viele zu Kriegstreibern gewandelte ehemalige Pazifisten – scheinen zu glauben, dass sie die Ukrainer bis zu ihrem Sieg unterstützen müssen. Bisher dachten sie offenbar, mithilfe der USA dieses Ziel quasi “für lau” erreichen zu können. Spätestens jetzt, nach Anchorage, ist dies keine Option mehr. Was tun? Für die Rolle des Weltpolizisten ohne die USA sind sie zu schwach und ein “Weiter so” – oder schlimmer noch ein “Mehr vom Selben” – führt nachweislich nicht weiter.

Wäre nicht gar eine Wiederannäherung Kiew an Moskau erstrebenswert?

Und die Ukrainer selbst? Glauben sie wirklich, dass sie mit der EU – einem selbst hochkorrupten, zunehmend übergriffigen Bürokratie-Monster mit gravierenden politischen Defiziten – besser fahren würden als mit dem aktuellen Selenskyi-Regime oder was immer darauf folgt? Wenn man diesen Gedanken weiterführt, könnte man sogar die Frage stellen, ob unter diesem Aspekt nicht eine Wiederannäherung von Kiew an Moskau sogar erstrebenswert wäre, sprich: dass eine Rückkehr in die “Gemeinschaft Unabhängiger Staaten” (GUS), nach dem Modell Weißrussland, den Konflikt lösen könnte?

In diesem Fall müsste die Annexion der vier Ostprovinzen, der Oblaste Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson, durch Putin annulliert werden, und dann bräuchte die Ukraine auch keine westlichen Sicherheitsgarantien, deren konkrete Umsetzung – “boots on the ground” – eine faktische NATO-Präsenz und damit die Gefahr eines großen Krieges bedeuten würde. In der Tat, Putin hätte dann alles erreicht, was er wollte – will heißen: Sein “Angriffskrieg“ bliebe ohne Vergeltung. Das Völkerrecht würde sich einmal mehr erweisen als das, was es ist: ein Papiertiger. Für die ganz großen Konflikte taugt es nicht.

Putin ist kein Hitler

Die konsequente Abspaltung der Ukraine vom Russischen Reich war eben keine besonders gute Idee. Der (gescheiterte) Vergleich mit Katalonien, das sich von Spanien lösen wollte, weil eine Minderheit von Lokalchauvinisten dies so wollte, zeigt die prinzipielle Bedenklichkeit solcher Abspaltungsversuche. Es gibt dafür zahlreiche Beispiele. Sowohl Kiew als auch Moskau gehören zu Europa. Das “Europäische Haus” ist keine Schnapsidee. Die zahlreichen kulturellen Gemeinsamkeiten könnten diese Weltregion wieder fruchtbar machen.

Vielleicht braucht das dekadente Alteuropa den Osten noch früher, als wir heute glauben. Das heißt nicht, dass Kriege unter Verwandten ausgeschlossen sind – aber die Vorstellung, dass Putin in wenigen Wochen bis zum Rhein vorstoßen könnte, ist angesichts der äußerst bescheidenen Erfolge alleine nur in einem schmalen Streifen in der Ost-Ukraine nach dreieinhalb Jahren Stellungskrieg absurd. Und Putin ist kein Hitler. Mittel und Westeuropa sind, bei allen Defiziten, mit modernstem Material militärisch hochgerüstet – und das ist gut so. Hier muss man an die Weisheit Willy Brandts erinnern: “Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.”